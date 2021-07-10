小型電器｜2大超節省空間家電推薦 一機兩用 蝸居首選！

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撰文： 孫小水 最後更新日期： 2021-07-10 18:00

香港地少人多，一直以來土地問題為市民帶來了許多煩惱，當中房屋的空間問題便是煩惱之一。在房屋方面，很多房子（如公屋、居屋、唐樓、大廈等）的戶型都較小，購買體積較大的家電難免空間不夠用。

平時，我們常見的電器體積較大，除了霸佔空間之外，耗電量也較大。對於小戶型家庭而言，電器體積的選擇至關重要，若是買大了便會霸佔空間，阻礙日常生活。

這次，小編為大家帶來了兩款家具電器，它們超級節省空間，特別適合小戶型家庭使用，方便又實用！

1. HOME@dd® 摺疊式手提蒸氣掛燙機

衣服是我們每一天都要穿的東西，熨燙使它們變得平整和美觀。

掛燙平熨2合一，快速強效熨平皺褶：這款產品能夠做到掛燙平熨2合一，用家可以根據自己的需求選擇燙衣物的方式，分別為掛燙和平熨。例如，時間不夠用的時候可以選擇掛燙，直接拿衣架把衣物掛著就能燙平，十分方便；時間足夠的時候可以選擇平熨，把衣物放在燙板上慢慢熨平，一絲不苟。此外，用家無需擔心掛燙是否會影響燙出來的效果，這款產品擁有1300W強勁蒸氣，快速強效撫平皺褶。

摺疊式手柄：手柄與機身是可以折疊的，折疊後體積變小，無論是抽屜、櫃子、收納箱等等的位置都能放下，方便收納，節省空間。外出旅行或出差攜帶也非常適合，只需花上幾分鐘，就能把行李箱裡皺褶的衣物熨燙得服服帖帖，讓你體面出行！

一按式自動持續蒸汽：不少熨斗運作時，都需要人手控制蒸汽的噴出與否，而這款掛燙機無需用家一直用手按著蒸汽的噴出按鈕；只需按一次，就能自動持續噴出蒸汽，讓燙衣過程更順暢和省時。

附送實用配件：掛架、毛刷頭、量杯。

2. HOME@dd® 無線家車兩用手提吸塵機

塵埃是每一天都會產生的東西，不清理的話會影響我們的生活質素，甚至健康，而吸塵機絕對是功不可沒的角色。

家車兩用，應用廣泛：這款吸塵機的體積小巧，方便收納和攜帶，無論是放在家裡還是車裡，都不霸佔空間，非常節省位置。相比傳統的吸塵機，它的應用範圍十分廣泛，例如墻角、梳化、嬰兒餐椅、汽車座位、汽車地氈、電腦鍵盤等等都能夠輕鬆清理。

無線無束縛，僅重0.4kg：吸塵機是無線運作的，再加上僅重0.4kg，只需充滿電，便能自由使用，不受束縛。一些較高或狹窄的位置也能輕鬆吸到，再也不必將就插電板啦！

分體設計：吸塵機是分體式設計，倒塵的時候對準垃圾桶打開便可，能夠避免弄髒手或其他地方。另外，機器使用可水洗HEPA濾芯，拆出來的機身可以直接放在水中沖洗，非常方便和安全。

(產品資料及圖片皆以商品頁面為準，購買前請先詳閱相關資訊。價錢最後更新至2021/07/08)

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