脫毛｜家用脫毛機點揀好? 彩光有冇用? 買前必睇3重點 附好用推薦

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撰文： 莉莉安 最後更新日期： 2021-07-11 18:00

踏入炎夏，又到了各種短裙短褲、小背心和比堅尼出動的季節！要清清涼涼地露出胳膊、美腿和小蠻腰，除了要密鑼緊鼓減肥瘦身，脫毛也是刻不容緩的任務！為了一勞永逸地清除身上毛髮，有不少女生都會選擇到美容院進行永久性的激光脫毛療程，之不過光學脫毛不僅價錢昂貴，而且脫毛的過程是否舒適，最終效果如何也很視乎美容院的經驗及手勢，要是只脫手手腳腳的毛髮也就還好，假如想脫比堅尼位置的毛毛，還要擔心展露敏感部位時的尷尬局面。既然如此，倒不如來看看以下這一種脫毛方式，既可擺脫美容院的束縛，又可一勞永逸地去除身上毛髮。

要去除體毛的方法有許多，而目前為止最有效的脫毛方式就是光學脫毛，它的好處是可以透過光熱作用來破壞毛囊並減慢毛髮生長，定期進行療程後，甚至可永久去除毛髮，一勞永逸。除了可到美容院進行療程外，近年還有不少女生轉投家用脫毛機的懷抱。這種脫毛方式除了能夠達到永久脫毛的效果，由於它可以在家中自行操作，如此一來不但可省回幾萬元的療程收費，還能免除時間、地點及美容療程的限制。

無論是家用脫毛機，還是坊間的光學脫毛療程，但凡是光學儀器，在使用上當然都具有一定風險，想挑選一款安全又能夠有效除毛的脫毛儀器，過程中可能會遇上不同問題，譬如激光和彩光有何分別？怎樣的光譜強度才適合自己？購買前不妨先來了解一下：

1. 激光 vs 彩光

家用光學脫毛機一般可分為激光及彩光（IPL）兩種。彩光使用的是寬頻彩光源，而激光則屬於單色相干光源，兩種方法均以毛囊中的黑色素為靶點，區別就在激光能夠破壞毛囊結構，達到持久脫毛的效果，而彩光則是令毛囊休眠及脫落，從而抑制毛髮的生長。前者的脫毛效果最顯著和持久，但就不適用於較易受激光能量灼傷的深膚色人士，而後者的除毛速度雖然較為緩慢，但它相對不受膚色及毛髮顏色限制，照射在皮膚時的感覺較為溫和，而且疼痛感也較不明顯，適合怕痛或者肌膚敏感的朋友使用。

2. 光譜強度及能量密度

光譜強度是判斷脫毛機效果的重要指標。光譜愈長，它穿透皮膚的能力也會愈越強，亦即是較容易破壞毛囊，從而達到去除毛髮的效果。一般來說，彩光脫毛機的波長宜在600至900nm之間，而激光的的波長則大約在810nm，而在能量密度方面，則至少要達到5J/cm²，才可以達到較好的脫毛效果。

3. 照射面積

假如想處理大範圍的毛髮，手臂、大小腿等區域寬廣的部位時，機頭的照特面積便十分重要。若脫毛機照射範圍過於狹窄，所花的脫毛時間不但會相對較多，還容易因照射過度而導致肌膚受傷。由於激光脫毛機只能作單點式處理，因此想處理大範圍的毛髮，建議可優先考慮彩光脫毛機。除此之外，脫毛機提供的機頭種類愈多，可以對應的除毛部位也就愈多，譬如要處理狹窄部位的毛髮，如上唇、比堅尼位置時，配上照射範圍較小的機頭，使用起來就更加輕鬆方便。

了解完家用脫毛機的選購要點，接下來就來看看市面上三款非常熱門，而且獲不少用家推薦的脫毛機，它們的功能、性能、安全性是否值得大家入手呢？

Braun Silk-expert Pro 5 彩光脫毛器——40萬次的閃光發數、智慧膚色感應技術

百靈牌在鬚刨工藝上向來有名，彩光脫毛機的技術當然也有它的厲害之處。譬如以下這款Silk-expert Pro 彩光脫毛器，雖然它是百靈牌唯一一款脫毛機，推出亦已經有一段時間，但它的受歡迎程度依然有增無減。原因在於它效果明顯、配件齊全、易於操作、安全性高，而且機身亦相對輕巧，非常適合初之接觸家用脫毛機的人士使用。

這款彩光脫毛器，顧明思義就是採用彩光作為脫毛原理。用家在初次照射彩光之後，毛囊便會逐漸進入睡眠狀態，打破毛髮的再生週期，而在使用四週以後，毛髮便會明顯變得幼細，甚至消失不見，從而達到長久去除毛髮的效果。

家用脫毛機一般都有閃光發數限制，市面上普遍的型號最少都可以發出10萬次閃光，甚至30萬次，而Silk-expert Pro 5 則提供了高達40萬次的閃光發數。一般來說，進行一次全身脫毛大約需要2800發閃光，40萬次相當於可提供142次，長達24年的毛髮護理。

假如單以原理及效果而言，Silk-expert Pro 5 與一般的家用脫毛機分別不大，但實際上，它最特別的地方就在於它的智能技術。它採用了獨家的SensoAdapt™智慧膚色感應技術，脫毛器於脫毛時能夠以每秒80次的次數持續識別膚色，並自動調節閃光的強度，避免因錯估膚色而導致皮膚受傷，讓脫毛過程更安全。

