碎粉推薦2024｜LDK精選7款實用蜜粉 打造春夏不焗束、透明感底妝

【碎粉推薦/蜜粉推薦】濕熱悶焗的初夏，想要透薄底妝，除了可以用上輕身的粉底液外，以防曬或調色底霜加上少量遮瑕，再配上碎粉亦是一個能夠令皮膚好好呼吸的底妝選擇。想要一款能夠令皮膚透亮、修飾皮膚瑕疵的碎粉、蜜粉，其實打造完美底妝，手法同樣重要！



碎粉不顯老、不顯乾上妝手法

碎粉、蜜粉能夠吸收皮脂，令肌膚瑕疵變得不明顯，起到防脫妝的保護作用。而且不少新品當中有能夠擴散光線的成份，能夠令妝容變得更有彈性、透明感。若然想打造透明光澤肌、適當美白，可以選擇偏紫調、薰衣草色的碎粉、蜜粉。想打造紅潤、柔軟的肌膚則可以用上帶紅調的碎粉、蜜粉，令肌膚紋理更為修飾。

碎粉、蜜粉既可以作為定妝、基礎底妝，亦可以作為改妝急救、洗掃等之用，不過使用的手法亦會影響其功效！不想上粉後令到皮膚看起來乾燥、毛孔明顯，大家可以先從額頭輕拍、塗抹，再到鼻翼，其後輕拍臉額、不拖拉，接著到下巴；最後眼部。

碎粉不顯老、不顯乾上妝手法！（IG＠ldk_the_beauty）

日本美容雜誌《LDK the beauty》最近以7款碎粉、蜜粉以作評測，評測中以三方面作檢測： 上妝容易程度、完妝感以及使用後感。通過人造皮脂加以蒸汽，從附著力、上妝後感覺以及評測員的平均評語等方面去評估產品的實用程度。想入手的話，不妨參考一下日本雜誌LDK近月的相關評測，到底那款好用、那款必買？

碎粉/蜜粉推薦2024：1. RMK 輕透霧感蜜粉 Airy Touch Finishing Powder 8.5g HK$390 【C級評定】

對於偏好自然妝感、對保濕力較為注意的女生，RMK這款濕潤的蜜粉，自然輕透同時易於融入皮膚，對於修飾毛孔、泛紅不太有幫助，較適合於妝後定妝、原生肌膚狀態較好的女生。

碎粉/蜜粉推薦2024：1. RMK 輕透霧感蜜粉 Airy Touch Finishing Powder HK$390（RMK）

碎粉/蜜粉推薦2024：2. Chacott COSMETICS 霧面完妝蜜粉 30g HK$115 【B級評定】

Chacott COSMETICS 作為專業舞台彩妝、保養商，多年來致力研究高遮瑕、持妝力良好的產品。而這款霧面完妝蜜粉可算是油肌、瑕疵皮膚的救星，輕輕一上就能夠遮蓋面上瑕疵，修飾毛孔、泛紅等問題，同時帶來柔軟觸感。

碎粉/蜜粉推薦2024：2. Chacott COSMETICS 霧面完妝蜜粉 30g HK$115 （Chacott COSMETICS）

碎粉/蜜粉推薦2024：3. THREE 凝光蜜粉 (柔霧) 17g HK$450 【B級評定】

想要一款輕盈同時不會過乾，又具有遮瑕力、持妝力的蜜粉， THREE 的這款凝光蜜粉就可以一次滿足到，既能柔化毛孔，亦不易脫妝。加上盒身網狀的設計方便取粉、不易感到厚重。

碎粉/蜜粉推薦2024：3. THREE 凝光蜜粉 (柔霧) 17g HK$450 （THREE）

碎粉/蜜粉推薦2024：4. MAQuillAGE 輕羽拋光蜜粉 ¥3,080【B級評定】

想要打造原生光澤肌，MAQuillAGE 的輕羽拋光蜜粉可謂不會失敗之選！粉質輕薄、透亮，輕輕一上就能夠打造光澤柔化肌膚。

碎粉/蜜粉推薦2024：4. MAQuillAGE 輕羽拋光蜜粉 ¥3,080 約HK$159 （MAQuillAGE）

碎粉/蜜粉推薦2024：5. excel 光感透亮蜜粉 20g HK$185【A級評定】

想要打造嬰兒肌膚、無毛孔瑕疵的底妝， excel 這款光感透亮蜜粉可謂性價比極高！粉質具有適當光澤，能夠修飾毛孔與紅腫，同時不會造出『面具』妝感。

碎粉/蜜粉推薦2024：5. excel 光感透亮蜜粉 20g HK$185（excel）

碎粉/蜜粉推薦2024：6. kireiandco 珠光蜜粉 ¥550 【A級評定】

來自日本人氣開架品牌，kireiandco 以作品說話，用實力收穫不少日本女生的歡心。這款珠光蜜粉完全不會失準，打造合適的光澤感同時令皮膚變得柔軟光滑。

碎粉/蜜粉推薦2024：4. MAQuillAGE 輕羽拋光蜜粉 ¥550 約HK$28 （MAQuillAGE）

碎粉/蜜粉推薦2024：7. Brillage柔光蜜粉 ¥3,300【A級評定】

日本彩妝大師嶋田先生所設計研發的Brillage，產品針對長時間拍攝與高清鏡頭所設計、研發，而這款Brillage柔光蜜粉更有『優秀的夜光粉』之稱，能夠打造光感原生肌。蜜粉相附的粉撲柔軟蓬鬆，能夠將粉末塗抹得薄而均勻，矯正毛孔粗大、發紅同時持久一整天！