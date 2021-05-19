端午節 | 食厭傳統鹹肉糭？搜羅多款2021足料靚糭 必試創新竹筒糭

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撰文： 陳浩然 最後更新日期： 2021-05-19 17:00

下個月6月14日就是端午節！除了是公眾假期外，又是時候一家團圓吃端午特色粽。每個人對吃都有不同的要求，更別說吃端午粽的口味。為了迎合大眾，這次有餐廳則推出了不同口味的端午特色粽，味道、配料包羅萬有。編輯一嚐過後亦念念不忘，這次就為大家選了幾款私心重點推介，親民的價錢，酒店的水準，一定不會令您失望！

鴻星集團除了聞名於中菜外，一向亦出名於傳統節令食品。這次鴻星則推出了9 款不同新口味的香港製造特色粽，包括原隻鮑魚竹筒粽及佛跳牆粽等等，味道鮮甜，香氣濃郁，適合有不同愛好的大家。以下3 款為編輯的私人推介。

鴻星金華兩頭烏瑤柱裹蒸粽

鴻星金華兩頭烏瑤柱裹蒸粽 每隻$148

首先推介的有金華兩頭烏瑤柱裹蒸粽，是每年的必吃款式。足重約600克的份量，配上傳統的材料，如嚴選上品的兩頭烏金華火腿，配上原粒瑤柱、頂級糯米、鹹蛋黃及冬菇等優質材料。材料美味鮮香，讓人一試難忘。喜歡傳統口味的朋友實在不容錯過。

鴻星原隻鮑魚竹筒粽(2隻裝)

鴻星原隻鮑魚竹筒粽(2隻裝) $216

喜歡吃鮑魚的朋友，這一款千萬不能錯過。鴻星首創的竹筒粽系列，每隻重量為280克，配上足秤的上乘材料，每隻粽內有2隻原隻鮑魚和矜貴鮑螺粒。鮑魚味道甘香清甜，於竹筒中慢慢發酵，與糯米融為一體，滲出陣陣竹香。喜歡鮑魚的朋友定必大滿足。

經典四寶套裝(4隻裝)

經典四寶套裝(4隻裝) $258

接下來的一款為經典四寶套裝，包裝精美。套裝每份4隻，包含原粒瑤柱火腿粽、原隻鮑魚竹筒粽、紅豆鹼水粽及蓮蓉鹼水粽各一。四款糭子平分秋色，各有特色，讓大家試齊不同味道。套裝配有精美環保袋，送禮得體，自用享受。

其他款式

除了以上推介的款色，其他經典的款色亦無與倫比，值得一試。例如原粒瑤柱火腿粽和蓮蓉鹼水粽。經典的款式往往百吃不厭，讓你過一個不一樣的端午節。

（產品資料以官方最新發佈為準，價錢最後更新至2021/05/19）

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