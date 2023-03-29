抽濕防霉｜7款抵買抽濕機推介 最平低至$409

雨季殺到！由於一股潮濕的偏南氣流影響廣東沿岸，天文台預料未來7日相對濕度更會高至95%，而且落毛毛雨更濕上加濕。不但令家中牆壁滲水發霉，更會引致拖地、衣物晾極都唔乾，嚴重可導致蟲蟎甚或床蝨出現，令人苦惱！想要擊退又濕又霉的困局？以下小編嚴選了7款CP值極高的抽濕家電，最平$409可入手，當中2個品牌更獲坊間好評，絕對用得放心！



嚴選7款抽濕防霉家電 低至$409可入手

1. 細細部啱啱好：MOMAX 2 Healthy IoT 智能空氣淨化抽濕機

MOMAX 2 Healthy IoT 智能空氣淨化抽濕機

家中未必有太多位放置抽濕機？呢款MOMAX迷你設計的抽濕機就啱哂。 以雙效H13 HEPA 及活性碳濾網淨化空氣，而且環境溫度就算低到5度都依然高效抽濕，就算係落雨天都能因應天氣、 溫度變化自動運作。最緊要係佢有MOMAX Smart 應用程式可遙距控制， 隨時隨地都可以抽濕淨化空氣，啱哂好似小編咁嘅懶人！

MOMAX 2 Healthy IoT 智能空氣淨化抽濕機 AP1SWUK (原價：$998)

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2. 24m²極廣抽濕範圍：MOMAX 2 Healthy MAX IoT智能2-in-1空氣淨化抽濕機

MOMAX 2 Healthy MAX IoT智能2-in-1空氣淨化抽濕機 AP11SUKW

回南天的潮濕問題「無孔不入」，有時侯就算放置了抽濕機亦未能有效防潮，問題沒有解決反更嚴重！小編推介呢款MOMAX的抽濕機，不但以HEPA濾網附活性炭及抗菌塗層阻擋各種空氣污染物，更擁有超廣24m²抽濕範圍 (天花高度2.3m)， 亦可以Smart App智能控制，絕對能為家居或辦公室提供高效抽濕空氣淨化的二合一方案。

MOMAX 2 Healthy MAX IoT智能2-in-1空氣淨化抽濕機 AP11SUKW (原價：$3,380)

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3. 超強抽濕力：Carrier 開利 DC-30KX 30公升抽濕機

Carrier 開利 DC-30KX 30公升抽濕機

面對潮濕日常，對家居抽濕量的要求就更高！呢部Carrier 開利的標準抽濕量就達18公升/日，而廠方標準抽濕量更有 30公升/日，比起其他坊間濕抽機的量更要高，加上4L超大容量的水箱，不用下下倒水，可說是媽媽們的抽濕恩物。

Carrier 開利 DC-30KX 30公升抽濕機 (原價：$3,980)

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4. 多角度自動送風 乾衣好物：TOSHIBA 東芝 RAD-X200H 20公升壓縮式抽濕機

TOSHIBA 東芝 RAD-X200H 20公升壓縮式抽濕機

一到回南天，令媽媽們最頭痛的不單止是牆壁滲水發霉，更是一大堆長時間都晾唔乾的衣物，用風扇吹都不是辦法。小編推介呢款TOSHIBA 東芝的抽濕機，以離子淨化空氣，更有內部乾燥功能 ，能吹乾機器內的濕氣，防止細菌滋生。最特別的是擁有獨特乾衣模式，能連續抽濕，配合導風板45度至90度廣角自動送風 ，衣物輕鬆乾透，媽媽們自然不用再苦惱。

TOSHIBA 東芝 RAD-X200H 20公升壓縮式抽濕機 (原價：$3,280)

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5. 4公升抽濕量UP：TOSHIBA 東芝 RAD-X250H 24公升壓縮式抽濕機

TOSHIBA 東芝 RAD-X250H 24公升壓縮式抽濕機

功能上與TOSHIBA 東芝 RAD-X200H 20公升壓縮式抽濕機大致上差不多，但抽濕量大大提至4公升一天，只需多大約＄200便可擁有更高抽濕量，對家居或辦公室範圍較大的人士來說更能全面有效抽濕！

TOSHIBA 東芝 RAD-X250H 24公升壓縮式抽濕機 (原價：$3,580)

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6. 超慳電設計：伊瑪 迷你靜音抽濕機(750ml)水箱容量：2L

伊瑪 迷你靜音抽濕機(750ml) - IDH-750ML

抽濕是春夏長期的課題，要持久開住抽濕機都咪話唔哂電，分分鍾電費貴一兩倍！小編推介呢款伊瑪的迷你靜音抽濕機，細細部可以一日有750ml 抽濕量，而且採用無壓縮機靜音操作，每晚都可以瞓番個好覺。重點是採用了採用半導體製冷技術結水氣抽濕，不但抽濕力強，更大大節能慳電，咁樣長期開住都唔怕啦！

伊瑪 迷你靜音抽濕機(750ml) - IDH-750ML (原價：$1,099)

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7. CP值極高人氣之選：家の逸 - 日本Yohome 靜音雙核強勁抽濕機 DH-CS02

家の逸 - 日本Yohome 靜音雙核強勁抽濕機 DH-CS02

一提到抽濕機部部都可能要三、四千蚊以上，有時想抽濕都變得奢侈。呢部家の逸的抽濕機，不但是人氣之選，更擁有靜音雙核抽濕，迷你設計卻能每日除濕量高至800ml，而且亦有3大模式抽濕，隨時都能為房間全效防潮防霉。價格更是親民，限時優惠低至$409，用埋01積分最平$200左右就可以入手，性價比極高！

家の逸 - Yohome 靜音雙核強勁抽濕機 DH-CS02

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優惠價：$409

原價：$798

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春日抽濕全攻略！

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