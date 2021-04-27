母親節｜媽媽原來最想保濕抗衰老? $700以下護膚+護手禮物提案

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撰文： 莉莉安 最後更新日期： 2021-04-27 17:33

「母親」可以說是世上最辛苦的工作，除了要全天候24小時照顧子女，還要身兼多職打理家頭細務，來到母親節，身為子女的當然少不了送上禮物，以實際行動來答謝母親的付出。挑選禮物是一門大學問，而要挑選一份既能表達愛意，又要實用的禮物就更加難上加難。送名牌手袋、送香水、送銀包都是看似不會出錯的選擇，但太貴重的禮物往往會讓母親覺得太浪費金錢，挑選的款式亦未必能正中喜好。想送小家電減輕母親的家務負擔？但不少母親始終對家電品牌有偏好，到底什麼樣的禮物才能夠讓母親感受到你的愛意與貼心？

要知道母親平日總是忙於打理家庭，這麼多年來總是把時間和青春都奉獻給子女，既要擔心子女是否吃飽喝足，又要忙著洗菜做飯，花在自己身上的時間少之又少，臉上手上早已留下不少歲月的痕跡。即使口說不在乎皮膚狀態，但女人天生都是愛美的，與其年年送花了無新意，今年倒不如為母親送上合適的護膚品，提醒她們多加照顧自己。

熟齡媽媽肌保養重點：加強保濕是首要任務

不了解母親平日的保養習慣？挑選護膚品雖然看似複雜，但其實只要先了解熟齡肌膚遇到的問題，挑選護膚品絕對比挑手袋和挑家電單得多。簡單來說，女性在邁入更年期後，肌膚會因賀爾蒙的波動而產生變化，皮脂及膠原蛋白的逐漸流失會讓膚況變得不穩定且容易缺水，一但肌膚處於缺水狀態，它面對紫外線的的防護能力也會變得愈來愈弱，乾燥、斑點、細紋、鬆弛、敏感等肌膚問題便會隨時間而一一浮現。

也就是說，皮膚老化除了是人體的自然定律，其實亦都與保濕脫離不了關係。了解過熟齡肌的保養重點，那麼子女們又該如何在眾多品牌中挑選出保濕性強的護膚品呢？

臨近母親節，市面上不少護膚品牌都針對熟齡肌而推出了護膚套裝，要數當中最為媽媽們所熟悉，相信莫過於Crabtree & Evelyn。它們的護膚品不但強調強效的保濕力，而且使用的成分安全溫和，送給熟齡肌媽媽就最適合不過了。這次編輯特地挑選了五款護膚及手霜禮盒，一盒已集齊多款Crabtree & Evelyn的皇牌產品，當中更包括話題新品——EvelynRose 水凝亮澤保濕面霜，除了不用多花時間左挑右選，組合使用更可使效果倍升。

#EvelynRose水凝亮澤保濕面霜由玫瑰水精華、維他命B3及微藻三大成分而成。皇牌玫瑰水其舒緩及保濕特性屢獲好評，鎮靜泛紅皮膚及增加光澤之功效不在話下。而維他命B3就有效改善皮膚質感和膚色，減少細紋，使皮膚更光滑。再配合含豐富維他命的微藻成分三管齊下，能夠滋養、改善、順滑和平衡肌膚細胞，從根源上解決一切肌膚問題，達到長效的修護及保濕效果，對抗老化，基本上適用於所有類型的肌膚，而且面霜散發著清新的玫瑰花香，味道甜美而不濃烈，聞起來格外舒適自然，頓時令人放鬆不少。

#EvelynRose日常保濕亮肌禮盒（HK$352）

套裝包括: 1. Evelyn Rose 水凝亮澤保濕面霜 - 50ml 2. Evelyn Rose 柔滑潔面泡沫 - 50ml

假如媽媽平日的工作或家務忙碌，鮮少護理肌膚，把這套包含潔面泡沫和保濕面霜的日常肌膚護理組合送給媽媽，讓她作為日常護膚的第一步就最適合不過了。

Evelyn Rose柔滑潔面泡沫成份簡單，可以深層清潔肌膚，洗去化妝殘餘物而不傷皮膚。富含玫瑰水精華的潔面配方既可舒緩肌膚清潔後的乾旱不適，又能讓肌膚得到飽潤水感，提升肌膚的自然亮澤度。洗臉後配搭水凝亮澤保濕面霜使用，讓滋潤的面霜把皮膚水份緊緊鎖住，便能為皮膚提供全天候的保濕，改善皮膚乾燥暗啞問題。

#EvelynRose滋養保濕護膚禮盒（HK$667）

套裝包括: 1. Evelyn Rose 水凝亮澤保濕面霜 - 50ml 2. Evelyn Rose 天鵝絨身體水潤乳霜 - 250ml 3. Evelyn Rose Femme De Force 香水膏 - 4g

除了要照顧媽媽的臉孔，也別忘了顧及她的身體。這款禮盒除了包括#EvelynRose水凝亮澤保濕面霜，同時亦配搭上天鵝絨身體水潤乳霜及Femme De Force 香水膏，不僅可以讓媽媽全方位護理身上每一吋肌膚，而當中層次感豐富的Evelyn Rose香氣，更可讓媽媽顯得個性與優雅並重。

