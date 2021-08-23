去腳皮｜腳跟乾燥龜裂長繭？敷足膜有用嗎？2021日本人氣足膜點評

許多女士都愛穿短褲、短裙、涼鞋來展露美腿，可在展露的同時，你又有沒有留意過自己的雙腳的狀態呢？

正所謂「細節決定成敗」，不管你的妝容化得有多精緻，衣服穿得有多漂亮，一旦露出了那雙粗糙龜裂的腳後跟，始終會影響美觀，有失個人形象之餘，自己可能也會心生厭棄，不願多看一眼……

（gettyimages）

這樣子的足部不止讓我們的年齡一覽無遺，而沉積的在足部的厚重角質還會為細菌提供環境和營養來源，繼而誘發腳臭和腳氣產生，日復日之下，甚至乎會出現皸裂、疼痛、長繭、長雞眼等症狀。

為了不讓歲月在臉上留下痕跡，我們總是煞費苦心把時間和金錢都花在保養臉部肌膚上。然而，卻忽視了身體的另一端——足部。那麼足部到底該如何保養？如何才可解決腳底長厚皮的問題？在解答之前，不如先來了解一下這一切的幕後主因。



腳皮角質增厚主因

為何腳底會不斷長出粗厚的腳皮？其實，撇除年紀因素之後，最主要的原因是受到外部的刺激。簡單來說，我們每天外出走路時，腳底或腳跟都會因為受到頻繁的磨擦而累積角質。此時，如果再穿上不合腳的鞋子，在走路的時候，雙腳便會在鞋裏面滑動，增加腳跟的刺激，從而導致角質更加增生，腳皮越長越厚。

況且，與身體其他部位的肌膚相比，足部本身就沒有皮脂線，容易油脂和水分不足。假如肌膚長期乾燥缺水，老廢角質便會不斷累積，令肌膚變得越發乾裂，情況加劇，甚至一發不可收拾。

（gettyimages）

防止腳皮角質增生之對策

第一步應該要慎選尺寸合適的鞋子，而具有緩衝吸震效果，且符合人體工學的鞋子就更佳。

除此之外，雙腳的保養亦不容忽視。剛才亦有提到，雙腳是全身體上最容易缺水的部位，一旦皮膚長久處於乾燥狀態，那麼一系列的肌膚問題如厚皮、皸裂、長繭便會找自動上門來，而且裂痕深難癒合，走起路來還會疼痛不已。

如何才能養成一雙嫩白玉足？

要養成嫩白玉足，關鍵就在於適度去角質與做好保濕。而它們兩者間關係可說是密不可分、捨一不可。因為，過厚的角質層會促使足部乾燥、龜裂的問題，即使後續搽再多再厚的保濕霜也難以被皮膚吸收，最終陷入腳皮角質增厚的惡性循環裡。所以，要做好保濕首先要適度地去除角質，方可杜絕問題根源。

（gettyimages）

目前市埸上也有形形色色的足部護理產品，除了傳統的磨腳皮刀、磨腳皮機，足膜亦廣泛地受到消費者的喜愛，尤其是下面這款來自日本品牌、韓國製造的「Lucky Trendy 韓國製新配方足膜」，它在足膜界中的人氣可說是數一數二的。

★ 日本人氣足膜冠軍：Lucky Trendy 韓國製新配方足膜- 12對獨立袋裝

日本品牌Lucky Trendy歷史悠久，陸陸續續都推出過不少知名產品，當中的足膜、手膜都頗受矚目，連續幾年登上日本@Cosme大賞排行榜。而這款「韓國製新配方足膜」之所以如此受人歡迎，是因為這款足膜與普遍的足膜迵然不同，它不但夠溫和、無刺激，效果亦不容小覷。

首先要知道的是，傳統的足膜屬於人工脫皮產品，使用後的一週內腳皮會不斷剝落，7天之後雙腳就好似重生一樣，變得細皮白嫩。然而，要達到這種「換皮」級別的效果，裡面的成分大多都是水楊酸屬脂溶性，如果濃度一偏高，或長時間頻繁使用，便有可能腐蝕真皮層，對肌膚造成傷害，繼而出現刺痛、紅腫、搔癢、長水泡等感染現象。再者，雙腳一直反覆經歷脫皮、重生，表皮也會變得越來越薄，雙腳自然失去足夠的保護力。

