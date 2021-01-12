2021農曆新年＋情人節送禮提案！C&E 五連串驚喜優惠 低至77折！

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2020年是不平凡的一年，疫情陰霾之下，打亂了不少人的生活節奏和工作計劃。儘管生活中有許多不如意，既然已踏入嶄新的一年，不如來好好調整心態，先從對待自己好一點開始，學會懂得保養和呵護自已，以最佳狀態迎接2021年！以下奉上Crabtree & Evelyn 2021年第一波驚喜優惠詳情，讓您在新的一年去舊迎新，以更划算的價錢入手優質的臉部保養、身體護理、沐浴用品、家居香薰，從頭到腳做好準備，全「身」出發，締造不一樣的自己！

▼Crabtree & Evelyn 2021年五連串優惠活動▼

為迎接喜氣洋洋的農曆新年及甜蜜浪漫的情人節，Crabtree & Evelyn香港網店由即日起至2021年2月14日期間，特別呈獻以下五連串優惠活動，全部優惠將會同步進行，且可以疊加使用，換言之最後結帳金額可以一減再減，抵上加抵。而買滿指定金額更可獲贈由Crabtree & Evelyn悉心準備的獨家禮品，讓您率先感受濃厚的佳節氣氛。事不宜遲，即睇以下五大優惠活動詳情！

優惠 1）全店9折

不論男性或女性，追求美麗都是一種與生俱來的權利，不止是最令人在意的臉部護膚，身體部份也不能偷懶。由即日起，Crabtree & Evelyn 推出全店9折優惠，不設最低消費門檻，無論購買任何商品，全部訂單一律可以9折價錢結帳，絕對是為肌膚做好準備的最佳時機，不容錯過！

優惠 2）新春優惠：新年福袋額外85折優惠

今年 Crabtree & Evelyn 特別推出新年福袋優惠，凡挑選任何3件指定產品，即可享有額外85折優惠。此優惠更可與全店9折優惠同時使時，享有終極77折優惠。店內亦有超過60多種產品讓您自由搭配，不僅適合買來自用，送給親朋好友作為拜年賀禮也是最佳的選擇，畢竟福袋內的禮品均由您親自為對方度身挑選，最能表達出您對摯愛親朋的種種心意，實屬送到別人心坎裡的窩心禮物。

優惠 3）情人節優惠: 「情侶1+1套裝」8折優惠

2021年的情人節巧遇初三農曆新年，兩大節日湊在一起也挺不容易，一方面要為過年準備大大小小的事情，另一方面還要考慮送給另一半的情人節禮物。仍然在為情人節禮物傷腦筋嗎？想要提早準備好情人節禮物嗎？Crabtree & Evelyn 推出了一系列情人節“FOR US” 及 “FOR HER”限定禮盒套裝，並以8折超優惠價發售。禮盒涵蓋Crabtree & Evelyn不同的皇牌經典產品，實用內涵配上精緻包裝，讓您為摯愛在情人節裡送上一份窩心驚喜！

優惠 4）滿額贈禮：Crabtree & Evelyn 利是封 + 2021年月曆

凡購物滿HK$388或以上即可獲贈Crabtree & Evelyn利是封及2021年月曆一套。燙金紅色利是封洋溢節日氣氛，設計輕巧簡約的月曆載有精美照片，為書桌增添生氣。

優惠 5）滿額贈禮：Crabtree & Evelyn 護手霜

凡購物滿HK$800或以上即可獲贈薰衣草與濃縮咖啡護手霜 25ml一支。薰衣草的獨特花香與濃縮咖啡的濃郁氣息無縫糅合，其專屬香氣助您煥發活力，同時呵護雙手，令疲勞雙手重拾活力。

距離農曆新年及情人節尚餘一個月，是時候開始辦年貨和準備送禮了。今年Crabtree & Evelyn一如以往在包裝上下足功夫，禮盒相當精緻體面，讓收禮者在收到禮物的第一眼經已愛不釋手！按下圖睇更多 Crabtree & Evelyn 禮盒開箱照片！

▼Crabtree & Evelyn 禮盒開箱▼

再次提提大家，全部優惠活動將於即日起至 2021年2月14日 期間同時進行，立即把握機會，按此連結前往Crabtree & Evelyn網店挑選商品，一次過為農曆新年及情人節提前做好準備！

（以上資料以官方最新發佈為準，最後更新至2021/01/11）

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