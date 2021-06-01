淘寶｜布梳化點清潔? 網民淘濕吸清潔機 吸出啡色污水 效果超明顯

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撰文： 莉莉安 最後更新日期： 2021-06-01 18:35

家居清潔向來都是惱人的難題，即使是經驗豐富的家庭主婦，面對家中各處各物的髒污，偶然還是會有一展莫籌的時候。儘管抹布、掃帚、地拖、吸塵機都是清潔家居的好幫手，但它們卻往往只能處理一些肉眼可見的表層髒污。假如需要面對一些難以清潔，或已經積累多年的深層污垢，譬如藏著大量毛髮皮屑的地毯、污漬斑斑的沙發，又該如何清潔才能把頑固污漬完全去除，把家居和家品還原乾淨如新狀態？

傳統清潔方法費時費力不徹底？

家居清潔不僅要做到一塵不染，最重要的當然要把細菌病毒也全面清光，才能保持清潔衛生。除了地板和寢具以外，有些家居物品亦非常容易藏有細菌，但往往卻因為難以清潔而被很多家庭忽略，譬如是布沙發、窗簾、檯布、坐墊、抱枕、毛公仔這一類布藝家品，我們每日接觸，身體上的死皮、衣物上的細菌往往會深藏在織物之中，即使用抹布和清潔劑清潔，亦只能溶解肉眼可見的污漬，不但起不到殺菌消毒之效，實際清潔起來亦相當費時費力。

網民淘日本品牌清潔機 大讚清洗沙發超簡單

那麼該如何清潔才能有效率地做到深層除污？近日有網民於Facebook群組「淘寶開心share」分享了一件來自日本的清潔神器，指自己利用這部「吸水機」清潔沙發，「吸出黎d水深啡色架，真心唔錯」。從片段中可見，網民把「吸水機」放在沙發上一拖一吸，立刻便吸出了大量深棕色污水，效果非常明顯。

到底這部清潔神器用的是什麼原理？實際清潔效果又如何？編輯在淘寶上找來同款產品，立即來了解一下它的功能，看看是否值得大家入手。

IRIS OHYAMA布藝清潔機：強勁大吸力、深層清潔家中各種布藝家品

IRIS OHYAMA是來自日本的著名品牌，它們過往也推出了不少性能優良的吸塵機和除蟎吸塵機，廣獲一眾用家好評，其除蟎吸塵機無論是日本，還是香港的銷量排名更是數一數二，在產品的性能及質素上大可放心。

這款被網民稱為「吸水機」的清潔神器正名是一部布藝清潔機，它把「清水洗淨」及「強大吸力」兩種清潔方式結合成濕吸技術，清潔時只要把機身放在布製品上拖動按壓，吸頭噴出清水，幫助浮起潛藏於織物中的污垢，然後清潔刷毛會把在拖動過程中把表面污漬擦拭乾淨，最後再以強大的吸力把污水和髒污一併吸走，以達到深層清潔的效果。

這款布藝清潔機基本上能應用於任何布製品之上，無論是布沙發、窗簾、坐墊、抱枕、檯布、毛公仔、寢具，還是汽車坐椅上的污漬、汗漬、食物碎屑、寵物毛髮都能一一清除。

而且它的清潔程度是，即使在不拆除布套，譬如沙發套、座椅套、枕頭套、床單等等的情況下，也都能夠把裏頭的乳膠層、海棉層一併清潔，不怕有任何皮屑、塵埃、異味、髒物再殘留於布製家品上。

IRIS OHYAMA向來以貼心設計虜獲不少用家，而這款產品當然亦非常著重設計細節。先從吸頭說起，吸頭方面採用了8cm的大尺寸設計，上面帶有三層細密的毛刷，清潔時除了可覆蓋的面積更廣，毛刷亦能夠深入各種大小縫隙，徹底深入並清潔每一吋織物。

其次就是吸頭和水箱都採用了全透明設計，令除污效果一目了然，亦方便用家掌握用水量。

至於水箱則採用了雙水箱設計，把清水和污水分開，用來放置清水的淨水箱的容量為300mL，而污水箱的容量亦足足有500mL，不但足夠清潔兩遍，大水箱設計亦方便用定不用來回走動加水，更省時省力。

清掃過後，水箱和吸頭亦可拆卸出來單獨清潔。

雖然雙水箱設計聽起來似乎體積頗大，但其實它整體設計己經比起坊間的蒸汽清潔機更為小巧輕量，全機約為2.7kg，高度只有31cm，配上3米的加長電源線和1米的軟管，使用起來也相當靈活，即使是個子細小的女生操作也絕對不成問題。

總的來說，IRIS OHYAMA的布藝清潔機確實是市面上少有，能夠深層清潔布製品的清潔用品，雖然單以價錢來看並不便宜，但它濕吸的設計無疑能夠令家居清潔更為方便，一方面既不用煩惱如何清潔布沙發這類大型布製品，另一方面亦傳統以洗衣機清潔毛公仔、窗簾、檯布等更為方便，以長遠來看絕對是省時省力的清潔工具。

適逢淘寶正在舉行「618年中慶典」，IRIS OHYAMA的布藝清潔機大幅降價至¥869，有興趣的記得把握時機，於6月3日前以優惠價入手。

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(產品資料以官方最新發佈為準，價錢最後更新至2021/06/01)

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