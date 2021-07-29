小米勁敵｜平價無線吸塵機大對決 日本Airbot吸力一樣 價錢平$600

近幾年來，隨著無線吸塵機的興起，各大廠商品牌在市埸上競發齊放、百家爭嗚，帶來了各式各樣的商品選擇，價格亦有平有貴。那麼，越貴的商品就一定越好嗎？其實不然。



報告反映小米表現媲美Dyson 售價便宜一半……

去年香港就有法定機構研究過市面上的20款無線吸塵機，售價介乎1,398元至最貴6,998元。而測試結果發現，小米「米家」手持無線吸塵器的整體評分，竟與價錢貴超過一半的Dyson Cyclone V10 Fluffy一致；同時亦與售價最貴的伊萊克斯Electrolux Pure F9相同，也難怪小米會成為了「性價比」的代名詞，這對於有預算限制的消費者來說，無疑會是非常值得考慮的首選。

你也想要入手小米無線吸塵機嗎？下面將會帶來2大網購優惠，當中不僅僅有受人歡迎的小米，還有近期爆冷的平價黑馬Airbot，減價幅度低至49折，萬萬不容錯過！



入手之前，先來看看2款無線吸塵機在吸力、電量、過濾、配件、功能各方面上的介紹及比較吧！



★ 小米皇牌產品、2.5萬轉強勁馬達：米家無線吸塵器G10優惠價$1549（原價$1899）

小米在坊間的效能測試中屢屢勝過知名大品牌，受到不少網民及媒體推薦，其中的「米家無線吸塵器G10」（以下簡稱G10）正正就是最佳例子，它以千多元的售價帶來了8種功能及4款吸頭，包括150AW 吸入功率、65 分鐘超長續航、可替換電池設計、吸拖一體系統等，性價比相當之高。

吸力方面

G10在小米吸塵機中屬於旗艦級的型號，摩打經過全面升級，每分鐘12.5萬轉速，可帶來150AW澎湃吸力，亦即是約25,000Pa的吸力數值，這與Dyson V11相當接近，與Dyson V10相比亦毫不遜色，能夠徹底並快速地清潔地面髒污，不遺留任何塵埃及污物。

電量方面

G10具備3000mAh的大容量電芯，充滿電後可持續使用長達65分鐘，續航力非常強。特別的是，它還採用了同價位吸塵機中，相當罕有的可拆卸式電池設計，只要輕輕一按機身即可替換電池，假如電力不足也無需花額外時間等待充電，這對於頻繁使用吸塵機的家庭來說，會是一項不可或缺的實用功能。

過濾方面

G10採用行業更高標準的12錐氣旋分離系統，可分離空氣中的直徑更小的顆粒物，降低灰塵進入HEPA濾芯，大大提升HEPA濾芯使用壽命。其後再透過五重過濾系統，過濾微小至0.3μm的微塵，其過濾效率堪比空氣淨化器，可排出潔淨空氣，減低二次污染的機會。而過濾組件可透過水洗清潔，無需頻繁更換濾芯。

升級功能1：智能高扭矩地刷

G10的智能高扭矩地刷，有別於一般吸塵機的主吸頭，它可自動識別不同地面材質，從而自動調節吸力檔位，有效避免機器一直處於強力檔位而帶來的額外耗電，延長持續效果顯著。

升級功能2：防毛髮纏繞設計

吸頭經過特別設計，可將黏在毛條表面的頭髮聚集至中間吸口位置，從而有效防止毛髮纏繞滾刷的問題，對於長髮女性用以及家中飼養寵物的用家十分友好。

升級功能3：吸拖一體系統

在吸塵以外，G10還配備了磁吸式水箱及平板拖，讓吸塵及拖地可以同步進行，一步到位。使用時可透過開關檔調節滲水速度，前方的吸頭會先吸走塵埃髒污，然後再透過平板拖完成二次清潔，除了確保地面不留下任何污垢，亦可讓清潔家務更事半功倍。

