【德甲】01請會員免費睇德甲！賀芬咸 Vs 多蒙特　頂級射手對決！

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2020至2021年新賽季的德國甲級足球聯賽踏入第四周了，現時賽事進行得如火如荼。明晚（10月17日）還有賀芬咸對多蒙特，同場上映德甲神射手榜對決。到底會是經驗豐富的卡馬歷保持射手榜優勢，抑或是由年僅廿歲卻具有無限潛力的夏蘭特後來居上呢？果然賽事未到最一刻亦難以分曉勝負！

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01會員只需完成以下步驟，即可透過直播平台《體通天下》免費觀賞10月17日（星期六）晚上9:30開始的德甲直播，屆時會有賀芬咸對多蒙特，加上兩位星級評述員李榮基、蔡育瑜全程廣東話旁述，與您一同見證精彩賽事。

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第四周德甲具體賽程如下： 10月17日 21:30賀芬咸 Vs 多蒙特 旁述：李榮基、蔡育瑜 10月17日 21:30奧格斯堡 Vs RB萊比錫 旁述:樂比 10月17日 21:30緬恩斯 Vs 利華古遜 10月18日 00:30比勒費爾德 Vs 拜仁慕尼黑 旁述:李榮基 10月18日 02:30慕遜加柏 Vs 禾夫斯堡 旁述:貝可泓 10月18日 21:30科隆 Vs 法蘭克福 旁述:李榮基 10月19日 00:30史浩克04 Vs 柏林聯

（以上資料以官方最新發佈為準，最後更新至2020/10/16）

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