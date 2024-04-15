新娘眉妝如何揀？化妝師：面形先決！圓面忌選平眉、這款最百搭

【新娘妝/新娘化妝】眉形能夠決定面形輪廓的觀感，是任何妝容的重中之重。而新娘妝的眉妝部分，更是影響整個新娘造型。畫對了的話，既可突顯面形優點，增強五官立體感，亦可讓你看起來更加精神奕奕及散發個人氣質。《01女生》邀請到化妝師On Yi和大家分享新娘妝常見眉型、揀選眉妝貼士，大家不妨參考一下。



3大新娘化妝師常用眉型

新娘妝常用眉型｜1. 標準眉

標準眉，是最常用、百搭眉型，因為不挑面形，大部份人都可以駕馭，可以自然融合不同風格妝容。

整個眉毛的設計，由眉頭到眉尾保持在一個水平線上，眉峰會在整條眉毛形狀2/3的位置。需要注意的是，如果面形過長並不太適合標準眉。因為眉峰越向上揚，就會越拉長面形比例。

新娘妝常用眉型｜1. 標準眉 (freepik)

新娘妝常用眉型｜2. 平眉

平眉並不是等如韓式一字眉，比較適合長面形女生，相反圓面女生切忌嘗試。雖則目測眉型在同一水平線上，不過會保留眉峰和少許弧度，打造出溫柔感覺。因此，並不是「蠟筆小新眉」或間尺眉。

新娘妝常用眉型｜2. 平眉 (netflixkr@IG)

新娘妝常用眉型｜3. 上揚眉

這款上揚眉毛的眉妝，由眉頭到眉尾，都不在同一個平行線上。多數配合紅唇妝容，打造出氣勢、霸氣感覺。