聖誕禮物2020｜ C&E聖誕套裝登場! 新玩法任你DIY禮物 貼心又驚喜

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踏入秋天，意味著下半年的大節日——聖誕節又即將來臨了！每年聖誕最期待的節目，相信必定非「拆禮物」環節莫屬。隨著聖誕將至，近日各大品牌都開始陸續推出節日套裝，而向來以聖誕禮物聞名的Crabtree & Evelyn當然也不例外，今年的聖誕特別套裝日前終於正式亮相！

提到Crabtree & Evelyn的聖誕禮物，想必大家也會想起潤手霜禮盒，其實它們的產品並非只有手部護理，還有臉部保養、身體護理，家居香薰，沐浴用品，種類之多除了可以讓大家找到心頭好，更可在特別的時節，為摯愛及親朋好友送上專屬的祝福。

不論送禮的對象是誰，終極目標其實都是出送一份充滿心意，甚至可以令人巧妙地聯想起你的禮物，想讓你的心意在芸芸禮物中脫穎而出，變得更加難忘，除了要投其所好，挑選實用產品，禮物的包裝都是不能遺漏的一環。

今年Crabtree & Evelyn的禮盒採用了具有占卜元素的塔羅牌設計，以藏藍、棗紅、墨綠三種充滿異國情調的色彩作主調，配上霧面設計的抽屜硬紙盒及燙金圖案，令整份禮物既充滿神秘，質感亦細緻入微，加上Crabtree & Evelyn的代表性香氣，小小心思就令收禮的人留下深刻印象。

年度聖誕禮盒率先睇

挑選禮物確實是一件令人頭痛的事情，要如何貼心又實用的禮物可是一門學問。亦因如此，Crabtree & Evelyn今年推出的聖誕禮盒便集結了多款人氣產品，涵蓋多個皇牌系列，包括【Evelyn Rose】、【The Gardeners】、【Crabtree】，每個系列的香氣和質感都各有特色、大不相同，無論送禮的對象是另一半、閨蜜、同事，家人，甚至是想在年尾獎勵自己，都不用再左挑右揀，一個禮盒解決所有送禮煩惱。

給「他」的禮物：CRABTREE 柔膚 + 除毛修護套裝原價$355 優惠價$319.5 (9折)

這款禮盒源自於典的CRABTREE系列，套裝內有柔膚剃鬚膏及鬚後護膚膏兩款皇牌產品，含有滋潤水果萃取物的剃鬚膏可妁使剃毛過程更順暢，亦不怕有平日剃鬚後的乾燥感。而剃鬚當然不能忽略潤膚這一個重要步驟，除了可以舒緩剃鬚後的不適，讓可以為皮膚補充足夠水份，帶來更平滑的感覺。

給「她」的禮物：完美晚間套裝原價$785 優惠價$706.5 (9折)

女生們都喜歡儀式感，而這款禮盒內包含的夜空繁星香氛噴霧、光感身體潤膚油及樹液滋養髮膜，單是名字已經充滿浪漫感。潤膚油內蘊含玫瑰果油及牛油果油，而髮膜含有豐富天然樹液，質感非常滋潤，讓女生由頭到腳，從髮絲到肌膚都都充滿自然光澤感。而香氛噴霧則以檀香及佛手柑香氣為主，除了可以令房間充滿淡雅的香氣，更可鎮靜心神，帶來一夜好眠。

自選禮盒新玩法打造獨一無二聖誕禮物

若然覺得禮盒套裝不夠心思，今年Crabtree & Evelyn亦推出了Mix & Match的新玩法，讓大家可以為親朋好友D.I.Y獨一無二的聖誕禮盒。產品共有過百款可選，除了涵蓋皇牌的【Evelyn Rose】、【The Gardeners】、【Crabtree】系列，還可選擇最新推出的【Bali Collection】，選好產品後，系統便會根據禮物的數量及大小，自動包裝到不同尺寸的禮物盒中。可以親自為對方度身訂造聖誕禮物，既別出心裁，最重要是不怕不合對方心水！

不論是送禮或自用，由即日起至11月24日，到Crabtree & Evelyn官網選購聖誕禮物，將享有9折的早鳥優惠；而於10月31日前消費滿HK$600，即再隨單加送旅遊探索手帳一本。

有意Crabtree & Evelyn聖誕禮物的可按藍色連結前往產品頁面。

(產品資料以官方最新發佈為準，價錢最後更新至2020/03/19)

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