（小紅書）

反觀Lucky Trendy的這款足膜，它就一改傳統足膜的缺點，改為以補水概念注入足部新生，足膜內的美容精華液多達18毫升，成分包括熊果甙、摩洛哥阿甘油；還有3種天然植物油——澳州堅果油、野菜油、橄欖油；4種天然植物精華——枸杞子困果實、大豆精華、日本种獐芽菜精華、海精藻華。弱酸性的配方非常溫和，不僅可軟化腳上的厚重角質，更能保護足部肌膚，讓它保持良好的再生能力，增強肌膚彈性，維持肌膚平衡。

使用方法也十分簡單，這款足膜就像一對襪子一樣，不挑腳型和大小，只要將雙足套進足膜內，調整位置裹好雙足令肌膚緊貼足膜，足膜裡的保養成分便能深入肌膚底層，短短敷個20分鐘，便能促進老廢角質代謝，同時緩解肌膚的乾燥感，讓雙腳從乾燥變回「飲飽水」般的狀態。

使用後的幾天時間，就會發現足部表面的粗糙腳皮、陳年死皮、老廢角質逐漸軟化，短短兩週雙足便可恢復至柔嫩光滑的狀態，效果肉眼可見。

手部護理也要兼顧

不止是足部而已，手部同樣也是容易暴露年齡秘密的地方。畢竟在日常生活之中，常常需要用到雙手，例如做家務時會接觸到清潔劑、洗碗精，無形之中都會對雙手造成傷害。加上自疫情開始，每天過度洗手和使用酒精搓手液更會奪走手部皮脂，導致雙手乾燥不堪、失去彈性，繼而形成皺紋，令雙手看起來比實際年齡更老。

（gettyimages）

除了塗上護手霜以外，每週定期敷上手膜，可深層修護滋潤手部肌膚，對抗皮膚老化、預防皺紋。



★ 日本Cosme大賞一位：Lucky Trendy - 日本新配方手膜- 12對獨立袋裝

Lucky Trendy 日本新配方手膜曾榮獲日本@Cosme大賞的第一位，在日本有著「家務手膜」的稱號，即使是常常操勞家務的主婦，雙手再乾燥粗糙也可以靠手膜來拯救。

手膜採用手套式的設計，敷手膜的同時也可以繼續處理家務，絲毫也不礙事，十分方便。

（小紅書）

內含豐富的天然保濕美容成份，例如橄欖油、澳洲堅果油、珍珠粉、枸杞子果實精華、大豆精華、日來種獐牙菜精華、海藻精華等等，讓雙手浸泡在滋養成分中。短短敷上二十分鐘即可為疲憊乾燥的雙手提供陣陣花果香味的全方位滋養。持續使用下來，雙手肌膚便能回復青春豐潤。

（小紅書）

有意入手以上推介嗎？01讀者可以優惠價$198（原價$268）購買「Lucky Trendy 韓國製滋潤手足膜套裝」，裡面包含手膜及足膜各6對，總共12對，換言之每對平均僅需$16.5。

另外，你亦可分開購買足膜或手膜，價錢分別如下：

>>按此連絡前住購買 【12對獨立袋裝】Lucky Trendy 韓國製新配方足膜

優惠價：$179 \ 原價：$276 \ 平均每對$14.9



>>按此連絡前住購買 【6對獨立袋裝】Lucky Trendy 韓國製新配方足膜

優惠價：$108 \ 原價：$138 \ 平均每對$18



>>按此連絡前住購買【12對獨立袋裝】Lucky Trendy 韓國製新配方手膜

優惠價：$179 \ 原價：$276 \ 平均每對$14.9



>>按此連絡前住購買 【6對獨立袋裝】Lucky Trendy 韓國製新配方手膜

優惠價：$108 \ 原價：$138 \ 平均每對$18



（產品資料及圖片皆以商品頁面為準，購買前請先詳閱相關資訊。價錢最後更新至2021/08/23）

不想錯過任何網購優惠？立即按此連結前往《01mall》或Facebook專頁，瀏覽最新熱門產品、限時優惠、獲取獨家放送優惠碼！