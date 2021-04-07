香港01網購平台易名《01mall》 3大玩法網購時買得更平 慳得更多

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撰文： 莉莉安 最後更新日期： 2021-04-07 18:14

網購平台近年大行其道，逐漸成為購物狂「血拼」的新戰場。香港01於去年成立全新網購回贈平台「一網打盡」，集合網購優惠、積分回贈、熱賣商品於一身，務求讓消費者以最划算的價錢入手心頭好。為提高辨識度及滿足消費者對網上購物長遠需求，「一網打盡」由今日起將正式易名為「01mall」。想知「01mall」如何讓你買得精明又划算？下文為大家詳盡介紹！

「一網打盡」易名「01mall」

由2021年4月7日起，網購回贈平台「一網打盡」將正式易名為「01mall」，網站網址亦將由「https://hkshopnet.hk01.com/」，轉換成「https://01mall.hk01.com/」。想繼續以最優惠價錢買盡心頭好，就記得要點擊收藏「01mall」的全新頁面，並密切留意最新優惠資訊。

生活百貨潮流好物 「01mall」一應俱全

易名後的「01mall」將繼續為大家提供一站式的網購服務，平台集結了過百品牌、網羅多種抵買優質商品及優惠資訊，無論是生活百貨、家電家品、數碼電子、保健養生、美妝護理，抑或是現金優惠券，各種生活所需均一應俱全。下單過程方便快捷，即使足不出戶也可買齊心水產品。

賺取「01積分」 掃貨當錢使

「01mall」當然少不了專為01會員而設的獨家優惠福利。相信有不少香港01會員平日已透過《01會員專區》賺取了不少「01積分」，賺回來的積分除了可以在「獎賞專區」兌換活動入場券、馬卡龍、各種小家電，其實還可以100「01積分」抵$1現金，到「01mall」當成現金使用，以更划算的價錢入手心頭好！

除此之外，喜歡淘寶的您亦可以透過「01mall」前往淘寶購物，額外賺取更多的「01積分」回贈，憑積分可兌換各款現金券、禮品，或於日後購物時當成現金使用。於淘寶購物賺取「01積分」與信用卡的回贈並無衝突，換言之即是可以賺上加賺，買得越多，慳得越多。

每月優惠活動 讓你慳得更多

除了定期搜羅抵買產品及最新話題商品，「01mall」亦會定時舉辦各種優惠活動，譬如正在進行的「數碼家電爆買推介」，以低至4折的價錢發售各種家居必備的實用小家電及數碼產品，其中不乏近年的熱門話題產品，譬如Philips 健康空氣炸鍋、米家空氣淨化器、AirPods 2、Harman Kardon藍牙防水喇叭等，還有更多優惠產品未能盡錄！想緊貼優惠詳情的記得鎖定「01mall」及網購攻略頻道！

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