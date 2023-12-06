聖誕護膚套裝｜低至44折 送高達$200超市禮券 不限次數多買多送！

即將進入聖誕的倒數階段，除了籌備儀式感滿滿的心思禮物外，由頭到腳的悉心打扮當然少不了。小編精選了一系列聖誕護膚套裝，限時優惠由即日起至12月31日，當中包括La Mer、HR等多款人氣皇牌產品，最平激減至44折，再加上各款熱賣護膚品、美妝、香水及身體護理優惠，送禮或自用都咁超值，派對中即成為焦點，時刻展示彈潤水亮美肌，保持最佳狀態！同時「01網購」亦推出限定聖誕回贈，實行抵上加抵，一路買一路賺！



聖誕回贈活動，買滿指定金額送高達$200超市現金券，不限次數換領，多買多送！

即日起至2023年12月31日全店購物，以單一訂單計算， 於「01網購」全店買滿指定金額，即送你送高達$200超市現金券， 即刻睇吓點樣攞！

聖誕回贈1賞：滿$1,000 送 $50

聖誕回贈2賞：滿$1,888 送 $100

聖誕回贈3賞：滿$2,888 送 $150

聖誕回贈4賞：滿$3,888 送 $200

每個會員不限次數享有以上優惠，合資格訂單愈多，可換領之超市現金券愈多。

同場加映：逢周五買滿$500再額外送$50購物金，最高可賞$250，實行買到盡、賺最多！

聖誕回贈條款及細則 ▶▶https://bit.ly/41buSSz◀◀

精選CP值超高聖誕護膚套裝 HR激減接近$5,000

精選聖誕護膚套裝1 ：Helena Rubinstein - HR 速效修復日晚霜套裝

「白繃帶」含透明質酸、盤龍草、D-泛醇等醫學星級成分，一上面柔滑，輕薄易吸收，日間極速修復、鎮靜紓敏及深層補水，是急救不二之選！再配合「黑繃帶」，以30%抗衰老活性成分夜間深度抗氧、抗老，強力撫紋、印痕等「歲月痕跡」，增強肌底膠原蛋白再生，彈滑水亮新「肌」隨時擁有！

Helena Rubinstein - HR 速效修復日晚霜套裝（原價：$8,988）

1. HR 「白繃帶」逆轉歳月無痕速效日間防護乳霜 50ml

2. HR 「黑繃帶」 速效修復晚霜 50ml

聖誕優惠價：$3,999（最多可使用79,900積分，抵消 $799 現金）

購買連結：01網購

精選聖誕護膚套裝2 ：Clarins - 皇牌護膚套裝

超熱賣的 Double Serum 含21種修護植物萃取，水+油黃金配方即時祛黃抗氧化，同時發揮5大細胞修護功效，緊緻、提亮、補水一take過！同時配合眼霜重點修護眼周，高效柔化眼紋，抗初老功效全面double up，絕對是最佳拍檔！

Clarins - 皇牌護膚套裝（原價：$1,580）

1. Clarins - 賦活精華眼霜 2 In 1 20ml

2. Clarins - 第八代賦活雙精華 50ml

聖誕優惠價：$998（最多可使用19,900積分，抵消 $199 現金）

購買連結：01網購

精選聖誕護膚套裝3 ：NARS－皇牌美妝套裝

打造節日耀眼奪目造型，「底」一定要打得好！先以遮瑕霜作重點遮瑕，上面輕盈易推，即時遮蓋瑕疵、淡紋。再以蜜粉定妝，含NARS獨家的聚光複合物™，進一步柔化臉上細紋、毛孔等瑕疵，同時令妝容長效貼服舒爽，肌膚由內到外散發透亮剔透感！

NARS－皇牌美妝套裝（原價：$998）

1. NARS - [限量版] 原生光蜜粉餅 16g + 粉撲 - 透明

2. NARS - 光亮柔滑遮瑕霜 6ml - #1 Custard / #2 Vanilla

聖誕優惠價：$450（最多可使用9,000積分，抵消 $90現金）

購買連結：01網購

精選聖誕護膚套裝4：SABON - 身體護理套裝

主打純天然以色列死海鹽及亞馬遜熱雨林的優良精油，為肌膚保持柔軟亮澤；海鹽微粒則溫和去除老化角質，更新皮膚注入活力。再配合花果香的沐浴油，深層清潔及滋養身體，變得更水嫩光滑。無論送禮、自用都能提升生活「儀式感」

