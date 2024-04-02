蜜粉餅推薦｜對抗夏日溶妝：BOBBI BROWN、HUDA BEAUTY控制油光

蜜粉餅推薦2024｜一踏入春夏季，化得再完美的妝容都會因炎熱的天氣而溶妝，所以尋找一個命定的蜜粉餅就很重要。不僅能定妝還方便攜帶補妝，可保護妝容全日活動後都如初！這次《01女生》為大家集合了多款好評不斷的蜜粉餅，包括：BOBBI BROWN、NARS、GIORGIO ARMANI beauty等，大家在入手時都可以參考一下！



蜜粉餅推薦1. Clé de Peau Beauté 鑽光透亮蜜粉餅（經典粉盒）$850

Clé de Peau Beauté 鑽光透亮蜜粉餅，是以重新調配及昇華經典鑽光透亮蜜粉餅配方，融合獨家護膚及彩粧技術，達至智能補妝同時護膚。蜜粉餅粉質細緻能完美控油，一掃即擁有均勻膚色，締造柔滑光感妝容，且毫不乾燥。妝感有效持續達12小時，有效對抗溶妝、泛油、暗啞等問題，當中還含有護膚成分，讓肌膚不泛油光也不顯乾燥。

蜜粉餅推薦1. Clé de Peau Beauté 鑽光透亮蜜粉餅（經典粉盒）$850（品牌提供）

蜜粉餅推薦2. HUDA BEAUTY 輕透紗光柔膚蜜粉餅 HK$345

HUDA BEAUTY今年推出的全新輕透紗光柔膚蜜粉餅，質感如絲綢般，能完美地與肌膚揉合一起，有效全天侯控制肌膚的油脂分泌，自然的妝感仿如為肌膚鋪上一層薄透的輕紗。蜜粉餅採用極幼細的粉末及色素粒子，使妝感不會因疊加蜜粉後而出現妝感厚重的問題，反而可看到由肌膚透出自然低調的亮澤感，令底妝更柔和，肌膚質地明顯得到提升。蜜粉餅全新的色澤 #Peach Pie適合暖膚色的人群；而#Cherry Blossom適合膚色冷白或淺至中度膚色的人群使用，能給粉嫩色澤予肌膚。

蜜粉餅推薦2. HUDA BEAUTY 輕透紗光柔膚蜜粉餅 HK$345（品牌提供）

蜜粉餅推薦3. NARS WITH LOVE 限量系列 LIGHT REFLECTING™ 原生光蜜粉餅 HK$370

NARS的Light Reflecting™原生光蜜粉餅，一直備受女生們喜愛。蜜粉餅配方糅合自動感光技術﹐使妝容可自動調節以適應全日不同光源，讓膚色與光線完美融合，即使在強光下亦絕不泛白和顯得厚重。這次的WITH LOVE限量系列，更為蜜粉餅換產限量版包裝，上面飾有心型的圖案，讓人心情愉悅！

蜜粉餅推薦4. GIORGIO ARMANI beauty 升級版零瑕持久粉餅 HK$655

GIORGIO ARMANI beauty的升級版零瑕持久粉餅，創新持久控油粉餅配方，獨特的「空氣粉末」一觸肌膚形成透明薄膜，令肌膚觸感極致細滑啞緻，如粉底般持久遮瑕，質感卻輕盈清爽。產品更揉合持久控油光技術，吸收多餘油脂及濕氣，讓肌膚全天候舒適無暇，締造零瑕妝效。

蜜粉餅推薦4. GIORGIO ARMANI beauty 升級版零瑕持久粉餅 HK$655（ARMANI beauty官網）

蜜粉餅推薦5. BOBBI BROWN 透薄超柔粉餅 HK$420

BOBBI BROWN的透薄超柔粉餅，是長期熱賣和經常斷貨，超人氣！粉餅可妝和美化底妝，同時均勻膚色，打造光滑精緻的妝容。產品採用吸油粉末可全天控制油光，細滑粉質更有效修飾毛孔﹐打造自然啞光妝效﹐是油肌的最佳選擇之一。