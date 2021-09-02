小米平價廚房好物合集 $309米家電飯煲 8種功能搭出24種煮食模式

我們的一日三餐都來自於廚房，這個小小的空間，既能製作出各種色香味俱全的美食，但同時也會誕生出各種瑣碎的麻煩，譬如是做飯空間的不足、家電的使用保養、食材的收納保鮮，以致於各種善後收拾等，全都是需要處理的難題。不過想解決這些煩惱，並且在有限的空間和時間裏炮製出美味菜式其實也並非難事，關鍵就在於你有沒有選對合適的家電和廚房工具！



所謂「工欲善其事，必先利其器」，想用更少的時間做出花樣更多的料理，打理好混亂的廚房，那麼在工具的選擇上就尤為重要了。選對實用的廚房好物，不僅能夠簡化整個烹調流程，還能讓事前準備和善後清潔的過程更省時省心。

雖然現時在坊間不難買到各式各樣的家電和廚房小工具，可以選擇的品牌亦多不勝數，但要在市面上云云款式中選出一款好用的也並不簡單。正因如此，本文特地整理了由小米出品，而且評價不俗的實用廚房好物推介給大家，不僅價錢親民、外型時髦簡潔，功能也相當實用，不妨來看看有哪款適合你吧！

【1】小米米家電飯煲C1——24種烹飪模式、煮飯蒸餸整蛋糕瓣瓣掂

對於亞洲人來說，我們每頓飯中最不能缺少的應該就是米飯了，想吃到米香十足的好飯，除了選米和淘米重要，電飯煲的選擇也相當關鍵。小米除了手機以外，近年也針對用家不同預算和需求，推出了不少實用且實惠的家電及家品，就譬如以下這一款「C1」電飯煲，它至今已售出超過100萬台，而且評價也普遍不俗。

C1雖然是小米電飯煲中的入門產品，但它功能其實也相當齊全。電飯煲內置了8種烹飪功能，包括「精煮米飯」、「熱水快飯」、「煮粥、「蛋糕」、「蒸煮」、「煲湯」、「保溫」、「熱飯」，並提供6種定時模式、4小時長時間烹飪，假如將不同功能互相配搭，最後便能組合出共24種烹飪模式，除了煮米飯以外，很多菜式及小食都能夠使用電飯煲做好。雖然進階功能不多，但要應付一家四口的三餐絕對是綽綽有餘。

使用熱水快飯的煮食模式，只需要短至20分鐘的時間就能煮好白飯。對於平日工作繁忙，下班後不想花太多時間做飯的上班族來說，絕對是頗為實用的一項功能。不過要留意的是，在熱水快飯的模式下，3L電飯煲就只能添加一杯生米量、4L和5L則只可添加最多兩杯生米。

雖然這一型號的電飯煲並不支援手機App操作，但可以使用內置的24小時預約功能安排煮食時間。這樣一來只要在出門前把放入食材，回家後米飯就要經準備完畢，可以炮製其他的菜式了。

機身上操作面板採用簡約的隱藏式設計，指示相當清晰易明，除了可預約烹飪時間，也可在此調校烹飪時長和選擇各種的煮食模式。

根據不同的煮食模食，電飯煲能夠自動調節出不同的火力，功率達650W。而且機內還加入了上下雙感溫探頭，能夠實時監控鍋內的溫度進行自動調節，即使做飯時的米量與水量控製不好，米飯及煲的湯也不會溢出鍋外，弄的鍋邊都是。

想吃到飽滿而且富有米香的飯粒，除了水量和米量要配合得好，內膽其實也有著很大的影響。這款電飯煲採用了新型內凹弧面熱盤，以及全新設計的底部外凸內膽，能夠讓底盤與內膽的銜接更加緊密，這樣鍋內的熱流便能夠沿著鍋底向外側移動，讓米飯受熱更加均勻，不怕做出來的米飯會變得乾巴巴和口感不一。

最後再來看看電飯煲的外型設計和配件，全機採用了小米家電一貫的簡約設計，而機身的空間亦同時經過改良，雖然整體體積不算迷你，不過也不會佔用很多空間。

電飯煲還附送了蒸籠、米杯、粥勺和飯勺。煮飯時可以利用蒸籠同時蒸煮食材，節省不少時間。

【2】小米博的真空米桶7L——一鍵自動抽真空、負離子裝置延長食物保鮮期

但凡有過做飯經驗的人相信都知道，做飯不光是過程重要，還有很多小細節需要兼顧，就譬如食材的儲存。像是白米，若儲存不當不僅會讓米粒受潮，而且還很容易長出米蟲，即使使用密實盒，每次開開關關，多多少少也會讓濕氣跑進去，縮短米粒或者食材的保鮮時間，因此擁有一款能夠真空保鮮的儲存盒也是相當重要。

