Crabtree & Evelyn全方位美唇攻略 一招告別唇部乾燥、死皮、卡紋

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撰文： 莉莉安 最後更新日期： 2021-03-02 18:34

唇部是臉上最能夠表現個人魅力的部位，而飽滿又水潤的豐唇更是性感的象徵。想讓雙唇變得更誘人亮麗，唇妝當然可以起到畫龍點晴的作用，不過，在季節交替期間，脫皮、乾裂、唇紋等的擾人問題都突然湧現，此時此刻即使畫上再細緻的唇妝，效果也只會不盡人意，甚至在無形中把唇上的缺點統統放大。如此一來，唇部保養就變得尤其重要，不能忽視了！

保養是不論年齡多寡都必須重視的課題，但不少人在進行例行保養程序的時候，往往只會集中在臉部的保養，而忽略唇部的護理。然而，唇部的皮膚是非常薄，再加上沒有皮脂線及汗腺，因此嘴唇可說是臉部五官中最脆弱的位置。不論是天氣、日曬、年齡的增長都會令嘴唇的水分逐漸流失，繼而乾裂並產生唇紋，而只要雙唇脫皮或暗沉，整個人看起來便會顯老五歲。

Crabtree & Evelyn 簡易美唇保養法

唇部問題一般都是圍繞乾裂、唇紋與暗沉三大方面，而它們其實都與保濕及清潔脫不了關係，尤其女生們經常上唇妝，想徹底清潔乾淨唇部的色彩，就必須使用唇部的專用的卸妝乳液，而且手法一定要輕，並必須針對對唇部邊緣，以及唇紋處仔細的卸除，卸妝後亦可以透過油性的護唇產品來加強唇部的保濕，減少色素沉澱的問題出現。

而唇紋問題又可以怎樣解決呢？重點當然可放在保濕之上，使用唇部護理產品，譬如護唇膏來強化雙唇的保濕能力。雖然如此，不過在挑選護唇產品時亦要格外留意成分，例如選擇一些成分單純、抑或添加了小分子植物油脂的護唇產品，更能達到長效的修護及保濕效果。

你也受到嘴唇乾燥、脫皮的問題囷擾嗎？試過須多護唇膏問題也得不到改善嗎？以手部護理產品打出名堂的Crabtree & Evelyn，近日便推出了主打滋潤的唇部護理新品，相信可為你的雙唇帶來改變。

Crabtree & Evelyn 護唇新品正式登場——CRABTREE 再生 + 滋養潤唇膏

Crabtree & Evelyn 的滋潤護唇膏以蘋果提取物，加上維生素E、黑加侖籽油、乳木果油四大主要成份結合而成。第一步先以含豐富的抗氧化劑蘋果提取物，為缺水的雙唇注入營養，而成份中的維生素E則有助軟化和舒緩嘴唇的角質層及死皮，令雙唇更嫩滑不脫皮之餘，更可淡化黯沉的雙唇，令唇妝更加貼服和顯色。

要有效護唇當然不止如此簡單，這款護唇膏還添加了兩種有效呵護雙唇的植物油脂：黑加侖籽油及乳木果油。黑加侖籽油含有豐富的維他命、礦物質、及亞麻油酸，特別適合修復受損及敏感肌膚，除了可深層滋養唇部，為雙唇鎖住更多水份，亦可舒緩敏感情況，促進肌膚細胞更新，令嘴唇皮膚變得更柔軟嫰滑。而乳木果油則是特效的保濕成份，不僅含有不飽和脂肪酸，更蘊含豐富的維他命A、C、E等，而由於它的分子細小，因此可以全面由內到外滋潤雙唇，緊緊鎖住水分，令嘴唇維持長時間水嫩而有光澤，並減淡因乾燥而帶來的唇紋。

要有效改善唇部乾燥及唇周色素的問題，潤唇膏只是護理的第一步。若然想全方位養出美唇，當然少不得唇膜及唇部磨砂膏的輔助。Crabtree & Evelyn 雖然以皇牌潤手霜起家，不過它們同時都推出了不少唇部護理、面部護理及身體護理產品，同樣獲得不少好評。

THE GARDENERS 花蜜唇膜

花蜜唇膜加入椰子、龍舌蘭及牛油果等超級食物成分，可有效滋潤並軟化唇部的角質死皮，日常使用時只需薄薄塗上一層，即可在護唇的同時為雙唇帶來自然的水光感，令嘴唇看起來飽滿水潤。假如想進一步修護老化的嘴唇，不妨在睡前厚厚塗上一層，把握睡眠時間深層滋潤並保養唇部。

EVELYN ROSE 玫瑰花瓣唇部磨砂膏

無論塗多厚的護唇產品也沒法改善唇部脫皮的問題嗎？潤唇膏、唇膜固然可為雙唇鎖住流失的水份，不過假如唇上累積了厚厚的死皮，那麼不論是多滋潤的護唇產品都難以發揮到它的最佳功效。這款玫瑰花瓣唇部磨砂膏的顆粒非常幼滑，可以在不傷嘴唇的情況下溫和地去除唇部的老廢角質，而乳木果油等多種滋潤成分則可在去除角質的同時滋潤雙唇，讓粗糙、黯沉、乾燥的問題同時獲得改善，讓雙唇煥然一新。

Crabtree & Evelyn新品優惠 選購潤唇膚即享全單95折優惠

想無時無刻以最佳面目示人，向對方留下好印象嗎？就要趕快入手作好準備了！適逢新品登場，現時凡選購任何產品包含Crabtree再生滋養潤唇膏，即可享有全單95折優惠，大家不妨趁優惠期間把你的心頭好統統加入購物車吧！

(產品資料以官方最新發佈為準，價錢最後更新至2021/03/02)

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