蝸居家電｜$500內即可入手！高CP值慳位小家電推介 提升生活質量

香港地小人多，樓價寸土寸金，居住在狹小迷你住宅中，每挑選購買家居用品時要細心考慮，最重要當然要慳位、實用、又便宜啦！同樣為「蝸居女孩」的小編，精選8件$500以內就能入手的簡約時尚設計的家電用品，從清潔、煮食 、放鬆護理都通通俱備，款款CP值超高，不佔空間並提升生活質量，維持整齊舒適環境，打造專屬自己的完整幸福居所！



精選8款高CP值慳位小家電 營造舒適生活感

HOME@dd® 超輕無線手提地刷兩用吸塵機

HOME@dd® 超輕無線手提地刷兩用吸塵機

平日要返工無時間清潔打理屋企，吸塵機就絕對是最便利的清潔用具，有輕輕一拖就快速吸走灰塵污垢，但居住空間不夠大，想放下大型吸塵機的位置都沒有！而僅570g重的HOME@dd® 超輕無線手提地刷兩用吸塵機，設計輕盈便攜可以靠牆邊擺放，或拆開放在收納櫃中。達9000Pa高低2段超強吸力，配以附送款吸嘴及多功能毛刷，無論地板、梳化、工作檯等大小角落都可以靈活吸塵，而且易拆式集塵杯容易清理，超方便又夠哂實用啊！

HOME@dd® 超輕無線手提地刷兩用吸塵機（原價：$799）

優惠價：$469（最多可使用18,400積分，抵消 $184現金）

優惠連結：https://bit.ly/45hMYDU

Daewoo 大宇三合一無線除蟎吸塵器 V1

Daewoo 大宇三合一無線除蟎吸塵器 V1

除咗除塵外，日常家居有好多眼肉睇唔到嘅細菌同致敏源，想完全阻隔佢哋，依部小編大推嘅無線除蟎吸塵器就啱哂啦～Daewoo 大宇三合一無線除蟎吸塵器V1，集高壓吸塵、高頻除蟎於一機，以高頻雙拍等高壓吸力，去清除灰塵、蟎蟲、動物毛髮等，更有3重過濾系統及UV紫外線燈，除菌及除蟎率達99%！時尚配色與簡約設計與高性能兼備，配以二合一長柄扁刷，家居角落以至車箱的細小角落的小碎屑都可以通通輕鬆吸走！

Daewoo 大宇三合一無線除蟎吸塵器 V1 （原價：$899）

優惠價：$499（最多可使用24,900積分，抵消 $249現金）

優惠連結：https://bit.ly/43y1m9B

Vdada 1.2L 日本多功能電煮鍋

Vdada 1.2L 日本多功能電煮鍋

一人自住食飯可以快捷煮食就最方便，而Vdada 1.2L 日本多功能電煮鍋就正正可以滿足一眾獨居懶人～配有1.2L的容量，烹煮日常餐量很足夠，更還可以來個一品鍋，將食材全放進鍋裡，簡單按下煮食鍵就可以等開餐啦！設計輕巧並具備安全隔熱外殼，而且600W低用電量，絕對是慳位、慳電的首選！

Vdada 1.2L 日本多功能電煮鍋（原價：$410）

優惠價：$188（最多可使用9,400積分，抵消 $94現金）

優惠連結：https://bit.ly/3pXVLuw

HOME@dd® 智能多功能大容量不粘電煮鍋

HOME@dd® 智能多功能大容量不粘電煮鍋 (2.6L)

對於喜愛下廚的人，最好就係可以每日輕鬆煮出不同菜式，但一個簡單的煮食鍋又點夠呢？HOME@dd® 智能多功能大容量不粘電煮鍋有6種煮食模式：煲粥、煲湯、煎焗、炒菜等，只要按下手柄上面板的煮食模式，更可以預約烹調時間，不用控制火喉技巧、減少油煙問題，煮出美味菜式無難道！2.6L大容量再配以蒸籠，上蒸下煮更省時，而食品級陶瓷釉內膽，不粘鍋易清洗；再加上鍋柄的掛孔式設計更方便收納更慳位，一鍋在手輕鬆變身「小廚神」～

