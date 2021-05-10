2021端午節｜邊間糉好食？精選5大極品鹹/甜糉 早鳥優惠最平$17件

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撰文： 小甘 最後更新日期： 2021-05-10 18:18

時間飛快，霎眼間2021年已經過了快一半，而最接近我們的大節日就非端午節莫屬了。提到端午節，除了會想起放假、划龍舟，還會想起端午節的獨有味道，尤其是那粽葉的飄香，混合著糯米和各式各樣的配料，光是想像經已叫人垂涎欲滴。

自古以來，糉子都是極具代表性的端午節節慶食物之一，但食糉不僅僅是遵從傳統習俗而己，其獨一無一的美味也會令人食指大動，一口接一口完全停不下來。所以，不論是想要在家大嘆美食，還是把糉派送給親朋戚友，一於把握時間趁早掃貨，把這份美味據為己有，或與身邊人一同分享！接下來會為大家帶用實用的蒸糉選購推薦及早鳥優惠資訊，不容錯過！

隨著時代的變遷，時下都市人都比較少親手包糉，始終包糉的事前準備功夫太多，需要多種材料與工具，過程也較為繁複，需要花費不少體力與時間去製作。但可幸的是，每逢端午節，坊間也有不少品牌推出各式各樣的蒸糉，雖然每款蒸糉的外型都非常相像，但內裡卻有千變萬化的配搭，做法亦各有不同，以致於每款糉都擁有著微妙的差異，口感與味道不盡相同，那麼大家最愛吃的又是哪一款糉呢？

聖安娜餅屋早鳥優惠買糉低至75折！

假如想要一次過品嚐不同口味，今年聖安娜餅屋亦推出了不同款式的蒸糉，款款均由大師傅巧手用心製作，包括有極品元貝金腿裹蒸糭、極品家鄉糭、鹼水豆沙糭、桂花紅荳糭等等，款式之多定能找到你最愛的心頭好，滿足你講究的味蕾。加上簡潔大方的包裝設計，買來送禮也毫不失禮，實屬送禮自用皆宜之選。更何況，現時提早訂購，更可以低至75折的優惠價入手！

緊接著的就是最令人期待的蒸糭推薦了，趕快來選出你最喜愛的口味吧！

【1】聖安娜 極品元貝金腿裹蒸糭（實體券）優惠價$108.8 原價$145

★ 每盒1隻，淨重約445克。

聖安娜 極品元貝金腿裹蒸糭（實體券）優惠價$108.8 原價$145

「端陽極品糭系列」總共有五款經典足料滋味糭，如果要數最出色的，那就不得不提「極品元貝金腿裹蒸糭」了。事關它有別與一般的蒸糉，殷選各地優質食材製作，包括有日本北海道元貝、浙江金華火腿、油潤鹹蛋黃、厚肉花菇、明爐叉燒及湖南寸三蓮等，份量十分澎湃，整隻裹蒸糭足足接近半公斤重，一口咬下去真的超級幸褔與滿足。加上糯米散發出的陣陣米香，讓蒸糭的味道錦上添花，以「鮮香味濃」四字形容它就最適合不過了。

【2】聖安娜 極品家鄉糭（實體券）優惠價$73.5 原價$98

★ 每盒2隻，總淨重約315克。

聖安娜 極品家鄉糭（實體券）優惠價$73.5 原價$98

今年聖安娜餅屋再續經典滋味，帶大家來回味傳統的家鄉風味！極品家鄉糭選用多款傳統家鄉食材製作而成，不僅有精選上等泰國糯米、湖南寸三蓮，還有油潤鹹蛋黃、明爐叉燒等。更棒的是，豐富的食材再配上濃濃的糭葉香味，這讓裹蒸糭的整體味道提鮮不少，只要一口就足以令人一試難忘。

【3】聖安娜 江南極品糭（實體券）優惠價$73.5 原價$98

★ 每盒2隻，總淨重約290克。

聖安娜 江南極品糭（實體券）優惠價$73.5 原價$98

江南極品糭採用的是古法秘方，嚴選浙江金華火腿，配以鮮甜醬油製作而成。而在吸收了醬料與食材精華之後，賣相變得色澤金黃之餘，餡料的鮮味亦更上一層樓，咬下去的瞬間就能切切實實地體會到所謂的口齒盈香，味香濃郁。假如你也偏愛重口味，不妨試試這款，想必也會令你回味無窮。

【4】聖安娜 極品鹼水豆沙糭（實體券）優惠價$69.8 原價$93

★ 每盒4隻，總淨重約300克。

聖安娜 極品鹼水豆沙糭（實體券）優惠價$69.8 原價$93

除了鹹食糉之外，也有不少人愛吃甜食糭。而在眾多的甜糭之中，至今最令人難以忘懷的，相信就是甜糭的代表——豆沙糭了。今年，聖安娜把經典的豆沙糭再升級，用上了紮實、飽滿的紅豆，以及香軟、煙韌的糯米，經過各種繁複的工序，調理出風味地道，口感又幼滑的極品鹼水豆沙糭。而厲害的是，它甜而不膩口，即使是不好甜食的人，相信也會接受得到。

【5】聖安娜 桂花紅荳糭（實體券）優惠價$69.8 原價$83

★ 每盒4隻，總淨重約320克。

聖安娜 桂花紅荳糭（實體券）優惠價$69.8 原價$83

與以上一款豆沙糭不同的是，桂花紅荳糭除了有紅荳蓉內餡，同時還滲入桂花，兩者融合之後，呈現出來的味道又有點不同，首先你會先聞到淡淡的桂花清香，再咬便會品嚐到由優質紅荳研磨而成的幼滑紅荳蓉，配合軟軟糯糯的米粒，如此清香甜美的滋味，對於每年都偏愛吃甜糭的你，可說是萬萬不能錯過的！

不想再花時間煩惱訂購什麼糉嗎？一於趁早鳥優惠率先訂購，不僅可以享有低至75折的優惠，還可以為節日提前做好準備，不論是買來送禮抑或自已享受都屬別出心裁之選！

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（產品資料以官方最新發佈為準，價錢最後更新至2021/05/10）

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