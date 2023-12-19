鴻福堂工展會優惠｜年度最抵 湯包、燒賣、新春套票 低至半價！

工展會又開鑼啦！怕同人迫搶不到心儀商品？由即日起至12月31日，「01網購」率先帶來工展會鴻福堂的「同步價」，包含湯包、涼茶、龜苓膏、滴雞精、禮券及新春套票，最抵減至48折，買指定套票再送$20面值禮券，安在家中享受1＋1>2的激抵優惠！同時買滿指定金額，更可獲最高$200超市禮券，即睇下文唔好錯過啦！



鴻福堂秋冬滋潤湯水55折再送$200禮券

一到秋冬，容易乾燥、手腳冰冷、感到疲倦，要好好補身潤肺？一碗湯水會是不錯的選擇！鴻福堂推出多款如補氣補血的黨參黑豆紅棗魚湯、驅風緩痛的天麻川芎白芷魚湯、滋養調補的黑松露花膠象拔蚌響螺湯、強肺理肺的川貝枇杷葉鱷魚肉湯等滋補湯品，讓大家根據不同需要挑選。現時一套(10張)湯包套票原價$600，「01網購」只需57折$340 /套； 買三套更抵55折即$990，再送$20禮券，省時快捷，就算幾多Party飲番碗湯水，即時重回好氣息。而買滿指定金額，更可獲最高$200超市禮券，實行1+1>2的激抵優惠！

1. 鴻福堂一套湯包套票 (10張/套)

原價：$600

香港01×工展會同步價：$340

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2. 鴻福堂三套湯包套票 (再送$20禮券)

原價：$1,800

香港01×工展會同步價：$990

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鴻福堂其他優惠 涼茶、龜苓膏、滴雞精低至半價

除了鴻福堂一系列的皇牌人氣滋補湯水，亦預備了多款涼茶、龜苓膏、滴雞精、小食的優惠，實行全方位滿足你所需！當中龜苓膏套票更減至半價，入多幾套慢慢用都唔心痛呀！

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3. 鴻福堂三套自家涼茶套票 (再送$20禮券)

原價：$900

香港01×工展會同步價：$540

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4. 鴻福堂一套正品藥製龜苓膏套票 (10張/套)

原價：$600

香港01×工展會同步價：$300

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5. 鴻福堂有機滴雞精禮卡一張 (能換領1盒5包裝)

原價：$265

香港01×工展會同步價：$168

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6. 鴻福堂一套杞子醬汁燒賣券 (10張/套)

原價：$150

香港01×工展會同步價：$112

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禮券、新春套裝低至48折 新春送禮最啱

年尾除了大肆慶祝聖誕佳節，亦是以優惠價辦年貨的好機會，當中不乏多款禮券、賀年糕點，新春用來送禮或自用都得體有心思，當中年糕及蘿蔔糕的優惠套裝更減至48折！

7. 鴻福堂$50禮券 (1套11張)

原價：$550

香港01×工展會同步價：$345

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8. 鴻福堂$50 禮卡傳統版 (1套20張) (再送$20禮券)

原價：$1,000

香港01×工展會同步價：$660

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9. 鴻福堂【賀年糕券A】鴻運椰糖年糕禮券及金腿瑤柱蘿蔔糕禮券 各1張

原價：$374

香港01×工展會同步價：$180

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10. 鴻福堂【賀年糕券B】桂花蔗汁馬蹄糕禮券及沖繩海鹽瑤柱芋頭糕禮券 各1張

原價：$384

香港01×工展會同步價：$186

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11. 鴻福堂【賀年糕券C】金腿瑤柱蘿蔔糕禮券及燕窩楊枝甘露糕禮券 各1張

原價：$384

香港01×工展會同步價：$186

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聖誕回贈活動，買滿指定金額送高達$200超市現金券，不限次數換領，多買多送！

即日起至2023年12月31日全店購物，以單一訂單計算， 於「01網購」全店買滿指定金額，即送你送高達$200超市現金券， 即刻睇吓點樣攞！

聖誕回贈1賞：滿$1,000 送 $50

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