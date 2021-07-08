Dyson平價替代？三款 LOHAS 無線吸塵機 幫你輕鬆帶走塵埃！

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撰文： 林美斯 最後更新日期： 2021-07-08 18:43

生活在疫情之下，乾淨的環境對於保持身體健康可謂非常重要。為了讓家居環境更加清潔，就需要靠家電的幫助了。而想要徹底去除家居中的塵埃，一部好的無線吸塵機是不可或缺的。無線吸塵機不需要像普通吸塵機般插電，使用起上來，也不會被電線的長度所局限，不用吸完一個區域再轉插另外一個插頭，少了很多麻煩。

說到無線吸塵機，很多人首先會想到著名品牌 Dyson 的產品，但它的價錢或許會讓預算較低的人望而卻步。不妨參考以下三款來自 LOHAS 的無線吸塵機，價錢相宜、功能強勁，絕對能媲美 Dyson 的吸塵機。

LOHAS 無線隨手吸 V10 Turbo 超輕便吸塵機

香港地少人多，家居環境普遍不大，一部體積細小的吸塵機其實已經可以滿足家庭的需要。只是，市面上的小型吸塵機一般都有吸力弱、續航短的缺點，為用家帶來不少煩惱。

這部 LOHAS 無線隨手吸 V10 超輕便吸塵機就擺脫了以上的煩惱。它採用了 BLDC 無刷電機，加上動力型鋰電池，令吸力和使用時間大幅度提升，用起來自然更加方便、舒適。

而且，這部 V10 吸塵機採用了 H13 HEPA 濾芯，能夠過濾 0.3 微米的細菌和微塵，有效率高達99%。它的精鋼濾網加上HEPA濾芯，可以輕鬆分離蟎蟲和細菌，給你一個健康安全的環境。

作為一款超輕便的吸塵機，它的主機重量只有530g，非常輕巧。無線充電再加上手提和直立兩用設計，讓你可以在家和汽車裡輕鬆使用，不會感到疲憊。

LOHAS 第二代無線隨手吸 V38 Turbo 超輕便吸塵機 (金屬灰)

如果你對吸力的要求更高，那麼這款 LOHAS 第二代無線隨手吸就再合適不過了。跟V10的吸塵機不同，這款吸塵機的吸力更加高，在強檔之下吸力可以達到16Kpa，能輕鬆帶走頑固的塵垢，深層去除蟎蟲和大顆粒的雜物。

對於居住在香港的我們而言，家電的收納能節省空間實在非常重要。而這款吸塵機雖然吸力強勁，卻絲毫不會佔據很多空間。只需要使用無痕的膠貼便可以在光滑的墻身或平面上安裝掛架，完全不需要鑽孔。

它無線充電的設計讓整個吸塵過程變得無拘無束，非常方便。它的直入式吸口能夠270度靈活地旋轉，即使是難以清潔的角落，也可以被照顧到。

LOHAS 第二代無線隨手吸 V28 Turbo 超輕便吸塵機 (白色)

相比起 V10 吸塵機，這款 V28 吸塵機的功能更加強勁。它配備了 H5 高端數碼DC無刷電機，轉速可高達90000轉，有120W的大功率和16000Pa的顛覆性吸力，絕對能保持四周環境清潔，趕走塵埃。

Lohas的這款吸塵機具有高端鋰離子動力電池，在標準檔下，可以連續使用30分鐘，而強勁檔則可以使用18分鐘，對於一般家庭而言，這款電池的功能可謂綽綽有餘。

吸塵機還採用了雙側平行導風設計，能夠均勻地散熱，提高電池的續航能力。這種創新的導風結構，能將內部的氣流向平行兩側吹出，加速散熱，降低機身溫度，同時保證排風通暢。更重要的是，吸塵機不會吹起地面上的灰塵，造成空氣污染，這點令整個設計充滿人性化。

如果你也想擁有一部功能強勁又性價比高的吸塵機，不妨考慮以上三款產品吧！

(產品資料及圖片皆以商品頁面為準，購買前請先詳閱相關資訊。價錢最後更新至2021/07/08)

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