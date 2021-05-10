全民造星｜C&E聯乘Zeno顧定軒推簽名版禮盒 明日開搶 限量100盒

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撰文： 莉莉安 最後更新日期： 2021-05-10 12:53

你也想向身邊人表達愛意，但肉麻的說話卻偏偏說不出口嗎？愛的表達方式千種百樣，儘管每一個節日的來臨，都好讓我們可以及時為所愛的人付出心意和關愛，儘管簡單的一句問候說話，都足以讓所愛的人感到被重視和窩心，但有時候體貼地照顧身邊人的日常所需，把愛意和心意付諸行動，更能讓人感到溫暖和貼心。

女性向來是我們生活上的最強後盾，雖然情人節、母親節已經過去，但關愛身邊的人從來無分時節。為了鼓勵大家毫不保留地向每個愛護、照顧和支持你的人表達感謝之意，知名護膚品牌 Crabtree & Evelyn 特地邀請了憑《全民造星III》及《男排女將》而人氣急升的Zeno顧定軒，藉分享他與嫲嫲及經理人小澄的故事，提醒大家要愛得及時，表達心意。

有留意《全民造星III》及《男排女將》的觀眾，相信對這一張帶點稚氣又青澀臉孔毫不陌生。看似天真無憂的他雖然年紀輕輕已嶄露頭角，但原來造星的背後，Zeno顧定軒也曾經歷過3年沒有演出機會的空窗期。

出生基層單親家庭的Zeno當時為了維生，當過廚房工、當過客戶服務員，甚至連日曬雨淋的紮鐵工作都一一嘗試過。日子過得艱苦，但他之所以能夠咬緊牙關撐到今天，走過《全民造星》之路、成為《男排女將》的男主角，其實也全賴他背後兩位女性——自小撫養他的嫲嫲，，以及為他打點演藝事業的經理人小澄的支持。

Zeno自小由嫲嫲撫養，在嫲嫲的庇蔭和教導下，他咬緊牙關撐過逆境，用辛酸的汗水換取一個又一個的機會，成就今天成熟謙虛的他。（IG圖片@zenokoo）

Zeno在舞台上表演的同時，經理人小澄一直在他背後扶持著，為他鋪排著事業道路。Zeno有今天的成就，小澄絕對功不可沒。

Zeno經常把嫲嫲掛在口邊，甚至笑稱嫲嫲是「女朋友」，常在社交媒體「放閃」。

（IG圖片@zenokoo）

兩位對Zeno的支持，以及Zeno的常存感激，正好與Crabtree & Evelyn今個月的主題：「愛得及時，表達心意」不謀而合！你也想向支持你的人表達你的關心，體貼她們的生活需要嗎？適逢母親五月份的母親月，Crabtree & Evelyn特別聯乘Zeno顧定軒，推出限量100盒的親筆簽名禮盒，更可享8折優惠！除了鼓勵大家向所愛的人表達心意，亦為支持他的粉絲及愛他的人送上一點暖意。

Crabtree & Evelyn x Zeno顧定軒親筆簽名禮盒8折後HK$556 (原價HK$695)

「Crabtree & Evelyn x Zeno顧定軒親筆簽名禮盒」由Crabtree & Evelyn的皇牌護膚品、沐浴用品、香薰用品組合而成，從臉部到身體，從身體到心靈，讓大家從頭到腳洗去所有的疲勞和煩惱。無論你正在追逐夢想的路上，還是提醒所愛的人多加照顧自己，最重要懂得在適當的時候，為疲倦的肌膚與身體放鬆充電。

禮盒內容包括：

1. Crabtree自然氣息香氛蠟燭 - 250g

Crabtree自然氣息香氛蠟燭以柚子、柑橘香味為基底，點燃後伴隨岩蘭草、尤加利葉和煙熏木的香氣，氣味清新而不甜膩，讓人宛如置身於充滿陽光的森林之中，為疲憊毛的身心迎來活力。另外，蠟燭由純大豆蠟製成，在點燃的過程中及熄滅時都不會產生異味及黑煙，而且香味的釋放速度亦更快，點燃一會兒已經能夠改變室內氣息，讓整個房間都洋溢著清新而豐富的芳香。

2. Evelyn Rose 柔滑潔面泡沫 - 50ml

Evelyn Rose柔滑潔面泡沫成份簡單，它可以深層清潔肌膚，洗去化妝殘餘物而不傷皮膚。富含玫瑰水精華的潔面配方既可舒緩肌膚清潔後的乾旱不適，又能讓肌膚得到飽潤水感，提升肌膚的自然亮澤度。洗臉後配搭水凝亮澤保濕面霜使用，讓滋潤的面霜把皮膚水份緊緊鎖住，便能為皮膚提供全天候的保濕，改善皮膚乾燥暗啞問題。

3. La Source海洋沐浴啫喱 - 250ml

踏入炎熱的夏天，無論是辛勤工作、打理家庭，還是奮力追夢，每日舟車勞頓自然少不免滿身是汗，此時沒有什麼比洗一個澡更能讓人放鬆和享受了！La Source 海洋沐浴啫喱採用混合的海洋成份製成，把富含礦物質的死海鹽及具修護功效的褐藻萃取物結合一起，讓你從頭到腳潔淨全身肌膚，並帶來宛如置身南洋海島般的清爽香氣，徹底放鬆身心，完美結束辛勞的一天。

4. The Gardeners 滋養豐凝去角質洗手液 - 250ml

疫情下反覆洗手和使用酒精搓手液，讓我們的雙手都比以往變得更乾燥敏感，想在清潔雙手的同時呵護肌膚，THE GARDENERS的滋養豐凝去角質洗手液便能夠滿足到大家。它的主要成份來自美國東部農場從天然樹林採集的糖漿，除了滋潤成份極高，洗手液亦帶有幼細的去角質磨砂粒子，在清潔雙手同時，亦能溫和地去除手部多餘死皮，避免手部因過度清潔而變得更加乾燥，令雙手回復細嫰柔滑。

▼ Crabtree & Evelyn x Zeno顧定軒親筆簽名禮盒8折優惠 ▼

以上禮盒包括了 Crabtree & Evelyn多款皇牌產品，替你由頭到腳洗去一身疲勞，無論是自用，還是送人都是相當不錯的好選擇。

「顧定軒親筆簽名禮盒」將會於5月11日，下午1時於Crabtree & Evelyn官網正式登場，限量100盒，現凡購買均可享有限時優惠，只需HK$556便能夠將4件皇牌產品帶回家！

霧面燙金設計的禮盒亦非常精美，配上Zeno的親筆簽名，更是非常有收藏價值呢！無論是支持Zeno的粉絲，還是想為摯愛獻上你的心意，都不要錯過今次的機會了。

＊如欲購買可按藍色連結，或以上「立即購買」按鈕前往產品頁面。

(產品資料以官方最新發佈為準，價錢最後更新至2021/05/10)

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