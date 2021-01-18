保暖家電選購貼士｜5款$300以下保暖電器推薦 $168暖風機CP值最高

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今年冬天的冷空氣頻頻來襲，比起往年更為寒冷，多區最低氣溫更多次跌至7、8度，即便溫度稍微回暖，不消幾日又再度凍到「騰騰震」。面對如此多變的氣候，很容易令人著涼感冒，出門在外仍可以靠穿衣保暖，但倘若留在家中，難道還要裹得像顆粽子嗎？尤其是家中有老人、幼兒、孕婦，或者需要在家工作或上課的人士，該來好好考慮如何讓家裡保持舒適的室內溫度，把保暖禦寒工作做得妥妥當當，守護一家大小的健康。

想要安心又溫暖地渡過冷冬，保暖家電就大派用場了！今年保暖家電的銷情亦急速飆升，除了最受民眾歡迎的迷你暖風機以外，還有什麼值得入手的保暖小電器呢？下立將會奉上冬日必備的保暖小家電推薦清單，當中不但有低價位的暖風機推介，亦有你意想不到，但又格外實用的保暖好物。想知道是什麼嗎？接著看下去吧！

▼盤點冬日保暖必備小家電▼

寒流來到，就算關上門窗也沒辦法完全抵擋寒氣。假如想要讓房間維持於最舒適的溫度，或者快速地讓整個身子回暖，比起穿起厚重的冬衣，使用暖風機絕對是最直接、快捷、有效的禦寒方法。

那麼暖風機與傳統的電暖爐有何區別呢？相較之下，雖然兩者同樣是放暖電器，但體積更加纖細的暖風機似乎就更適合大部香港蝸居家庭使用，既方便移動又方便收納，加上定價更經濟實惠，可以說是時下的主流之選。

電暖爐款式包羅萬有，惟體積較大，近年已較少人購買。

市面上的迷你暖風機選擇琳瑯滿目，價格便宜的款式亦多不勝數，但挑選保暖電器時切忌大意，除了考慮價錢之外，取暖效果與安全性亦缺一不可，這樣長期使用下來才可安心放心。與其閉眼盲挑，不如就由編輯來推介三款既安全又高效率的迷你暖風機。

平價高效，性價比之冠：Harrow - HT-CH1500陶瓷暖風機

Harrow是紮根多年的香港品牌，品質有一定保証。旗下所推出的HT-CH1500暖風機體積非常輕巧，機身比起市面上其它同類型暖風機更加扁平纖薄，方便搬動到家中不同角落。雖然小小一台卻擁有最大1,500W的功率，並且提供三檔控調，可以隨心調節三種不同冷暖風，實屬相當優秀的規格。

更重要的是，它採用了PTC陶瓷發熱元件，好處在於高效節能，使用壽命更長。同時升溫效率高，從開機到吹出熱風過程幾乎毋須等待，3秒超短時間快速發熱。加上機身設有加大出風口，使發熱面積增加不少，暖氣能夠更均勻地發送出去，帶來舒適的取暖體驗。

至於安全性方面亦值得信賴，畢竟它在細節上做得挺周密，內置過熱保護及球形開關，只要超過安全溫度，或者機身傾倒30度便會立刻自動斷電，最大程度地避免事故發生。而且全機外殼採用阻燃材質，又有細密孔狀防燙隔熱網保護，使用時自然更安全又放心。

功能可謂一應俱全的Harrow暖風機，現時售價只需$168，如此低成本就能夠換來室内暖意，評它為最高CP值之選絕對是當之無愧。

日本著名家電品牌設計出品：Sezze HT-108 小型冷暖陶瓷暖風機

由日本著名家電品牌SEZZE最新設計的小型冷暖陶瓷暖風機，適合擺放在狹小的空間之內。同樣小小一部，體積輕巧，方便收納不佔地方之餘，又可以隨心移動，不論是擺放在廚房、睡房、辦公室內使用也相當便利。

經日本團隊細心設計，內部採用PTC陶瓷發熱片，迅速升溫，受熱均勻，加上特大方形出風口及高達80%的有效發熱面積，開機短短3秒即可感受到熱力，迅速提高房間周邊溫度。另外，具備冷熱兩種溫度調節可選，任何季節都派得上用場。

來到最重要的安全性考量，它特別設有連續使用５小時便自動斷電功能，及機身傾倒時自動斷電功能。這樣一來不僅可以在睡眠時放心開啟使用，二來能夠避免電線走火，或持續發熱引起易燃物起火的狀況發生，在維護居家安全這方面做得相當出色。

