最了解自己口味嘅始終係自己！三款咖啡機幫你沖出最啱心水咖啡！

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撰文： 林美斯 最後更新日期： 2021-06-03 18:17

無論是連鎖咖啡店還是獨立小店，在香港的任何地區都不難看到咖啡店的蹤影。只是，要找到一款完全符合個人喜好的咖啡依然不容易，即使找到了，也可能會因為地點、價錢等因素而無法每日盡情享用。

對於每天都要喝咖啡的人而言，一部好的咖啡機不但可以自己選擇符合口味的咖啡豆，還可以降低每日花費在咖啡上的開銷。只需要輕鬆按下按鍵，就可以享受一杯高品質的咖啡。

以下將會為大家推介三款高性價比的咖啡機，不同種類、不同特點，總有一種適合你！

隨時隨地歎咖啡 |DeLonghi 電動摩卡咖啡機

不知道大家有沒有見過摩卡壺？其實摩卡壺的歷史悠久，早在1933年已經由意大利人Alfanso Bialetti發明。它以加熱底座的方式，將下半部的水轉化為水蒸氣，然後利用水沸騰時產生的壓力來沖製出一杯咖啡，屬於蒸餾式的一種。傳統的摩卡壺雖然使用上非常方便，但始終需要使用爐灶以完成烹煮過程。如果想更加方便，不妨試試這款 DeLonghi 電動摩卡咖啡機，只需要接駁電源，就可以沖製出3-6杯咖啡，非常便捷。

操作方面非常簡單，只需要把水注入底部，然後將咖啡粉加入粉槽，按下開關就可以等待咖啡炮製完成了。過程中，還可以看到咖啡一點一點進入上半部的透明咖啡壺，十分療愈。

咖啡機設有保溫功能，可以保溫約30分鐘，讓你喝上一口溫熱的咖啡。底部更有隔熱功能，可以直接放在桌子上，不用怕會燙壞家具。再加上無線設計，底座可以360度旋轉，可謂非常方便。使用後忘記關機也不要緊，因為咖啡機有自動關機功能，貼心設計讓你可以盡情享用咖啡。

快慢濃淡任你揀 |DeLonghi 滴漏咖啡機

除了摩卡壺之外，還有一種咖啡機深受大眾喜愛，它就是滴漏咖啡機了。這種咖啡機分為上下兩層，水在加熱後，會經過咖啡粉和過濾網流入下方的咖啡壺中。如果你對這種咖啡壺感興趣，不妨嘗試一下 DeLonghi 的滴漏咖啡機。

這款咖啡機的好處是可以調節適合自己的咖啡口味。只需要按下按鍵，就可以調節咖啡口味的濃淡。若選擇較淡的咖啡，咖啡機的水流速度就會比較快，咖啡的味道亦會比較清爽。若喜歡較濃的咖啡，咖啡機的水流速度就會比較慢，而咖啡會比較厚重、濃郁。一款咖啡機，兩種口味，總有一種適合你。

咖啡機底部亦設有恆溫底板，可以將咖啡加熱長達40分鐘。即使放置在旁，壺中的咖啡也能一直保持合適的溫度。一次最多可以煮製5杯咖啡，亦有水位顯示，適合不同家庭需要。

完美咖啡好簡單 |Braun Pure Aroma Plus 咖啡機

咖啡機的種類和品牌多不勝數，但只有經典才經得起時間的考驗。來自德國的品牌Braun有一百年的歷史，它推出的咖啡機一直深受大眾喜愛，其中包括了 CaféHouse系列的 Pure Aroma Plus 咖啡機，它使用了獨有的系統，絕對可以製作你心目的那杯咖啡。

這款咖啡機配備了獨有的OptiBrew系統，為不同咖啡口味提供合適的温度、沖泡時間和萃取程度，讓你隨時享用均勻沖泡的咖啡。

一杯好的咖啡，其香味很大程度取決於煮咖啡用的水質。所以，這款咖啡機配置了 Brita濾水系統，可以防止製作咖啡的裝置鈣化，同時減少抑制香味的物質，例如氯。如此一來，絕佳的咖啡便能連帶香氣，完整地呈獻給你。

咖啡機亦配置了獨有的防滴漏系統。當你取出咖啡壺時，咖啡便會停止滴落。在製作咖啡的過程中，可以隨時停止，然後享用咖啡。只要你把咖啡壺放回濾網籃下，剩餘的咖啡就會自動繼續流出，非常方便。

不同於其他咖啡機，這款 Pure Aroma Plus咖啡機還有獨特的濾網釋放按鈕。只要按下在背部的按鈕，就可以輕鬆釋放濾網籃，然後放入咖啡濾網和加入咖啡粉。咖啡機的濾網籃也可以拆下來放在桌面上，讓你輕鬆地注水。

一部高質的咖啡機能成就一杯優秀的咖啡，而一杯優秀的咖啡能成就美好的一天。以上的三款咖啡機，總有一款能滿足你的口味和需要，不妨把它帶回家，享受咖啡帶來的美好時光吧！

如欲購買，可以按上面藍色連結或「立即購買」按鈕前往產品頁面。

（產品資料以官方最新發佈為準，價錢最後更新至2021/05/21）

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