由於人人的皮膚敏感度和痛感程度都不盡相同，為了顧及不同人士的需要，Silk-expert Pro 5還提供了普通、輕柔及超輕柔三種強度模式，並輔以滑動及精準兩種操作方法。輕柔及超輕柔強度適用於較為敏感區域，譬如面部或比基尼位置，並配合精準模式進行小範圍脫毛。而對於大面積區域，則可以使用滑動模式來觸發更多閃光。

脫毛機配備3種不同大小的機頭配件，能夠針對不同部位精準地處理毛髮，無論是胸部、背部、手臂、腹部、腿部，還是比堅尼位置皆可使用。綜合來看是一款功能齊全，操作簡單，而且安全性也相當有保障的家用脫毛機，非常適合新手使用。

小米Reepro IPL脈衝光脫毛機——60萬發閃光、5檔光照強度

提起小米，大家對它的印象可能還停留在電子產品、家品雜貨方面，但其實小米近年也積極推出多種個人護理產品，就譬如這款Reepro IPL脈衝光脫毛機，雖然知名度不算高，但評價卻相當不俗。

小米脫毛機同樣採用彩光脫毛作為原理，它最高能提供7j/cm²的脈衝光，這種能量密度能夠讓光源直達毛髮的根部毛囊並達到破壞作用，當用家定期進行療程，毛囊便會在多次的光熱作用下漸漸萎縮，而毛孔中的毛髮則會自然脫落，從而達到抑制毛髮生長及永久脫毛的效果。

在高能量脈衝光以外，這款脫毛機亦是市面上相當罕見，能夠提供多達60萬發閃光的機種。換算過來，亦即是能夠提供約214次全身脫毛。加上機內使用的是耐高溫、耐腐蝕的石英玻璃燈管，使用壽命非常持久。

脫毛機提供了5檔光照強度，並輔以2種出光模式。用家可針對自己的膚色、所需的脫毛效果來自行調節所需的強度。

使用時可選擇單次點按來擊發閃光，亦可長按擊發鍵來切換至滑動出光模式連發是光，為大面積位置快速脫毛。

機身上的觸控LCD屏可顯示剩餘閃光次數、使用檔位、風扇狀態、溫度、電量等資訊。

至於在安全性方面，雖然這款脫毛機並沒有自動膚色感應技術，但它在設計上仍然加入不少安全保護裝置。譬如主機的出光位採用了610nm的濾波片，能夠過濾掉99.55%以上的無用光譜段，以減少皮膚表層的刺痛感。

另外，出光口亦配有感應裝置，使用時機頭必接接觸到95%以上的皮膚面積才會發出閃光，避免因錯誤擊發而導致皮膚或眼晴受傷。

脫毛機配備3個機頭，包括適用於腿部、手臂、腋下等大面積部位的身體護理機頭、適用於臉部、下巴、唇周位置的臉部護理機頭，以及適用於敏感部位的比堅尼護理頭。不同機頭均配以不同濾波片，以減少某些敏感部位脫毛時的灼熱感，讓脫毛的過程更無痛、更安全。

Smoothskin Bare+ IPL 激光脫毛儀——無限次閃光、市場上閃光速度最快

說到脫毛機，不得不提的當然是以下這一款由英國製造，近年非常大熱的Smoothskin Bare+ 激光脫毛儀機。雖然名為激光脫毛，但它採用其實同樣是 IPL (Intense Pulsed Light) 強脈衝光，亦即上文提到的彩光脫毛技術。

脫毛儀機的光照能量為4J/cm²，雖然強度較低，但它當中卻加上了獨有的 iPulse 脫毛技術，既可透過深層破壞毛囊來達到長期至永久脫毛的效果，亦可在脫毛的同時美白嫩膚、縮小毛孔，只要每一至二星期使用一次，在一個月後便可看到明顯分別。

值得留意的是，這款脫毛機並沒有光照度數可讓用家自行選擇，不過相對來說就提供了智能測膚功能，能夠自動檢測使用者的膚色，由機器自動選擇合適的脫毛強度。

雖說如此，但這款脫毛機卻有兩點是比以上兩款更為優秀，其一是它的閃光速度每分鐘可高達 100次，短至10分鐘已經可完成全身脫毛療程，其速度不僅比同類產品高一倍，它亦是目前市場上閃光速度最快的一款脫毛機。

其二就是它提供了無限次閃光的使用壽命，沒有發數限制，也就毋須擔心會有不夠用的情況出現，比起市面上普遍的脫毛機更為抵玩耐用。

雖然只有傻瓜式的一鍵操作，但換來的卻是更輕巧的機身。整部脫毛機的體積只有一隻手掌的大小，能夠輕易掌握，脫毛時就更加輕鬆省力。

現時的家用脫毛機技術比起以往早已進步不少，亦的而且確能達到長期甚至永久的脫毛效果，用來取代繁複的日常脫毛程序就最好不過了。假如要綜合以上三款脫毛機的性能、價錢、安全性及操作簡易程度，三款確實是各有千秋。Braun Silk-expert Pro 5 PL5124功能齊全、技術先進，適合新手選擇；而小米脫毛機的性價比則相對較高，而且發數亦較多，適合想長期使用，甚至與另一半齊齊用亦可，至於Smoothskin Bare+就適合講求脫毛速度，喜歡簡單式操作的朋友選擇。

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(產品資料及圖片皆以商品頁面為準，購買前請先詳閱相關資訊。價錢最後更新至2021/07/09)

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