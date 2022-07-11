當回南天遇上梅雨季 全面防潮 慎防健康危機

初夏的香港不時高溫來襲，再加上今年梅雨日子特別多，不時下了一陣雷雨，叫人又濕又笠。家中容易出現潮濕情況，衣服洗完掠完仍是暗藏難聞「噏味」，而潮濕同時讓黴菌更快滋生，這樣不只產生家居問題，更易令皮膚及呼吸道過敏，連睡眠質素也大受影響，間接影響身體健康。

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一般來說，抽濕機屬於最直接解決潮濕所引起之一系列問題最直接方法。



消費者選購抽濕機時，不宜以廠商慣用的非標準環境數值作比較，應參考能源標籤上標示的能源效率、抽濕量和能源級別，在同一抽濕量下，能源效率愈高代表愈省電；而抽濕量愈高，代表抽濕速度愈快。此外，更需要考慮居住環境及個人需要，從而選購合適的抽濕機。若居住面積較大、近海或環境較易潮濕，就要選購抽濕量較高的型號。

再者，炎熱潮濕的天氣會促進真菌滋生，久而久之就會成為菌群，出現發霉的現象，有可能散發難聞氣味、影響家居外觀，甚至引發過敏、感冒、哮喘等健康問題。小編建議大家在書房或睡房放置具有靜音功能的抽濕機，如果家中有孩子的家庭，更可選用負離子淨化功能的抽濕機。

另外，天氣潮濕也有利塵蟎繁殖，尤其床單、枕頭等充滿人類皮屑的位置，更是塵蟎滋生的溫床，與塵蟎共眠分分鐘會引發塵蟎過敏，出現流鼻水、流眼淚、打噴嚏、喘氣等症狀。建議本身患有鼻敏感、濕疹、哮喘等容易過敏人士，除使用抽濕機外，每晚睡前更先以除塵蟎機或殺菌清潔噴霧清潔房間，以保安全。

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綜合多項標準，小編有以下幾款產品，介紹俾各位受潮濕困擾的讀者：

LOHAS T8 智能迷你抽濕機：採用半導體製冷抽濕技術，毋須使用壓縮泵及化學劑，環保節能，加上迷你的設計完全不耗空間。

伊瑪 20L負離子抽濕機 IDH-2099L：每日最大抽濕量高達20升，如果需要抽濕量較高的型號，絕對是不二之選。

伊瑪 迷你靜音抽濕機(750ml) - IDH-750ML：配備LED顯示即時濕度，可自行調節抽濕量，而且無壓縮機靜音操作，適合任合地方使用。

伊瑪 6.4L熱石式抗菌抽濕機 IDH-07LC：以熱石式低噪音技術抽濕，低溫及乾燥環境皆可用，加上負離子功能及可拆洗過濾網，同時除濕和淨化。