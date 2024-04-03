4月網購優惠｜清潔保濕力一致好評！FANCL人氣潔面護膚品低至27折

肌膚經常受到環境壓力、污染和壓力的侵害，加上有化妝習慣，選擇一款合適的潔面護膚品成為了至關重要的一步！現時「01網購」做緊4月優惠，日本人氣無添加FANCL皇牌潔臉品及護膚品都有，MCO 納米卸粧液兩枝裝只需$155， 而無添加泡沫潔面乳更低至27折，立即分享埋比好友把握機會大量入手存貨！而家逢星期五以現金及以單一訂單消費滿$500， 即送$50優惠券，千祈唔好錯過啦。



1. FANCL - MCO 納米卸粧液 [兩枝裝]

FANCL - MCO 納米卸粧液 120ml [兩枝裝]

一直都係好評不斷、回購率超高嘅FANCL MCO 納米卸粧液採用「納米」卸粧技術，配方溫和不刺激，潔淨同時去除氧化物，即使頑固防水眼唇妝都能被輕易沖走，一沖快捷徹底卸去妝容，清洗後的肌膚保持水潤飽滿。現時護膚無負擔嘅升級版2枝裝只需$158， 立即入手啦！

FANCL - MCO 納米卸粧液 120ml [兩枝裝] (原價：$440)

限時優惠價：$155（最多可使用3,100積分，抵消 $31 現金）

2. FANCL - 無添加去黑頭酵素洗顏潔面粉

FANCL - 無添加去黑頭酵素洗顏潔面粉 (30日份)

有時外出旅遊好難成支潔面帶出去，想一款就可以做到全效清潔、去粉刺黑頭，就唔可以錯過加FANCEL呢款頭酵素洗顏潔面粉！一致好評，簡單嘅透明質酸和氨基酸清潔成分，可以去除毛孔污垢，膚色不均勻問題，清潔力亦相當唔錯，用後變得保濕光滑。

FANCL - 無添加去黑頭酵素洗顏潔面粉 (30日份) (原價：$320)

限時優惠價：$92（最多可使用1,800積分，抵消 $18現金）

3. FANCL - 無添加泡沫潔面乳

FANCL - 無添加泡沫潔面乳 150ml

與暢銷潔面粉含有相同氨基酸清潔成分，FANCL無添加泡沫潔面乳一泵豐盈濃密泡沫完美貼膚，可保護在潔淨肌膚時免受摩擦，更不破壞肌膚原有屏障。滲入每個毛孔帶走污垢，用後維持保濕光滑，乾燥和敏感肌使用由其適用。

FANCL - 無添加泡沫潔面乳 150ml (原價：$300)

限時優惠價：$80（最多可使用1,600積分，抵消 $16 現金）

4. FANCL - 水活嫩肌精華面膜

FANCL - 水活嫩肌精華面膜 18ml x 6片

要急救肌膚乾燥問題，保濕面膜絕對是長期必備護膚品之一，升級配方「水活嫩肌精華面膜」能速效為乾燥肌膚密集補濕，一次過注入所19ml補水精華！獨特網狀材質面膜，能提升肌膚自身的保濕力，修護乾燥肌膚，回復細緻亮澤。

FANCL - 水活嫩肌精華面膜 18ml x 6片 (原價：$438)

限時優惠價：$168（最多可使用3,300積分，抵消 $33 現金）

5. FANCL - 無添加長效防曬露 SPF50+ PA++++

FANCL - 無添加長效防曬露 SPF50+ PA++++ 60ml

防曬最怕黏笠又唔夠防禦力，而FANCL無添加倍護隔離防曬霜SPF50+，融合納米技術的純物理性防曬，全面阻擋UVA和UVB，做到「雙重防曬隔離」。同時配合積雪草精華即時修護受紫外光傷害的肌膚，有效預防色斑、曬黑，抵禦光老化；不含防腐劑，質地輕薄，眼周及痘痘脆弱肌膚都可安心用！

FANCL - 無添加長效防曬露 SPF50+ PA++++ 60ml (原價：$420)

限時優惠價：$135（最多可使用2,700積分，抵消 $27 現金）

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