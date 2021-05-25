C&E新品保濕面霜 用後素顏也發光 眾博主推薦 5月優惠送潔面泡沫

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撰文： 孫小水 最後更新日期： 2021-05-25 18:12

夏日炎炎，皮膚長期受紫外線侵略，難免會變得暗啞和乾燥。不少人只顧著使用防曬、美白和緊緻產品，卻忘了最重要及最基礎的皮膚護理——保濕。「保濕是所有護膚的第一步」相信很多人都聽過這句話。那麼，這是為什麼呢?

護膚的先要步驟——保濕！

保濕的作用是穩定膚質狀態。做好保濕，有助於促進皮膚角質層的新陳代謝，減少皺紋、豆豆和粉刺的出現，皮膚看起來才會更細膩透亮。然而，若保濕做得不到位，角質層的含水量低於某百分比時，皮膚就會變得粗糙和緊繃，明亮度下降，暗啞無光，更會阻礙功能性護膚品（防嗮、美白、緊緻產品等）的吸收。

近日，Crabtree & Evelyn萬眾矚目的新品——Evelyn Rose水凝亮澤保濕面霜現已正式登陸E-Shop，立即體驗一觸水潤的非一般滋養吧！

「保濕」是護膚追求的永恆主題

準備好迎接最佳狀態的肌膚了嗎？Evelyn Rose水凝亮澤保濕面霜為皮膚提供全天候保濕及瞬間提亮！產品含有改善膚色和撫平細紋的豐富活性成份，可滋養、改善、順滑和平衡肌膚細胞。堅持使用，能夠逐漸改善皮膚根底問題。產品成分安全，含8種天然植物成分，適用於所有類型的肌膚。

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1.高效保濕成份

由豐富玫瑰水精華﹑維他命B3及微藻而成，含改善膚色和撫平細紋的豐富活性成份，可滋養、改善、順滑和平衡肌膚細胞。

（Freepik）

2. 怡人香氣

面霜散發天然玫瑰花香，味道甜美而不濃烈，猶如浸入玫瑰花海，舒適自然。

3. 潤滑質地

微彈細膩膏體，質地柔滑易推，輕盈不油膩，瞬間吸收。化妝前使用，更能順滑毛孔，使妝容加倍貼服，上妝不卡粉。

4. 功效顯著

面霜有助修護乾燥肌膚，讓肌膚倍感柔滑，散發從內而外的水亮光澤。經過臨床測試後發現，有93% 用家實證保濕成效顯著增加，長達8小時*。另外，有89% 用家使用後認同肌膚質感更加光滑及柔軟，功效可說是非常顯著**。（*對28位21至60歲的參與者進行了臨床測試；**為102位使用產品28天後年齡為18至44歲的女性，進行了獨立的消費者測試。）

（Freepik）

超多博主使用及推薦

Evelyn Rose水凝亮澤保濕面霜深受外國博主喜愛，很多都在Instagram上面發過照片，人手一罐。

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（產品資料以官方最新發佈為準，價錢最後更新至2021/05/25）

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