升級功能4：可視化彩色屏幕

作為旗艦級別的吸塵機，G10採用了視覺化的操作系統，機頂更配備TFT彩色螢幕，使用時可以直觀且清晰地查看模式、電量等清潔信息。

配件方面

G10配備智慧高扭矩地刷、電動迷你刷、縫隙吸頭及二合一毛刷共4種刷頭，分別適用於不同的場景與地板材質，因些不論對於大面積的家居，抑或迷你蝸居來說，都會是不錯的選擇。

配合長手柄，G10可當作一般的直立式吸塵機使用……

亦可把手柄拆除，以手提模式清潔縫隙位置（如門窗、角落），或者為桌椅、櫥櫃、鍵盤、天花板等除塵。

還可以用來清除床褥、沙發、貼身寢具表面的毛髮、皮屑和寵物毛髮，呵護健康，加倍安心。

收納方面

針對可替換式的電池設計，吸塵機特別配備了掛壁式充電掛架，可同時給兩塊電池充電之餘，亦方便把吸塵機妥善地收納整理。

除了為人熟悉的國牌小米之外，近年來市埸上亦有其它「平、靚、正」的品牌值得我們關注。而接下來要介紹的，正正就是今年爆冷的黑馬——Airbot，它全憑高CP值，成功在云云商品中突圍而出，並被網民譽為「平民版Dyson」，稱得上為小米之勁敵！



★ 超高CP值！吸塵機界的新起之秀：Airbot Supersonics Plus 無線吸塵器優惠價$949（原價$1899）

吸力方面

Airbot Supersonics Plus 無線吸塵器（以下簡稱Supersonics Plus）擁有強而有力的摩打，每分鐘轉速可達12.5萬，可帶來約25,000Pa的澎湃吸力。這不僅代表它有著與上述G10相同的吸力表現，與Dyson V10相比亦是有過之而無不及的。

另外，Supersonics Plus雖然不及G10智能，未能自動調節吸力模式，不過用家亦可手動調節3段吸力，算尚方便。

電量方面

Supersonics Plus內置2200mAh容量電芯，可以持續使用長達50分鐘。雖然其續航力不敵上述G10，但畢竟價錢比起G10便宜了足足600元，而且50分鐘的續航力亦已比其它同價位的吸塵機強太多，用於日常清潔不成問題。

過濾方面

Supersonics Plus具備HEPA濾芯五重過濾，能有效過濾99.97%的灰塵，淨化並排出清新空氣，確保無二次污染風險。

升級功能：LED照明燈

Supersonics Plus配有LED照明燈，可以照亮黑暗角落與隙縫，使灰塵無所遁形，輕鬆一網打盡。

升級功能：地拖可90度/180度自由活動

拖把設計相當靈活，使用時可前後90度自由活動、左右180度隨意彎曲，甚至是180度平放，故能深入長達90CM的深度探底，清潔時毋須再低頭變腰，省力之餘亦更方便有效率。

升級功能：LED 顯示屏

機頭配有LED顯示屏，用家可以隨時查看當下的清潔模式和電量狀態，以及時為其充電。

配件方面

Supersonics Plus總共附贈3個配件，分別是主巨輪滾筒強力去污刷頭、二合一軟毛家具刷頭及電動除塵螨刷頭，可以應用於地板、地毯、沙發底、天花板，亦可清潔寢具上的塵蟎、細菌。

簡單總結：

首先，小米米家無線吸塵器 G10不僅具有強勁吸力，在電量和配件兩方面亦明顯較Airbot優勝，加上吸拖一體系統，可以實現吸塵與拖地同步進行，進一步確保清潔後的地面不會留下任何髒污，整體表現著實不俗。

至於Airbot Supersonics Plus無線吸塵器，雖然其續航力稍為遜色一點，亦比G10少一件吸頭配件，但其吸力與G10、Dyson V10睇齊，目前售價卻不足一千元，光從性價比來看，Supersonics Plus絕對會是物超所值之選，特別推薦給預算不多的用家！

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（產品資料及圖片皆以商品頁面為準，購買前請先詳閱相關資訊。價錢最後更新至2021/07/28）

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