而這款真空米桶最特別的地方，顧名思義就是能夠以抽真空的方式保存白米和各種食材。米桶上蓋部分設有一個抽氣孔，只要把米粒放進桶內，按一下電源鍵米桶便會開始抽真空，並根據食材的數量與體積，待壓力到一定程度便會自動停止下來。這樣抽真空的好處是能夠讓把食物密封在高壓的環境下，減少細菌的存活率，令食物的保鮮時間延長3至5倍。

與此同時，機內還加入了負離子抑菌裝置，能夠在抽真空後立即釋放負離子，進一步延長保鮮時間。

其後想拿取桶的食材也很簡單，只要按一下機身頂部的按鈕，桶內的空氣便會自動排出，此時蓋子就可以打開了。而無論想抽真空還是放氣，所有的動作都是依靠機頂的按鈕就能完成，操作相當簡單方便。

不過由於是利用電動來抽真空，而且頂部還附有LED指示燈，因此米桶需要定時充電才能運作。而為了增加便利性，充電方面就使用了磁吸觸點充電方式，無需反覆拔插充電線，使用起來便更加順手。

真空米桶的容量足足有7L，雖然名為米桶，但它除了可以用來儲存白米雜糧，還可以用來放置各種零食、寵物飼料、甚至用來儲存容易氧化或受濕氣影響的物品，譬如相機、相機鏡頭、化妝品等，相當實用。

【3】小米咱家感應節水器——兩種感應出水方式、使用方便更可節省用水量

相比起食物的儲存，對於主婦來說，每頓飯後的清潔收拾相信才最令人頭痛。就好像洗碗的時候，單是要在弄得一手泡沫的情況下開開關關水龍頭，已經相當麻煩了。想讓洗碗的過程、甚至是做飯時候接水的動作更方便快捷，不妨考慮為家中安裝一個感應式的節水器。

節水器的主要功能顧名思義就是能夠節省用水量，它的原理主要是透過紅外線感應出水方式，來減少開關時的浪費的食水。加上當中還採用了空氣注入技術，藉著提高出水過程中的空氣比例來令水花更具沖刷力，以達到有效用水的效果。而與此同時，水嘴的水流量亦會被控制在0.07L/s的數值上，從而節省用水量。

機身底部及側面都同樣設有紅外線感應器，提供了兩組出水方式。其一是只要把手或物品伸到下方的感應範圍內，水龍頭便會自動出水。

而另一種出水方式就是把手或物品伸到側面的感應範圍內，此時節水器便會開啟持續出水模式，而想停止的話，只要再次靠近側面的感應器即可，使用方法相當簡單，而且不像一般感應器只有單一種出水模式，當在做飯的過程中需要接水、飯後需要洗碗，但手上滿是污漬和泡沫的時候，這種感應式的水龍頭便非常靈活方便，避免了手動開關的麻煩情況。

機身亦具備IPX6防水效能，採用USB充電方式，只需3小時的充電時間就能使用約半年，如電量不足時，節水器也會亮燈提醒用家充電。

至於在安裝方面，簡便的安裝方式同樣是這一款節水器的一大賣點。整組產品內包含了安裝說明書、安裝的工具和6組適配峴市面上主流水龍頭的轉換頭。安裝時只要按照說明書，把原有的過濾頭拆下，再把附贈的轉接頭旋轉安裝上去，把節水器直接對上接口往上扣壓，便能完成整個安裝過程，其簡單程度是即使不懂水電的女生也能應付得來。

而且對比起市面上的感應式水龍頭，它的售價確實是相當經濟實惠，不少網民也認為這款節水器是一款CP值很高，而且非常實用的廚房工具！

假如正在為家中尋找好用兼價錢實惠的廚物好物，以上三款產品都是目前市場上銷量甚佳，而且評價也相當不俗的選擇，假如把握香港01網購平台《01mall》「每週殺價芬」活動期間購買，還可以優惠的價錢把它們帶回家！而且購物滿$250還可獲贈2,000分「01積分」（價值$20)。如欲購買可按藍色連結，或以上「立即購買」按鈕前往產品頁面。



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