經過疫情之後，大家對於清潔衛生都特別注意同講究， 而清潔去污又點少得一「紙」 在手呢？ 其實在家中不同的位置都需要用到不同類型的用紙， 今次小編就由廚房、廁所、家居各角落，為大家搜羅了質感柔韌舒適、擦拭去垢都係最實惠嘅維達生活用紙系列，盒裝面紙及抹手紙等都做緊多裝優惠，即刻睇吓有幾荀啦！

廚房衛生整潔必備：維達水滴紋萬用廚房紙

維達 - 水滴紋萬用廚房紙 (4卷裝) 優惠價：$27

準備食物的地方，當然要保持衛生整潔，要去除污漬廚房紙絕對是好伙伴！維達水滴紋萬用廚房紙，印有水滴壓紋，加倍吸油鎖水，質地更強韌、更厚實，多擦幾次都不易破。同時品質有國際食品級監控，符合ISO 22000食品安全管理體系認證，可接觸食物，用來準備食材或吸收熟食多餘油份，都可以一樣可以放心使用啦！

維達 - 水滴紋萬用廚房紙 (4卷裝)

優惠價：$27 (最多可使用 900 「01積分」，抵銷$9現金)

原價：$35

優惠連結：https://bit.ly/3M38AfV

淡香棉柔觸感：維達 4D Deluxe 立體壓花盒裝面紙

維達 - 4D Deluxe 立體壓花盒裝面紙 (4盒裝) (爽身粉淡香) 優惠價：$32

在家中每個角落都總會遇到需要用紙巾的時候，由其是不小心打翻水杯，或是擦拭污跡，都時隨時要有紙巾在手！維達4D Deluxe 4層壓花盒紙，以4層面紙觸感棉柔呵護每吋肌膚，配合精緻壓花同經典的淡淡爽身粉味，大人小朋友用都幸福感滿滿啊！

維達 - 4D Deluxe 立體壓花盒裝面紙 (4盒裝)

優惠價：$32 (最多可使用 1,100 「01積分」，抵銷$11現金)

原價：$40

優惠連結：https://bit.ly/3nnT0Bm

廁所好伙伴：維達 4D Deluxe 4層立體壓花衛生紙

維達 - 4D Deluxe 4層立體壓花衛生紙 (10卷裝) 優惠價：$36

唔知大家又有無遇過去廁所途中發現無廁紙呢，諗起都不知所措，所以衛生紙一定要有充足儲貨！維達4D Deluxe 4層立體壓花衛生卷紙，通過皮膚科測試，配合精緻壓花，質感棉韌舒適，悉心護理幼嫩肌膚，溫柔擦走污垢。依家紫色版原味無香的10卷裝係01網購做緊優惠，快啲入手多幾件看門口啦！

維達 - 4D Deluxe 4層立體壓花衛生紙 (10卷裝)

優惠價：$36 (最多可使用 1,200 「01積分」，抵銷$12現金)

原價：$50

優惠連結：https://bit.ly/3lOp1Cr

一張抹手夠哂用：維達三摺式 SMART 優惠裝抹手紙

維達 - [三件] 三摺式 SMART 優惠裝抹手紙 (250張) 優惠價：$54

強韌質地一張就夠哂清潔抹手！維達三摺式 SMART優惠裝抹手紙，無添加螢光增白劑及香料，更以超高溫加熱消毒，夠晒安全。最方便係可以單手抽用，隨手抽出就能輕鬆處理日常家居清潔，依家仲有每包250張 x 3件裝嘅超抵優惠，用完即棄，唔怕細菌滋生！

維達 - [三件] 三摺式 SMART 優惠裝抹手紙 (250張)

優惠價：$54 (最多可使用 1,800 「01積分」，抵銷$18現金)

原價：$78

優惠連結：https://bit.ly/3KheS9B

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