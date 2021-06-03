C&E 6月限時85折優惠 帶你回歸大自然 滿$800贈田園風光糖漿！

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撰文： 孫小水 最後更新日期： 2021-06-03 19:08

無論春夏秋冬，皮膚護理是我們每一天都需要堅持的事情，想要擁有好的皮膚狀態，除了持之以恆的護理，選對護膚品也尤為重要。相信一提到「護膚」，大部分人只會想到面部護理，其實手部護理、身體護理、心靈療癒也是護膚的一部分，是由內到外對皮膚的呵護。這個夏天，就讓Crabtree & Evelyn的The Gardeners系列來守護我們的皮膚吧！

一起來看看The Gardeners系列值得重點推介的產品：

1.The Gardeners 滋養豐凝去角質洗手液- 250ml

產品將洗手液的標準大幅提升。它散發著草本田園清新香味，泡沫幼滑，含有浮石、荔枝粉和紅桑子籽油，清潔雙手的同時還能溫和去死皮及保濕。使用後手部盡現乾淨幼滑肌膚。

2.The Gardeners 滋養豐凝護手霜- 25ml、75ml、250ml可選

產品觸感絲滑，富含三重高效保濕成分的植物種籽油，輕鬆融於肌膚，滋潤不油膩。營養豐富的種籽油使肌膚得到高效滋養，為肌膚注入源源不斷的水分。它具有草本田園清新香味，有舒緩功效，靈感源於大自然。

25ml最方便外出攜帶 ，輕巧而不佔位置。

快來試試皇牌滋養豐凝護手霜 + 滋養豐凝去角質洗手液——1+1潔淨護手儀式！

步驟一：雙手濕水，使用The Gardeners 滋養豐凝去角質洗手液清潔雙手，然後按摩，再沖洗擦乾；

步驟二：待雙手完全乾透後，塗上The Gardeners 滋養豐凝護手霜。

3.The Gardeners 草本精華香氛蠟燭- 200g

香氣前調為羅勒葉，中調為醒神的橙花精油，後調為琥珀香，香味舒適。點燃香薰，四周瀰漫清新的花香和泥土氣息，仿如置身花花草草綠野田園之中，迎來令人放鬆的氛圍。蠟燭由大豆蠟混合物製成，裝在煙熏棕色玻璃罐中。

特別之處：蠟燭包裝盒中內嵌羅勒葉種子，可種植屬於你自己的羅勒葉！

步驟一：剪下香薰蠟燭的包裝紙，將其浸泡在水中；

步驟二：將浸泡過水的包裝紙碎放進盆內，蓋上泥土並為其澆水；

步驟三：將盆栽置於照射到陽光的位置，並隔天澆水。

The Gardeners系列——6月專享雙重驚喜！（6月3日起至6月30日）

1. 凡在6月選購Crabtree & Evelyn 的The Gardeners 或 Gardeners系列任何單品，結帳時輸入優惠碼【WEARENATURE】即可享85折優惠

2. 購物滿HK$800或以上即可獲贈The Gardeners田園風光糖漿 乙枝

* The Gardeners田園風光糖漿是蔗糖的美味替代品，加入了薑和楓糖，帶有香甜而辛辣的味道。可加入 凍咖啡、茶、甜點、沙律醬和煎炒菜式中食物味道瞬間升級。

The Gardeners系列帶你回到孕育萬物的自然界

The Gardeners系列的產品捕捉了大自然的精髓，追崇大自然的純粹養份，打造滋養亮膚的一系列生活日常的多元化產品，包括、面部護理、手部護理、身體護理、家居香薰產品等等。

徘徊在繁雜鬧市之中，身心疲憊之際，停下腳步，The Gardeners帶你遠離繁囂，忘卻都市是的急速，沉澱一切煩惱。讓我們伴隨大自然的味道，創建自己專屬的美容儀式，由內而外滋養身心靈，讓人沉醉在返璞歸真的大自然，使心靈療癒解放，重拾 #WeAreNature的本質！

The Gardeners帶你回到大自然的原始純樸與無拘，趁著優惠，趕快下單！如欲購買可上面藍色連結前往頁面。

（產品資料以官方最新發佈為準，價錢最後更新至2021/06/03）

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