智能恆溫系統+廣角搖頭設計：小米 雲米檯面暖風機 VXNF02

相信大家對於小米都並不陌生，其品牌推出的產品向來都是以平價、實用、高顏值見稱，而這款雲米檯面暖風機也不例外。它與以上兩款暖風機一樣都是主打迷你輕巧、方便移動。

至於不同之處就在於，它採用大功率的鋁片發熱體，熱轉化率高，製熱快之餘亦相當穩定。使用過程中無光兼低噪音，並且擁有智能恆溫系統，因此不會出現忽冷忽熱的情況，取暖體驗更佳更舒適。

迎面持續吹風很容易導致皮膚乾燥不適，雲米檯面暖風機最大優勢是有60度廣角搖頭設計，保證暖風更均勻，加熱範圍更廣闊，減少不適之餘，同時大幅提升暖房效率，不管是縮進被窩裡，還是窩在沙發上都能享受到無比溫暖。

內置溫度熔斷器，過熱即會自動斷電。而當機器傾倒至45度時亦自動斷開電源。加上ABS防火外殼設計，即使持續使用，外殼的溫度依然不燙手，使用安全放心。

腳暖身就暖，冬日驅寒必備：小米 幾素 電熱暖腳袋

就算把衣服穿得再厚，雙腳依然凍得像冰棒嗎？其實在中醫的角落，腳部是聚陰之處，因此是全身最易發冷的部位，尤其是虛寒體質的人不時也會感到手腳冰冷。而當遇到氣溫驟降的時候，腳底冰冷的問題自然越加嚴重，晚上甚至乎冷得無法入睡。冬天足部取暖尤為重要，假如想要改善腳底冰冷問題，保護雙足免受風寒的話，那麼暖腳袋就是非常貼心不過的保暖產品了，比起穿上厚襪厚衣，取暖效果更高效顯著。

小米幾素電熱暖腳袋採用了全覆蓋設計，不但可以把雙腳裹得密一密，使雙腳360度都能取暖，而且熱量能在暖腳套裡形成循環，如同熱量儲存倉一樣，只要把腳放進去不消一會兒便變得暖和，而且一但雙腳回暖之後，身體其餘部位亦會慢慢變得暖和起來，晚上自然就能睡得著覺了。

再搭配高密度麗絲絨、加厚保溫棉和雙層PVC鎖溫層，受熱面積更大，又可以持久地鎖住熱量，保溫性得到鮮明提升。而每次充電10-15分鐘即可完成加熱，餘溫更長達10小時之久。加上配備阻絕緣保護層、雙層防爆內膽和智能溫控器，燙不穿也不漏電，安全性方面也絕對過關。

充電十分鐘，溫暖一整夜：小米素樂暖水袋

冬天不只是雙腳冰冷，手部冰冷也是常見的問題之一。不想再默默忍受手腳冰冷之苦？那麼如何能有效快速地趕走手部冰冷呢？這個時候暖水袋就可以大派用場了，暖水袋可能早已是不少人家裡過冬必備的保暖物品，但其實傳統的暖水袋因為需要注入大量滾燙熱水，使用時始終存在安全隱憂，假如在睡覺時一不小心流出熱水那麼後果就得不償失了。

小米素樂電熱暖水

有別於舊式的暖水袋，小米素樂的電熱暖水袋毋須灌入熱水，使用起來異常方便，只需充電約10分鐘就可以持續溫暖6小時之久。

不僅外觀好看，整體做工亦非常精致細膩，採用棉絨材質的保護套，觸感柔和舒適，而且發熱均匀，不怕會燙傷手。加上內置8層PVC保護層和絕緣阻燃材料層層把關，做到抗壓不漏水，還有自動斷電功能，能夠防爆防乾燒。

而除了用來暖手、暖腳、暖床以外，小米素樂電熱暖水袋還附有可拆卸式的腰帶，通過腰帶設計可以用於溫暖肩頸、腰間、腹部、後背，照顧到女士們每個月的那段特殊日期，持續給小腹和腰間如擁抱般的溫暖呵護，有助舒緩疼痛，起到溫經散寒活血的作用。

有了這些保暖小家電，以後宅在家中都可以從頭暖到腳，還你晚上一夜好眠了！

如欲購買，可以按上面藍色連結或「立即購買」按鈕前往產品頁面。

（產品資料以官方最新發佈為準，價錢最後更新至2020/01/18）

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