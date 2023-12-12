家電大劈價｜精選暖風機、電毯低至27折 送高達$200超市禮券！

聖誕節即將來臨，特別時刻當然希望能為自己或摯愛帶來實用又窩心的「暖意」，親身感受最溫馨和喜悅的節日氣氛！小編就在這個節日精選最適合的必買人氣家電產品，多款暖風機、電暖毯、足浴盆等陪你同身邊至愛暖笠笠過聖誕，最低$239就可以入手舒適電暖毯！同時「01網購」亦推出限定聖誕回贈，一路買一路賺， 快啲趁着優惠期分享埋比朋友仔齊齊買啦！



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精選暖笠笠家電1：DAEWOO - 烘腳暖風一體機

DAEWOO - 烘腳暖風一體機 FH02HK

冬天係電腦前面做嘢，想坐係度都暖笠笠，DAEWOO烘腳暖風一體機就啱哂一眾OL啦！烘腳暖風一機兩用，創新分離式暖風模塊設計，6種風溫任意調節，30-90°廣域送風。PTC暖風技術 + 石墨烯發熱膜技術，雙皇過熱保護夠哂安全，加上無線遙控，操作簡單又方便！

DAEWOO - 烘腳暖風一體機 FH02HK （原價：$468）

聖誕優惠價：$398（最多可使用7,900積分，抵消 $79 現金）

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精選暖笠笠家電2：JNC - 恆溫電暖毯(單人) 豪華版

每日返到屋企最想就係即刻撻落床， 捐入被竇瞓番個靚覺，如果仲要係暖笠笠就更梳乎啦！JNC 恆溫單人電暖毯設有9段溫度控制，連接可拆式LED數碼控制器，折開就可以定時將毛毯放入機衣機清洗，更有9小時定時及自動關機功能，慳電又安全。依家首50位買毛毯仲送SPEED藍牙耳機，咁抵嘅豪華版點可以錯過！

JNC - 恆溫電暖毯(單人)豪華版（原價：$598）

聖誕優惠價：$468（最多可使用9,300積分，抵消 $93 現金）

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精選暖笠笠家電3：Turbo Italy - 單人仿羊毛電熱暖毯

Turbo Italy - 單人仿羊毛電熱暖毯

同樣都係單人電熱暖毯，而Turbo Italy則採用柔軟順滑仿羊毛物料，加倍舒適保暖，通過國際安全認証，信心保證。設有3段熱力選擇，操作簡易，更設有獨立溫度控制，大人老幼都識用。而且原價$898， 優惠期間只需$239就買到， 仲唔快啲嚟搶購！

Turbo Italy - 單人仿羊毛電熱暖毯（原價：$898）

聖誕優惠價：$239（最多可使用4,700積分，抵消 $47現金）

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精選暖笠笠家電4：HOME@dd® - 雙人抓毛絨可機洗智能定時電暖毯

HOME@dd® - 雙人抓毛絨可機洗智能定時電暖毯

有好嘢又點可以唔同另一半分享，電暖毯都要Double Warm！HOME@dd® 雙人抓毛絨可機洗智能定時電暖毯就可以齊齊暖啦，優質保暖抓毛絨面料 ，更柔軟親膚，10小時定時、8小時自動關機，同時有智能降溫功能唔怕太熱。最吸引嘅係呢走雙人電暖毯有左右兩個獨立控器，要咩溫度自己揀唔使爭啦！

HOME@dd® - 雙人抓毛絨可機洗智能定時電暖毯（原價：$899）

聖誕優惠價：$499（最多可使用9,000積分，抵消 $90現金）

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精選暖笠笠家電5：日本Yohome - 3D智能揉按足穴恆溫殺菌折疊足浴盆

日本Yohome - 3D智能揉按足穴恆溫殺菌折疊足浴盆

女仔好易手凍腳凍，係因為血液循環，想增加循環，足浴盆絕對係養生嘅好幫手！Yohome3D智能揉按足穴恆溫殺菌折疊足浴盆，智能定時溫控，搭配盤內按摩轉盤，做到模擬指壓、刮壓按摩效果，折疊後僅16cm高可以輕鬆收納，隨時隨地都可以體驗到足療啦！

日本Yohome - 3D智能揉按足穴恆溫殺菌折疊足浴盆（原價：$799）

聖誕優惠價：$539（最多可使用10,700積分，抵消 $107現金）

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精選暖笠笠家電6：伊瑪 - 浴室暖風機 [IP21防水霧]

伊瑪 - 浴室暖風機 [IP21防水霧]

冬天沖涼最怕凍冰冰，有部浴室暖風機就唔怕攝親啦。伊瑪浴室暖風機無段式溫控旋鈕設計，有2段溫度選擇 (1000W / 2000W)，防水霧設計IP21 標準，過熱同傾倒都會自動停機或斷電，夠哂安全，而且細細部唔佔空間，任何時候拎出嚟一插即用就得！

伊瑪 - 浴室暖風機 [IP21防水霧]（原價：$599）

聖誕優惠價：$359（最多可使用7,100積分，抵消 $71現金）

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精選暖笠笠家電7：家の逸 - Yohome智控烘暖烘乾多用衣被百物四季暖物機

家の逸 - Yohome智控烘暖烘乾多用衣被百物四季暖物機

最高CP值嘅冬季家電！Yohome烘暖烘乾暖物機，新型出風口設計，自帶把手，秒變支撐架，輕鬆撐起大面積做烘暖烘乾。一機做到6種烘暖烘乾功能，包括暖被、乾衣、烘鞋、烘乾寵物毛髮、暖身等等，只需$449就可以入手，仲附送不同功能出風嘴、乾衣袋等， 絕對係物超所值啊！

家の逸 - Yohome智控烘暖烘乾多用衣被百物四季暖物機（原價：$899）

聖誕優惠價：$449（最多可使用8,900積分，抵消 $89現金）

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