天鵝絨身體水潤乳霜含有玫瑰果油及玫瑰精華，質感如奶油般豐厚柔滑，輕輕一抹，乳霜隨即如雪糕般化開並滲入肌膚之中。當中的成份如木魯星果棕脂能夠提高肌膚吸收養份及水份的能力，修補乾燥肌膚，令皮膚保持柔滑細膩，留下一層仿如天然的亮澤感。

Femme De Force 香水膏使用了意大利檸檬、欖香脂、乳香、黑醋栗作為前調，以玫瑰、肉荳蔻及喀什米爾木作為中調，而後調則是岩蘭草、癒創木及麝香，玫瑰花香芬芳濃郁，濃郁的香料帶來個性、溫暖及豐富異國情調氣息。輕輕一塗，隨即令人散發淡然優雅及富有神秘感的感覺。

#EvelynRose隨行保濕護膚禮盒（HK$459）

套裝包括: 1. Evelyn Rose 水凝亮澤保濕面霜 - 50ml 2. Evelyn Rose 緞光絲滑護手霜 - 25ml 3. Evelyn Rose 清爽花香面部保濕噴霧 - 75ml

假如媽媽已有簡單的肌膚護理習慣，這套「隨行保濕護膚禮盒」就非常適合用來配搭它的日常護膚步驟使用。禮盒內括水凝亮澤保濕面霜、緞光絲滑護手霜，以及清爽花香面部保濕噴霧。除了可全天候為臉部保濕，同時亦照顧到媽媽的手部皮膚。

Evelyn Rose 緞光絲滑護手霜含有豐富保濕成分，絲柔的質感讓手霜可一抹即化，快速滲透手部皮膚。雖然是Evelyn Rose系列的護手霜，但它除了最標誌的玫瑰香氣外，亦糅合了意大利檸檬及岩蘭草，氣味清新宜人，讓人有放鬆的效果。

假如媽媽的工作是需要長時間待在冷氣地方，肌膚表面的水份容易被乾燥的冷空氣抽走，讓她隨身帶備保濕噴霧，便可隨時隨地為肌膚補充水份。Evelyn Rose 清爽花香面部保濕噴霧採用注滿玫瑰水提取物的保濕配方，除了可達到即時保濕的作用，亦具有舒緩及平衡肌膚的功效，即使是皮膚不穩定的日子亦可使用，讓肌膚鎮定下來，不再泛紅敏感。

除了無微不至地照顧家庭，媽媽多年來還要操持家務，即使在冬季也要洗衣做飯，原本柔軟嫩滑的手，在勞酸碌家務之下，如今已再不再細滑，甚至添上了不少皺紋。想讓媽媽由「主婦手」變回「貴婦手」，母親節不妨送她一套護手霜，提醒她細心呵護雙手。

護手霜向來是Crabtree & Evelyn的皇牌產品，編輯特意挑選了以下三款不同主題的禮盒套裝，既有主打香氣的花香護手霜套裝，亦有強調豐富保濕成分的清新煥活護手霜套裝，每枝的香味和功效都相當獨特，絕對能為媽媽帶來驚喜。

花香護手霜套裝（85折後HK$340 原價HK$400）

花香護手霜套裝顧名思義就是主打清新花香的護手霜套裝，每支手霜都糅合多種氣味濃度恰到好處的植物成分，使用過後除了會讓雙手散發淡雅的花香香氣，亦能潤澤手部肌膚，舒緩雙手的乾燥不適。

套裝包括： 1. EVELYN ROSE 緞光絲滑護手霜 - 25ml 2. 薰衣草與濃縮咖啡護手霜 - 25ml 3. 仲夏花谷護手霜 - 25ml 4. 玫瑰與粉紅胡椒護手霜 - 25ml 5. 馬鞭草與薰衣草護手霜 - 25ml

清新煥活護手霜套裝（85折後HK$340 原價HK$400）

假如媽媽偶然也會受到雙手乾燥及脫皮的困擾，那麼這一套清新煥活護手霜就非常適合她了。套裝內的護手霜皆蘊含了多款天然保濕因子，譬如堅果籽油、乳木果油、山羊奶等能夠高效保濕的成份，可給予肌膚滋養，加強防護並有效舒緩乾燥不適，同時亦可以撫平細紋，絕對能好好呵護媽媽辛勞過後疲憊的雙手。

套裝包括： 1.THE GARDENERS 滋養豐凝護手霜 - 25ml 2. LA SOURCE 海洋護手霜 - 25ml 3. GARDENERS 護手霜 - 25ml 4. 山羊奶與燕麥護手霜 - 25ml 5. EVELYN ROSE 緞光絲滑護手霜 - 25ml

Crabtree & Evelyn 母親節限定禮盒85折

由即日起至5月9日，凡選購 #CE母親節限定禮盒，即可享有85折限定優惠，同時亦可以更理想的價錢獲得含有 Evelyn Rose水凝亮澤保濕面霜的護膚組合！母親節即將到來，你也想讓媽媽感受到你的愛意及貼心嗎？除了一聲謝謝及我愛你，不妨考以上的送禮提案，給她一個驚喜吧！

* 如欲購買可按此藍色連結前往Crabtree & Evelyn網上商店。

（產品資料以官方最新發佈為準，價錢最後更新至2021/04/27）

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