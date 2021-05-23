周身骨痛？四款高性價比按摩器幫你鬆一鬆筋骨！

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撰文： 林美斯 最後更新日期： 2021-05-23 18:00

上班對著電腦，下班肩頸僵硬？劇烈運動過後，肌肉酸痛不適？無論是因為上班長期維持同一個姿勢，或是運動所引發的肌肉疼痛，按摩都能有效紓緩這些痛楚。但按摩除了可以紓緩痛楚之外，你又知不知道它的好處其實多不勝數？

1. 按摩可以促進身體健康

按摩不但可以令身體放鬆，還可以增進免疫系統。按摩後，荷爾蒙與神經系統會產生變化，使能夠免疫系統中的「自然殺傷細胞」（natural killer cell）能夠受到保護，而這種細胞是一種能擊退病毒並有助避免腫瘤增生的白血球細胞。根據洛杉磯的研究，只需要45分鐘的按摩就可以增加體內淋巴細胞數量，能夠攻擊細菌和病毒，增強免疫能力，減低患病機會。

2. 按摩可以紓緩疼痛和不適

除了針灸、物理治療等方式之外，按摩也可以有效紓緩身體的肌肉疼痛。有奧地利的研究發現，只需要10分鐘的肌肉按摩，就能夠紓緩運動後30%的酸痛感。按摩不但可以鬆弛緊繃的肌肉，紓緩來自神經和收縮血管的壓力，還能夠恢復及改善血液循環。更有研究發現，按摩可以減少緊張性頭痛和偏頭痛的發作。

3. 按摩有助改善情緒和減壓

忙碌的工作和生活固然帶有壓力，情緒亦容易因而波動。要紓緩緊繃的情緒，不妨嘗試按摩這個方法。按摩可以減輕壓力、穩定情緒。在按摩後，體內的壓力荷爾蒙皮質醇（cortisol）的水平會下降 30% 之多，取而代之，多巴胺與血清素等令人心情愉悅的荷爾蒙水平則會上升30%！除了能紓緩壓力和焦慮，更能夠有效地抗抑鬱。

以上只是按摩的三大主要好處，還有更多的益處等你親身體驗。如果想要在家中輕鬆享受按摩的舒適體驗，不妨參考以下四款高性價比的按摩儀器，不同大小、不同功能，總有一款適合你。

手腕腳腕任你按 |Mediness (按按虎) 氣壓腕部按摩器$598 （原價 $698）

如果你的手腕和腳踝經常感到僵硬或者疼痛，那麼這款由三十年韓國品牌 Mediness 所設計的氣壓腕部按摩器一定可以幫你伸展手腕和腳腕。

這款又名「按按虎」的按摩器造型輕巧可愛，加上無線充電的設計，無論是床上、沙發上、桌子上，隨時隨地都可以輕鬆使用。

按摩器的內側一面有突出的多點式針灸指壓板，另一面則有單點指壓球。它帶有強大的雙向氣壓按摩功能，有三種強度可供選擇，再加上防過度按壓保護，所以不用擔心按摩力度過大，反而傷害到自己。

這款按摩器帶有溫感功能，在溫熱模式下，按壓的功能會加強，讓緊張的肌肉徹底放鬆。溫感按摩十五分鐘後，熱量可以持久地保持在按摩的部位上，對血液循環很有幫助。

腿部曲線更美麗 |樂範無線按摩美腿儀$798 （原價 $998）

除了運動之外，其實按摩也可以提升腿部形態。想要改善水腫腿、放鬆腿部肌肉，不妨試試這款樂範無線按摩美腿儀。

美腿儀的按摩技術猶如人手般舒適。它的機身內置靜音的氣泵，在運作時，氣囊會以波浪式起伏按壓，力度猶如真人按摩一樣，能夠有效緩解腿部的酸痛。而且，它的氣囊採用了柔性透氣面料，與肌膚全方位貼合，360°包裹小腿，進行揉捏按壓，將壓力通通釋放。

