情人節急救SOS! 跟周秀娜學保養秘訣 從護膚到香氣速變女神

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撰文： 莉莉安 最後更新日期： 2021-02-05 16:49

情人節及七夕即將到來，無論正在經歷單戀還是熱戀，有另一半還是想告白，假如想在這個甜蜜的日子讓心愛的人留下深刻印象，除了要悉心打扮一番，當然還要耍點小心機，讓對方對你留下深刻印象。而香氣，就彷彿是一種隱形的化妝品，既可令你散發與眾不同的魅力，亦可藉此突顯獨一無二的個性。對於香氣，女生們相信也有不少心得及偏好，但其實想用香用得巧妙，當中也藏著不少心機。

「氣味」往往與記憶有著深刻的連結，在重要的場合及約會前噴上香水固然迷人，但無論是女生還是男生，各人喜歡的氣味都有所不同，比起味道濃烈的香水，自然地從身體散發的微香氣，若隱若現、味道適中，無疑是更有親切感，更讓人著迷。

想在舉手投足間不經意地展現你的個人魅力，除了在出門前使用香水，女生們更該為自己準備帶有淡淡香氣的身體乳。在每晚沐浴之後，為自己抹上氣味淡雅的潤膚乳液，既可滋潤肌膚，亦可讓香氣融入身體，由內而外散發如天然體香般的自然香味，予人一種清新的感覺。

身體乳液的香氣如香水一樣千種百種，假如擔心塗上身體乳後，再噴上香水會令氣味變得混濁，那麼挑身體乳時不妨選擇帶有溫和氣息的玫瑰身體乳。以香薰護手霜打出名堂的Crabtree & Evelyn，近年推出了不少身體護理用品，其中Evelyn Rose系列就因它的獨特配方與清新香氣，不但紅遍歐美，更連美妝博主也紛紛大讚。

天鵝絨身體水潤乳霜 Evelyn Rose Velvet Body Melt

Evelyn Rose系到中的天鵝絨身體水潤乳霜，絕對是女生們打造天然體香的秘密武器。這款乳霜含有玫瑰果油及玫瑰精華，質感如奶油段豐厚柔滑，輕輕一抹，乳霜隨即如雪糕般化開並滲入肌膚之中。當中的成份如木魯星果棕脂能夠提高肌膚吸收養份及水份的能力，修補乾燥肌膚，令皮膚保持柔滑細膩，留下一層仿如天然的亮澤感。

除了滋潤性高，這款身體乳霜最特別的地方莫過於它的香氣。它主打層次感豐富的玫瑰香氣，它的前調是芳香欖香樹脂；中調是新鮮玫瑰花；而後調則是岩蘭草及麝香，前、中、後調的設計令香氣顯得個性與優雅並重，亦顛覆了外界對玫瑰氣味的既定印象，若隱若現令人回味不已。同時配合按摩使用，不但令香氣全面覆蓋身體的每一處，更有提神及帶走浮腫的作用，令你舉手投足間都展現最完美的一面。如此獨特又個性的香氣，難怪連周秀娜也是它的忠粉！

女神周秀娜已經是出道十年的輕熟女生，肌膚依然吹彈可的她經常在網上分享自己的保養竅訣，非常在意膚狀態的娜姐不但對臉上的保養非常注重，就連身體的保濕功夫亦會一一做足，而她其中一款非常愛用的保養品就是Evelyn Rose Velvet Body Melt，獨特宜人的香氣配上滋潤的質感，讓她在短短的拍戲期間就把身體乳霜用光光！今個情人節，想在他的心目中留下女神般的形象，女生們就記得要偷偷師了！

擔心身體乳霜的香氣沒法維持太久，不妨使用同一基調的沐浴乳液，在出門前疊擦同一基調的玫瑰香水，令身上的香氣更深刻持久。

EVELYN ROSE香水禮盒

EVELYN ROSE的香水使用了意大利檸檬、欖香脂、乳香、黑醋栗作為前調，以玫瑰、肉荳蔻及喀什米爾木作為中調，而後調則是岩蘭草、癒創木及麝香，玫瑰花香芬芳濃郁，而香料則帶來溫暖及異國情調氣息。輕輕一噴，隨即令人散發優雅及富有神秘感的感覺。

無論想加強香氣，抑或想味道更加自然，不妨使用同系列的香水膏，只需輕輕掃過脈搏位，包括手腕、手肘內側及耳後，便可散發出淡雅而幽香的自然氣息。

Crabtree & Evelyn —— Evelyn Rose系列專屬優惠

想趕在情人節及七夕前作好準備，在心愛的人面前留下深刻印象？不妨把握Crabtree & Evelyn的限時優惠。現時Evelyn Rose 全系列產品正進行9折優惠，而選購精選皇牌套裝，以及任選3件Evelyn Rose產品，皆可獲85折優惠，立即為情人節作好準備吧！

(產品資料以官方最新發佈為準，價錢最後更新至2021/02/05)

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