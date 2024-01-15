小家電2024｜$600內即可入手 精選暖風機、便攜電鍋等低至47折

在現代快節奏的生活中，生活家電成為了我們不可或缺的助手。無論在煮飯、洗衣、打掃都希望能節省時間及提高效率，為自己營造一個舒適的家。以下精選了各類優質生活家電，家用美容儀、便攜電鍋、暖風機等都有齊，款款超值優惠又實用，立即睇邊件啱心水就入手，讓生活更加輕鬆便利！逢星期五以現金及以單一訂單消費滿$500， 即送$50優惠券。



提升優質生活品味 精選美容儀、便攜電鍋等低至47折

1. MOKKOM迷你多功能養生電燉鍋

MOKKOM迷你多功能養生電燉鍋

對於上班一族或者自住人士，煮食最緊要簡單方便，有個電燉鍋就可以「一煲過」煮咩都得啦！這款迷你多功能養生電燉鍋配備便攜式手提籃同保溫袋，簡單好用不佔空間；有NTC控溫功能防止乾燒，十分安全。最緊要可以有預約定時：粥羹、燉湯、煮飯同麵都無問題，絕對係CP值超高的精緻鍋具。

MOKKOM迷你多功能養生電燉鍋（附送保溫袋） (原價：$399)

限時優惠價：$239（最多可使用4,700積分，抵消 $47 現金）

2. 日本Yohome 立臥式廣角4D搖頭萬用全身速熱暖風機

日本Yohome 立臥式廣角4D搖頭萬用全身速熱暖風機

冬日經常溫差大，有時夜晚突然急降都哋話唔寒，擺定部暖風機係屋企就唔怕啦！配備110° 自動搖頭，縱向放置變左右搖頭，能夠廣角送暖至每個角落。同時可做到恆溫PTC快速制熱，三擋調溫，居浴兩用亦可，沖完涼出嚟都可以keep住暖笠笠！

日本Yohome 立臥式廣角4D搖頭萬用全身速熱暖風機 (原價：$499)

限時優惠價：$275（最多可使用5,900積分，抵消 $55 現金）

3. 日本Yohome 3D智能揉按足穴恆溫殺菌折疊足浴盆

日本Yohome 3D智能揉按足穴恆溫殺菌折疊足浴盆

女仔好易手凍腳凍，係因為血液循環，想增加循環，足浴盆絕對係養生嘅好幫手！Yohome3D智能揉按足穴恆溫殺菌折疊足浴盆，智能定時溫控，搭配盤內按摩轉盤，做到模擬指壓、刮壓按摩效果，折疊後僅16cm高可以輕鬆收納，隨時隨地都可以體驗到足療啦！

日本Yohome 3D智能揉按足穴恆溫殺菌折疊足浴盆 (原價：$799)

限時優惠價：$539（最多可使用10,700積分，抵消 $107現金）

4. NEWEDO 免安裝折疊全方位速乾殺菌衣物烘衣烘乾機

NEWEDO 免安裝折疊全方位速乾殺菌衣物烘衣烘乾機

香港天氣長期潮濕、居住地方細，洗完啲衫要烘乾都幾頭痕，而衣物烘乾機就可以解決煩惱啦！呢部可以折疊免安裝，3D熱風循環烘乾，對流速烘、多方位擴散熱柔風，配上紫外線+60°模擬太陽照曬深層殺菌，乾衣卻不傷衣物。

NEWEDO 免安裝折疊全方位速乾殺菌衣物烘衣烘乾機 (原價：$699)

限時優惠價：$330（最多可使用6,600積分，抵消 $66 現金）

5. 日本JUJY極致煥發膠原射頻貴妃儀 Pro

日本JUJY極致煥發膠原射頻貴妃儀 Pro

女士們都想肌膚維持年輕無瑕，想慳錢同時間，其實唔使去美容院都可以喺屋企做到！日本JUJY極致煥發膠原射頻貴妃儀 Pro 升級至3MHz射頻能量，達致祛皺、緊緻及抗衰老功效，仿生物微電流，更可提拉表情紋、重塑jawline線條。建議搭配膠原類、抗老類護膚品使用，能讓護膚品更深入滲透到真皮層，一機激活全臉膠原，令肌膚彈亮脹卜卜！

日本JUJY極致煥發膠原射頻貴妃儀 Pro (原價：$1,099)

限時優惠價：$799（最多可使用15,900積分，抵消 $159 現金）

更多人氣生活電子產品 ▶ https://bit.ly/41Q8OwV

又心郁郁想買嘢？即玩購物狂指數測試 ▶ https://hk01.app.link/9cTNP2GeABb ，完成後新會員更可領取$10網購優惠劵添！

要消費得精明，除咗用消費券外，記得用埋「01積分」於「01網購」消費時當錢使，最高更可抵扣高達50%現金，即係低至半價就買到心儀產品，實行一路買一路賺盡優惠呀！