美腿儀有三種按摩模式可供選擇，包括溫柔紓緩、節奏放鬆、舒適按摩，總有一種適合你，讓你緩解肌肉緊張。

操作方面亦非常簡單。只需要將儀器上的箭頭對準腳跟， 將氣囊的左右綁帶用魔術貼貼好，然後把充電線插到美腿儀的氣泵盒上，再長按電源開機，切換到適合你的強度和模式就可以毫不費力地享受按摩了！

家居車載都啱用 |LOHAS 3D指壓揉捏按摩器 多用途揼揼鬆 肩頸按摩帶$298 （原價 $398）

肩頸膊痛是都市人的通病，但礙於種種原因，未必能夠隨時隨地享受到按摩，而這款 LOHAS 3D 指壓揉捏按摩器就正好解決了這個問題。

按摩器的可折疊披肩設計讓它變得十分輕巧，容易攜帶。使用上，更可以配備車用電源適配器，即使在汽車上也能享受按摩。機器配有八個大小按摩滾球，加上雙向夾揉式按摩，能夠疏通經絡，緩解肌肉酸痛，給你深度按摩的體驗。

按摩器亦具有雙向轉動功能，如同人手一樣的按壓和揉捏，絕對可以令你放鬆身心。而獨創雙頭深度按摩的循環旋轉則可以充分紓緩肩頸肌肉群，再配合雙向深度捶打，讓你享受輕重交錯的按摩。為了更有效紓緩肩頸疲勞，按摩器設有熱敷和加熱功能，暖和的溫度能顯著減輕肌肉酸痛，促進血液循環。

按摩器的手挽設計有助貼合身形，能輕鬆調節不同按摩部位，令你掌握適合自己的力度。三個速度強度等級擴大了按摩器的適用範圍，可以針對性地放鬆肌肉。機器更有超溫保護安全裝置，使用上更加放心。

袋落手袋好方便 |Booster PokeBot 便攜按摩槍$698 （原價 $798）

按摩槍是今年大熱產品，它的高頻率震動能夠有效緩解肌肉的疼痛。Booster新推出了一款 PokeBot 便攜按摩槍，不同於市面上的普遍型號，它的體積迷你又輕便，讓你可以輕輕鬆鬆帶出門。

按摩槍的長度與 iPhone 12 Pro 相若，可以輕易拿在手上。而且它的重量只有500克，哪怕長時間使用或攜帶都不會覺得疲倦。

雖然它的體積很小，但是它卻可以爆發出強勁的力量，幫助你放鬆肌肉。PokeBot 便攜按摩槍有四種可調節的速度，讓你可以根據不同身體部位來選擇適合的模式，從喚醒肌肉、放鬆筋膜，到分解乳酸和深度按摩，一應滿足不同需要。隨機還附送四個可替換的按摩頭，而刺激性較強的按摩頭還配有專門定制的食品級矽膠緩衝墊，質感柔軟，可以有效減少肌肉損傷的風險，安全又放心。

按摩槍爆發強勁力量之餘，還帶有靜音設計，擁有三重降噪功能。結構上，可以過濾機器運行所產生的的震動，從而令機器運行得更加安靜。寧靜的特點卻絲毫不會影響按摩槍的性能，主機的設計使機器能在靜音的情況下將震動傳到深層的肌肉，放鬆緊繃的肌肉、加速血液循環。

按摩槍採用Samsung電池 2900mAH，可以使用Type-c線進行快充。它的持航力亦十分驚人，每日以最低力度使用10分鐘，最長可連續使用90日之多，可謂懶人必備神器。

如果你經常為肌肉疼痛而感到煩惱，不妨因應自己的需求選擇一款按摩器，享受按摩帶來的多重好處，放鬆身心吧！

如欲購買，可以按上面藍色連結或「立即購買」按鈕前往產品頁面。

（產品資料以官方最新發佈為準，價錢最後更新至2021/05/21）

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