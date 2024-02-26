雨季殺到！由於一股潮濕的偏南氣流影響廣東沿岸，天文台預料未來7日相對濕度更會高至95%，而且落毛毛雨更濕上加濕。不但令家中牆壁滲水發霉，更會引致拖地、衣物晾極都唔乾，嚴重可導致蟲蟎甚或床蝨出現，令人苦惱！想要擊退又濕又霉的困局？以下小編嚴選了7款CP值極高好用的抽濕家電，最平$198可入手，當中2個品牌更獲坊間好評，絕對用得放心！



嚴選7款抽濕防霉家電 低至$198可入手

1. Speed 迷你智能抽濕機 AX07

Speed 迷你智能抽濕機 AX07

家中未必有太多位放置抽濕機？呢款Speed 迷你智能抽濕機就啱哂。採用超靜音設計，除濕量高達300ml/天 (30°C/相對濕度80%)，而且水滿便會自動停機作保護，啱哂放係臥室、客廳、浴室等，絕對是細空間的除濕「新寵」！重點其極節能省電，每48小時只用1度電，平均0.552度電/天，絕對是省電省錢好物！

Speed 迷你智能抽濕機 AX07 (原價：$788)

限時優惠價：$288（最多可使用5,700積分，抵消 $57 現金）

2. Speed 迷你衣櫃除濕器 (TOP-200)

Speed 迷你衣櫃除濕器 (TOP-200)

回南天的潮濕問題「無孔不入」，有時侯衣櫃會傳出陣陣霉味，甚至衣服會出現黴菌黑點，分分鐘小事變大事！小編推介呢款Speed迷你衣櫃除濕器 ，使用可重複使用的高吸濕材料sio2，能高效抓住空氣中的多餘水分，體型雖小巧卻能達150ml除濕量，而且能吸濕持續2-3週，環保更高效，保持衣物時刻乾爽無難度。

Speed 迷你衣櫃除濕器 (TOP-200) (原價：$299)

限時優惠價：$198（最多可使用3,900積分，抵消 $39 現金）

3. 現代 - 靜音強勁冷凝抽濕機 (750ml) HY-D011

現代 - 靜音強勁冷凝抽濕機 (750ml) HY-D011

面對潮濕日常，對家居抽濕量的要求就更高！來自韓國的人氣Hyundai HY-D011除濕機，採用半導體冷凝除濕技術，擁有20平方米範圍，抽濕力達每日750ml，體積輕巧放在房間內使用便剛剛好。一鍵操作簡單快捷，同時設有低溫除霜功能，無需要時刻手動除霜，節省不少功夫！

現代 - 靜音強勁冷凝抽濕機 (750ml) HY-D011 (原價：$798)

限時優惠價：$439（最多可使用8,700積分，抵消 $87 現金）

4. 伊瑪 20L負離子抽濕機 IDH-2099L

伊瑪 20L負離子抽濕機 IDH-2099L

一到回南天，令媽媽們最頭痛的不單止是牆壁滲水發霉，更是一大堆長時間都晾唔乾的衣物，用風扇吹都不是辦法。小編推介呢款伊瑪的20L負離子抽濕機，含20L比市面上更大的抽濕量，以活性碳濾網及負離子高效過濾細菌，再配合連續、乾衣及睡房靜音的4種模式自由選擇，全方位配合不同場景的需要，保持家中全日乾爽舒適。

伊瑪 20L負離子抽濕機 IDH-2099L (原價：$2,899)

限時優惠價：$1,899（最多可使用37,900積分，抵消 $379 現金）

5. 伊瑪 迷你靜音抽濕機(750ml) - IDH-750ML

伊瑪 迷你靜音抽濕機(750ml) - IDH-750ML

抽濕是春夏長期的課題，要持久開住抽濕機都咪話唔哂電，分分鍾電費貴一兩倍！小編推介呢款伊瑪的迷你靜音抽濕機，細細部可以一日有750ml 抽濕量，而且採用無壓縮機靜音操作，每晚都可以瞓番個好覺。重點是採用了採用半導體製冷技術結水氣抽濕，不但抽濕力強，更大大節能慳電，咁樣長期開住都唔怕啦！

伊瑪 迷你靜音抽濕機(750ml) - IDH-750ML (原價：$1,099)

限時優惠價：$529（最多可使用10,500積分，抵消 $105 現金）

6. FAMOUS 法國名家 - 12L抽濕機 FDM-68(FAM)

FAMOUS 法國名家 - 12L抽濕機 FDM-68(FAM)

抽濕量達12L一天，對家居或辦公室範圍較大的人士來說更能全面有效抽濕！內設乾衣及負離子兩種模式，同時採用Nylon(尼龍)、PET(滌綸)及活性炭三重濾網 ，大大隔走空氣中的細菌，放置空間中也能抽濕同時淨化空氣，保持乾爽潔淨一舉兩得。

FAMOUS 法國名家 - 12L抽濕機 FDM-68(FAM) (原價：$1,899)

限時優惠價：$1,229（最多可使用24,500積分，抵消 $245 現金）

7. 家の逸 - 靜音淨化新Max雙核超強抽濕機 - H3-1

家の逸 - 靜音淨化新Max雙核超強抽濕機 - H3-1

一提到抽濕機部部都可能要三、四千蚊以上，有時想抽濕都變得奢侈。呢部家の逸的抽濕機，不但是人氣之選，更擁有靜音雙核抽濕，迷你設計卻能每日除濕量高至1,000ml，而且亦有2大模式抽濕，隨時都能為房間全效防潮防霉。價格更是親民，限時優惠低至$469，用埋01積分最平$380左右就可以入手，性價比極高！

家の逸 - 靜音淨化新Max雙核超強抽濕機 - H3-1 (原價：$689)

限時優惠價：$469（最多可使用9,300積分，抵消 $93 現金)

春日抽濕全攻略！

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