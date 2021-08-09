BTS防彈少年團同款TinyTan口罩大合集！教你香港網購　毋須代購！

單凡說到韓星中的帶貨王，火遍全球的南韓天團——防彈少年團（BTS）必定榜上有名，甚至名列前茅的。事關A.R.M.Y（防彈少年團粉絲名）關心的不僅僅是他們的音樂作品，乃至於每位成員的穿搭風格、妝容髮型；不論是公開場合穿的衣服，還是私底下用的物品，一旦曝光，通通都能成為大熱的時髦單品，瞬間被搶購一空。所以說，BTS的帶貨王封號絕對是實至名歸！



BTS的帶貨能力早已不限於時尚精品，更是滲入至日常生活中，就連成員們私底下佩戴過的口罩，一樣逃不出ARMY們的金精火眼，成功掀起搶購熱潮。

（網絡圖片）

你也想要入手BTS同款口罩嗎？

其實，他們所戴的口罩正正就是由BTS卡通角色「TinyTAN」和韓國品牌Breath Silver的首次聯乘產品。網購平台《01mall》亦火速引進了這系列的3款口罩，讓各位ARMY們毋須再大費周章找代購，在香港也能同步網購得到！

（網絡圖片）

下面一起來暸解更多口罩的款式與規格吧。



【1】 全球限量發售！Breath Silver X BTS TinyTAN Quintet 5層抗菌口罩

新科技納米纖維濾膜，過濾效能更顯著

追星歸追星，作為一款防疫口罩，其過濾能力固然是選購時需要考慮的地方。而「Breath Silver x TinyTan 納米立體口罩 」於韓國出品及製造，防護能力相當出色，當中採用了由日本信州大學共同研發的新一代物料——納米纖維濾膜 BREAXELL（Nanofiber）。

這種濾層與傳統口罩的靜電過濾阻隔方式截然不同，其氣孔尺寸只有0.1微米的納米纖維，粗細就相當於一根頭髮的640,000分之一，可以有效隔離99%以上PM0.1以上的細微顆粒以及病毒飛沫，長時間佩戴過濾效果亦不會減弱。

同時，正因為它氣孔細密繁多，因此其透氣性非常優秀，空氣粒子可以自由通過，有助實現快速排出人體濕氣，戴上後不僅清爽感倍增，呼吸也會比用傳統外科口罩更加舒暢，著實是防護力與舒適度兼優的口罩之選。

↓↓ 剪開口罩後，可以肉眼看見BREAXELL濾芯薄得猶如雞蛋內的薄膜。

↓↓ 納米纖維 vs 頭髮絲厚度 → 相差約500倍

專利成分「SSNC」，有效抗菌及除臭

除此之外，這款口罩還搭載了通過美國EPA註冊的「SSNC」專利抗菌粒子，這是一種以獨創的納米銀矽膠複合體製造技術製成的新概念抗菌材料，對於650種以上的有害細菌，具有99.9%的抗菌效果。另外，亦能抑制口罩內層的異味滋生，即使用餐後、打噴嚏後亦毋須擔心口罩會吸收臭味，長時間佩戴亦可保持呼吸暢順、乾爽舒適，特別適合炎夏使用。

多個貼心設計，帶來舒適的佩戴感

值得一讚的是，這款耳帶質地非常柔軟，具有極佳的彈性，最大可以拉伸至2倍，完美地與臉部貼合，長時間佩戴也不會覺得勒耳朵。至於口罩內側也採用了對人體安全的原材料，通過皮膚刺激性測試、有害性物質測試，確保對皮膚刺激性極小，不含任何有害性物質，皮膚過敏人群也可以安心使用。

其實，Breath Silver向來都是備受推薦的防疫口罩之一，不單止得到美國FDA認證、美國EPA認證，還通過了韓國KCS安全認證、日本KAKEN等多間國際權威機構認證為高防禦度口罩，可以說是「時尚、舒適、防護、衛生」方方面兼優！

（網絡圖Breath Silver X BTS TinyTAN Quintet 5層抗菌口罩片）

《01mall》有售顏色：白色、黑色、灰色

【2】 可重覆清洗！Breath Silver X BTS TinyTAN SPORT PRO 運動抗菌口罩

與上一款口罩不同的是，這款SPORT PRO運動抗菌口罩是專門為室、內外運動和動態戶外活動而設，使用自主開發的高機能特殊面料，內含獲得FDA認証的安全銀成分，具備抗菌功能、防紫外線、速乾、清涼感等四大功能。

不但擁有相當於KF94級別的優秀防菌能力，亦可快速排出人體汗水和內部的熱氣，即使在進行劇烈運動，依舊可以感覺到舒適乾爽，是一款兼顧健康與舒適的運動型口罩。最關鍵的是，它可以反覆清洗重用20次以上，仍能保持過濾效率，比起一次性或無紡布口罩更環保、更耐用。

《01mall》有售顏色：灰色、藍色

Breath Silver X BTS TinyTAN SPORT PRO 運動抗菌口罩

【3】 進階版！更透氣之選！Breath Silver X BTS TinyTAN SPORT 2.0 運動抗菌口罩

《01mall》有售顏色：白色、黑色

Breath Silver X BTS TinyTAN SPORT 2.0 運動抗菌口罩

以上就是由BTS卡通角色「TinyTAN」和Breath Silver帶來的聯乘口罩產品，各位ARMY們不用再擔心買不到，現在只要按此藍色連絡即可立即前往預購，貨品預計會在8月底陸續出貨！

（產品資料及圖片皆以商品頁面為準，購買前請先詳閱相關資訊。價錢最後更新至2021/08/09）

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