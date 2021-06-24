拼圖｜純白地獄之後6大燒腦之作！網民挑戰天空拼圖 終極消磨時間

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撰文： 小甘 最後更新日期： 2021-06-24 19:00

一片、二片、三片、四片…… 成百上千張小碎片拼拼接接之後，便成就了一幅畫。沒錯！上述所指的正正就是拼圖，拼圖這類型遊戲不僅是打發閒暇時間的好物，還能鍛鍊我們的耐性及洞察能力。而最令人享受的，就是每次拼完圖後，那瞬間獲得的成功感，簡直非筆墨所能形容！

別以為拼圖只是小孩子的遊戲，目前市面上的拼圖種類繁多，有些設計更是非常困難，就譬如是號稱史上最難的「純白地獄」、「純黑地獄」，當中每一片的拼圖全為白色或黑色，而且沒有任何圖案，沒有一絲線索可以參考，靠的全是自己的意志力和耐心。儘管聽起很痛苦，但仍然有不少玩家挑戰，結果拼得叫苦連天，紛紛指「玩了我9天，腰酸背疼」、「拼了十天，四分之一都不到」。

這種純色的拼圖雖然極具挑戰性，完成後亦能帶來巨大滿足感，但成品就略嫌美感不足，過於單調了……

（圖片來源：巴哈姆特）

其實，外國也有不少寶藏拼圖品牌，所推出的拼圖不但具有挑戰性，同時又兼具美感，完成後的成品精緻得宛如藝術品一樣，令人想馬上裱上畫框好好珍藏！那究竟是有多特別，有多好看呢？一起來看看吧！

瑞典品牌PRINTWORKS，用拼圖展現出天空千變萬化之美！

PRINTWORKS是來自舉世聞名的設計之國——瑞典，品牌致力與來自世界各地的優秀設計師合作，創建了一系列具有新美學意義的日常產品，包括生活小物、配件、文具、禮品等應有盡有，務求為室內增添品味。當然，當中最受到熱烈迴響的，那就是拼圖了！他們家的拼圖不只是遊戲，更多的是藝術品，帶有自然界中最美麗和最隱秘的圖案。

★PRINTWORKS - PUZZLE - DAWN 拼圖 (500塊)

PRINTWORKS的一系列拼圖均以自然界為主題，而最受歡迎的便是「天空系列」。這款DAWN 拼圖是黎明時份的天空，色調柔和又夢幻，加上暈染漸層，美得令人移不開眼睛。

PRINTWORKS - PUZZLE - DAWN

所以它在網上的討論度也頗高，也有不少網民征戰，而據網民所說，雖然剛開始時感覺會很難，但其實只要在充足的光線下去拼，很容易就能區分出漸變色，算是比較容易完成的一款拼圖。

★PRINTWORKS PUZZLE - DUSK 拼圖 (500塊)

同樣是「天空系列」的DUSK拼圖，在網上亦擁有頗高的人氣。

PRINTWORKS PUZZLE - DUSK 拼圖

而與DAWN不同的是，DUSK 展現的是黃昏日落的天空，因此色彩上比較鮮豔飽和，更加搶眼奪目。據說除了最上方的藍色色塊較為耗時之外，其餘部份也相對輕鬆，可說是消磨時間的好物！

★PRINTWORKS - PUZZLE - NIGHT 拼圖

想要向高難度挑戰的話，那麼NIGHT拼圖就最適合不過了！

PRINTWORKS - PUZZLE - NIGHT 拼圖

皆因這款拼圖是夜暮降臨後的黑夜，每一片的碎片驟眼看來都是黑漆漆的，所以到底如何去區分顏色幾乎一樣的色塊，就是這款拼圖的最大難題了。不過，NIGHT拼圖並沒有「純黑地獄」那麼消磨意志，但相信至少也要花去你一整天的時間才能完成。

PRINTWORKS - PUZZLE - NIGHT 拼圖（圖片來源：小紅書）

除了天空系列之外，PRINTWORKS 還很擅長通過拼圖把大自然的奇觀的完整地呈現出來，讓你在拼拼圖的同時欣賞到不一樣的風景，就好像以下三款，分別是「波浪」、「岩石」、「冰川」。拼好之後，把它掛在家裡的牆壁上，實屬一件令人賞心悅目的裝飾品！

★PRINTWORKS - PUZZLE - WAVES 波浪 拼圖 500塊

★PRINTWORKS - PUZZLE - ROCKS 岩石 拼圖 500塊

PRINTWORKS - PUZZLE - ROCKS 岩石 拼圖

★PRINTWORKS - PUZZLE - GLACIER 冰川 拼圖 500塊

PRINTWORKS - PUZZLE - GLACIER 冰川 拼圖

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