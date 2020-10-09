小米哪些家電值得買? $700以下好評家電推薦 兩用吸塵機性價比高

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國牌小米的受歡迎程度向來不亞於國際大品牌，皆因旗下的產品一向性價比甚高，以划算、實用、高顏值見稱，甚至還加入了不少人性化的功能，讓用家可以整合一系列的小米電器，將蝸居打造成智能家居。不過小米旗下的產品多不勝數，款式愈出愈新，想入坑的朋友難免會眼花瞭亂，無從入手。到底在眾多小米家電中，哪些才是家居生活的得力助手，而且是最值得用家入手的呢？

相信大部份人對「小米」的初印象都是來自小米推出的平價手機，不過自從以手機起家後，小米近年又陸陸續續推出「米家」、「米兔」、「米家有品」等多個子系列、銷售平台，甚至是手機App，假如不熟悉小米，選購時也未免會感到混亂。到底它們有何關係，又有什麼分別？

選購前必讀：小米、米家、米家有品

「小米」、「小米商城」是小米公司旗下主平台，產品以手機及電子用品為主，相關配件為輔，譬如小米手機、紅米手機、小米電視等等都是小米主攻的產品。

而「米家」則是小米旗下的子品牌，以智能家居為概念，主打家居生活及個人護理產品，包括近年熱賣的小米手環、掃地機器人、風扇、吸塵機等高CP值的好物都屬於米家旗下。與此同時，「米家」還是一款集智能設備操控於一體的手機應用程式，方便用家於日常生活中打造智能家居。

至於偶然會看到的「米家有品」，則是小米旗下的產品售賣平台，集小米的電子用品、家品、個人護理用品於一身，不時亦會引進其他品牌及眾籌的產品。

雖然小米的產品甚受港人歡迎，小米之家早年亦於香港開設旗艦店，不過不少家電在門市並未有蹤影，價錢亦略比內地昂貴，假如想入手價錢經濟的小米家電就不得不靠網購了。以下就來整合3款小米不為人知的必買家電。

近年最流行的家電相信也莫過於氣炸鍋了，只需用極少量油，甚至毋須用油，便可以烹調出口感香脆的煎炸菜式，健康之餘更大大簡化了煮食程序。除了傳統家電品牌相繼推出氣炸鍋，小米早前亦聯同內地的電子科技公司研發並推出自家的氣炸鍋，性價比一如以往力壓一眾大品牌，一推出更隨即登上熱賣榜，來頭非常厲害。

這款小月亮空氣炸鍋的外觀延續了米家一貫的簡潔質感，不但擺脫了傳統氣炸鍋笨重的外型，體積更有如A4紙一樣輕巧，卻沒有因此而犧牲容量。4.5L的容量可放下4件葡撻、8件雞翼、1隻全雞、15雙蝦、4包薯條等等，不論小戶家庭日常使用抑或製作大份量的派對食物亦可。

至於性能方面，小米與大多數氣炸鍋一樣採用9葉風扇及360度螺旋加熱，並同時用200℃恆溫逼出食物本身的油脂，大大減少食物的脂肪含量。而較特別之處就在於簡化式的操作，機身採用一鍵旋轉鈕設計，毋須像傳統氣炸鍋一樣既要選擇時間，又要控制溫度，一鍵選擇0-30分鐘氣炸時間，方便又快捷，怕麻煩、零廚藝的就最適合不過了。

小米的無線吸塵機經常被拿來與Dyson比較，更多次被網民推舉為小米旗下最值得入手的家電之一，假如想入手無線吸塵器但預算有限，小米或許就適合你了。

小米DEERMA無線吸塵機主打輕量及一機多用的設計，整部主機的重量只有1kg，方便用家舉高清潔天花板或邊角位，而且設計上亦採用組合式的設計，使用時可以按需要更換3款不同刷頭，無論是清潔地板、地磚、地毯、沙發底、牆邊櫃角也亦不成問題，除此之外亦可以把直立式的吸塵機拆卸成手提式吸塵機，除了家用以外更可清潔汽車內籠。

性能方面，吸塵機採用1分鐘3000轉的摩打，加上HEPA濾網，除了能夠將灰塵吸光吸淨，排出來的空氣亦經過過濾，不用擔心二次污染。而吸口配備的180ํ度防纏繞的梳齒結構更可將頭髮及毛線分離，吸塵後毋須額外花時間清理吸頭，實在方便不少。

小米除了吸塵機備受追捧，還有不少性能強大，但名氣相對較小的實用家電值得一試，譬如DEERMA多功能蒸氣消毒清潔機，一部家電已經包含清潔去污、消毒殺菌兩大功能，輕鬆包辦全屋清潔。

清潔機主要採用物理汽方式去污，平日難以透過地拖抹布清潔乾淨的污漬，例如廚房中的油垢、地面縫隙的污垢、甚至是骯髒的毛公仔等等，都可透過105度高溫高壓的蒸氣來溶解污垢，再而殺菌消毒。除此之外，清潔機更附有5款吸頭及連接管，可直立式使用、手提式使用，亦可連接波紋管，延伸清潔範圍。

由於不需使用任何清潔或消毒劑，蒸氣清潔機比起其他清潔方式更為安全，純物理的清潔不必擔心有化學物殘留，特別適合有小孩及寵物的家庭使用。另外，清潔機更內置了自動斷電、防漏電、雙層絕緣電線等設計，雙重確保清潔機不會因缺水而燒乾。

(產品資料以官方最新發佈為準，價錢最後更新至2020/10/09)