SABON - 身體護理套裝（原價：$820）

1. SABON - [膠樽] 沐浴油 300ml - 玫瑰花茶 / 芒果奇異果 / 茉莉花

2. SABON - [玻璃] 身體磨砂 600g - 廣藿香薰衣草香草 / 薑橙 / 淡雅橙花 / 玫瑰花茶 / 薰衣草蘋果

聖誕優惠價：$418（最多可使用8,300積分，抵消 $83現金）

購買連結：01網購

精選聖誕護膚套裝5：ANNA SUI - 最新迷你香水套裝

ANNA SUI 最新迷你香水套裝，每支都散發出獨特迷人香味，色彩繽紛的設計就算當擺設放在家中，亦一樣充滿著濃厚的節日氣息，為這個聖誕注入滿滿的幸福感！

ANNA SUI - 最新迷你香水套裝（原價：$437）

1. 童話獨角獸淡香水 5毫升 x 1件

2. 綺幻星夜淡香水 5毫升 x 1件

3. 許願精靈淡香水 5毫升 x 1件

4. 果漾聖代淡香水迷你瓶 5毫升 - 粉紅柚惑 x 1

5. 果漾聖代淡香水迷你瓶 5毫升 - 樂夏百香 x 1

聖誕優惠價：$250（最多可使用5,000積分，抵消 $50現金）

購買連結：01網購

更多優惠聖誕護膚好物 極緻修復超有感！

6. LA MER - 極緻修護精華 50ml

乾燥泛紅問題在秋冬特別嚴重，被熱捧的貴婦級LA MER修護精華，便有效抗老同時注入修復力量！先以Miracle Broth™活膚精華提升肌膚含氧量，提供修復能量，再深入肌膚高效淡紋緊緻修護，補水滋潤，令肌膚強韌，顯著舒緩及更生，速見有效。

LA MER - 極緻修護精華 50ml（原價：$4,620）

聖誕優惠價：$2,228（最多可使用44,500積分，抵消 $445現金）

購買連結：01網購

7. POLA - B.A 碧艾重塑緊緻眼霜 26g

POLA針對眼周肌膚結構，以原創滋潤複合物 — CF 精華，不斷為肌膚注水，保持眼周水潤緊致，同時以「多功能蛋白聚醣」保持眼周的彈性，眼部看起來更具立體感！建議由內眼角向太陽穴方向輕輕推開，再用指腹輕輕按摩吸收。

POLA - B.A 碧艾重塑緊緻眼霜 26g（原價：$1,450）

聖誕優惠價：$710（最多可使用14,200積分，抵消 $142 現金）

購買連結：01網購

8. Giorgio Armani - The Yulong 玉龍茶淡香水 100ml

以中國玉龍雪山和茶文化為靈感，散發一絲絲結合煙熏紅茶與清新綠茶的清幽空洞香氣，在這冬日淨化並撫慰疲倦身心靈，同時增添個性魅力。無論送禮或自用都一樣獨具心思！

Giorgio Armani - The Yulong 玉龍茶淡香水 100ml（原價：$1,300）

聖誕優惠價：$938（最多可使用18,700積分，抵消 $187現金）

購買連結：01網購

以閃亮水嫩肌迎接聖誕佳節！更多聖誕護膚美妝套裝推介 ▶ https://bit.ly/3Ru0ZJW

又心郁郁想買嘢？即玩購物狂指數測試 ▶ https://hk01.app.link/9cTNP2GeABb ，完成後新會員更可領取$10網購優惠劵添！

要消費得精明，除咗用消費券外，記得用埋「01積分」於「01網購」消費時當錢使，最高更可抵扣高達50%現金，即係低至半價就買到心儀產品，實行一路買一路賺盡優惠呀！