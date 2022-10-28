高CP值必買　3C產品全方位挑選指南　超人氣Galaxy Watch登場

進入5G時代，一機在手便知天下事，3C數碼產品成為日常不可或缺的必需品。但面對坊間琳琅滿目的3C產品，有時候真的不知如何挑選，作為精明的消費者就要識得「尋寶」，一些平價產品好用得嚇你一跳！以下特別整理多款人氣話題性3C產品推介，由性價比超高的電子手錶、高品質音效的藍牙耳機、網絡話題性的智能手機，到提供無限娛樂的遊戲機，每款都能大大提升生活便利和品質，讓你一機在手再無煩憂。



7款高CP值必入手人氣3C產品推薦

【超人氣智能手錶 全方位健康管家】Samsung R910 Galaxy Watch 5 44mm

Samsung R910 Galaxy Watch 5 44mm

智慧手錶除了具備大多有防水、鬧鐘等必備功能外，現在還能透過內建感測器監控心律（心率）、血壓等各項數據，與手機連線，更能下載相關資料作分析，為你提供度身訂造的健康建議。Galaxy Watch 4 被廣泛認為是市場上最好的 Android 智能手錶，而GalaxyWatch 5 更大大進行了升級，改進了睡眠教練模式，為你改善夜間睡眠質素。同時它還具有自動運動跟踪功能，可以同時識別多個活動並追蹤活動表現。三合一生物識別傳感器配上彎曲的傳感器表面提高準確性，對健康管理自然更事半功倍 ！

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【繽紛超輕巧 隨身必備解悶好物】Nintendo Switch Lite 輕量版主機

電玩遊戲的樂趣，不再是只有在家中才能體驗！ Nintendo推出的「Switch Lite」，採用控制器和主機一體成形、細小輕巧，方便攜帶外出的手提專用Nintendo Switch，絕對是解悶的一大好物。透過網路或鄰近主機連線，可以將「Nintendo Switch」或是「Nintendo Switch Lite」進行連線遊玩，享受對戰和協力遊玩的樂趣，最多可連繫8台主機。只要加入Nintendo Switch Online （付費），更可以和全世界玩家或遠方朋友連線。試用手機專用應用程式，更可以一邊同朋友語音聊天，一邊遊玩，踏入年尾有多款大作即將面世（包括寶可夢 朱／紫) ，正所謂「工欲善其事，必先利其器」，各位遊戲迷要準備定。

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【4800萬像素光學防震主鏡頭 留住真摯一刻】Samsung Galaxy A33 5G

Samsung Galaxy A33 5G

說到最近「抵玩」的5G手機，相信非Samsung Galaxy A33 5G莫屬，其配備金全新震撼4,800 萬像四鏡，能攝取更清晰的照片，使用超廣角攝像頭擴大視角；深度攝像頭則能自定義焦點，並使用微距攝像頭讓你更接近細節。強大的AI Image Enhancer亦能自動增強照片，拍出不一樣的質感。再加上超快5G串流、6.4寸 Infinity-U 顯示屏及FHD+ Super AMOLED 顯示技術，為你隨時帶來生動的高清和逼真的色彩畫面，見證最美時刻。

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【小型輕巧全能之最】SONY XQ-CC72 Xperia 10 IV 5G Dual (6GB RAM)

SONY XQ-CC72 Xperia 10 IV 5G Dual

眾所周知，Sony Xperia 10系列手機功能齊全，使其成為預算有限的人的最佳選擇之一。 SONY Xperia 10 IV展示了索尼在相機、顯示器和音頻技術方面的專業知識。 與 Xperia 1 IV 一樣，索尼提高了顯示屏的亮度，使 10 IV 在日光下使用起來更加舒適。Xperia 10 IV保留了 6.0 英寸 16:9 顯示屏，但設法使手機更薄，邊框更小，同時將電池容量增加到 5000mAh。 相機設置本身熟悉 12MP 寬相機和 8MP 遠攝和 8MP 超寬相機，同時亦添加了光學圖像穩定功能。最新的Xperia 10 IV在幾乎所有方面都對其前身進行了改進，包括更好的相機、更大的功率、更大的電池容量和更好的顯示亮度。

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【最強消噪 發燒級音質】Bose Quiet Comfort Earbuds 真無線藍牙消噪耳機

Bose Quiet Comfort Earbuds 真無線藍牙消噪耳機

每個人聽音樂，都是想沈浸在自己的私人小空間裏，享受各種高低起伏的情緒，因此一款擁有消噪功能的耳機是必須的！Bose QuietComfort Earbuds消噪耳塞採用結合主動及被動式消噪科技的創新專利技術，這款精巧的真無線耳塞可媲美Bose的頭戴式耳機所有消噪效能。無論您喜歡將音樂調得多大聲（或者多小聲），此款耳塞的聲學結構均可播放出豐富沉穩的低音和逼真音效，同時把環境音精準的消除；無懈可擊的音質表現，將曼妙的音樂細節逐一呈現。

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【媲美 Hi-Fi超高質音效】Samsung Galaxy Buds2 Pro 智能降噪耳機

Samsung Galaxy Buds2 Pro 智能降噪耳機

有無想象過戴上耳機，能擁有在家中享受Hi-Fi的感覺？以 24 位高保真音頻及智能主動降噪帶來有如室內聽Hi-Fi的效果，同時使用智能 360 度音頻，聲音感覺更真實。具有直接多聲道（5.1ch / 7.1ch / Dolby Atmos®）的 360 度音頻和增強的頭部跟踪使每個動作保持同步——創造身臨其境的體驗。 360 Audio 甚至可以在您移動頭部時精確定位聲音的方向，為你提供微妙空間體驗。

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【超高CP顏值音箱 打造生活儀式感】Marshall Acton II 無線音箱

Marshall Acton II 無線音箱

MarshallActon II 擁有經典 Marshall 搖滾外觀， 內建三個 D 類擴大機，驅動雙高音單體與低音單體，聲音效果讓人驚艷，「低音甜高準」。同時 Acton II 提供平衡且強大的聲音體驗，小空間也能容納得下，並支援多種音源輸入：藍牙 5.0 無線連接、3.5 mm音源輸入。

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