HOME@dd® 智能多功能大容量不粘電煮鍋 (2.6L)（原價：$399）

優惠價：$199（最多可使用9,900積分，抵消 $99現金）

優惠連結：https://bit.ly/3oj51sG

小米有品咱家手持式掛燙機

小米有品咱家手持式掛燙機

居住在空間細小的蝸居，想要擁有掛式衣櫃不是易事，衣物都需要摺疊放置變納，但拿出來的衣服滿滿皺摺痕，穿上後整潔時尚觀大扣分啊！讓衣身即時除皺掛燙機最易用，小米有品手持式掛燙機則合掛燙和平熨為一，SteamPlus智能蒸汽加上圓孤型導熱板，讓衣物均勻快速重塑線條利落感！淨白簡約風筒形設計，不但好看而且使用手感更佳、更方便；輕巧不佔位旅行出遊放行李箱也沒問題～

小米有品咱家手持式掛燙機（原價：$499）

優惠價：$228（最多可使用11,400積分，抵消 $114現金）

優惠連結：https://bit.ly/3onZMI8

小米有品筋膜按摩槍

小米有品筋膜按摩槍

都市人成日都要坐係Office做嘢，空閒時間更加成為低頭一族，肩頸膊頭特別容易酸痛！想返到屋企好好放鬆一下，入手一部按摩槍幫幫手又點少得呢。小米有品筋膜按摩槍透過高頻震動力，直達筋膜層及深層肌肉，即時紓緩疲勞感，搭配三種速度模式及可替換按摩頭，力度精準傳送到每一個位置，也可於運動前後針對臀部、腰間、雙腿等容易繃緊疲勞的部位作放鬆按摩，簡直能媲美專業按摩療程啊！

小米有品筋膜按摩槍（原價：$498）

優惠價：$228（最多可使用11,400積分，抵消 $114現金）

優惠連結：https://bit.ly/3pQ8HCA

伊瑪充電式 LED 紫外光滅蚊燈

伊瑪 - 充電式 LED 紫外光滅蚊燈

迎來悶熱來襲的溫度，無論室內或戶外蚊子總是無處不在，尤其是在夏天，不止被蚊叮至痕癢難耐，晚上睡覺時在屋內飛來飛去更煩人！與傳統滅蚊用具相比，伊瑪充電式 LED 紫外光滅蚊燈則更安全無害，以360度省電UV LED燈誘聚蚊蟲靠近，漏斗型防逃擋板「有入無出」，安靜衛生地殺蚊蟲於無形！充電後可無線使用12小時，滅蚊燈頂部配有堅固金屬提把，可輕鬆移動到同角落，出遊時都攜帶使用。現時優惠價減至$309，絕對是入手的好時機～

伊瑪 - 充電式 LED 紫外光滅蚊燈（原價：$769）

優惠價：$309（最多可使用15,400積分，抵消 $154現金）

優惠連結：https://bit.ly/3Wp9p5V

伊瑪智能光感UVA風導式誘蚊燈

伊瑪 智能光感UVA風導式誘蚊燈

想要更慳位，蚊燈去咗滅蚊之外，原來都可以用作小枱燈？同樣都是來自伊瑪的蚊燈，這款智能光感UVA風導式誘蚊燈，以模仿人睇散熱的高效紫外光燈誘蚊，並採用2000rpm 漩渦風道設計，讓蚊子隨氣流緊緊吸入蚊燈底部。同時光感感應的滅蚊模式，在清晨時自動關閉，傍晚時才自動開啟，即使不在家中也能幫忙滅蚊！而蚊燈亦具備2種燈光，配以創意時尚外觀，可以用作打氛圍感檯燈或用作安心小夜燈，一燈兩用超實惠～

伊瑪 智能光感UVA風導式誘蚊燈（原價：$598）

優惠價：$239（最多可使用11,900積分，抵消 $119現金）

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要消費得精明，除咗用消費券外，記得用埋「01積分」於「01網購」消費時當錢使，最高更可抵扣高達50%現金，即係低至半價就買到心儀產品，實行一路買一路賺盡優惠呀！