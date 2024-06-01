6月網購優惠｜Origins皇牌靈芝菇菌系列28折起！拯救夏日敏弱危肌

夏日肌膚出油容易堵塞毛孔，從而導致粉刺痘痘爆發，加上膚況不穩亦會令屏障受損，引發敏感乾燥，嚴重更會造成爛面危機，而一般潔面、護膚品只能「治標」，爛面情況仍會發生！要「治本」全方位改善，含極強修護力的Origins皇牌靈芝菇菌系列便能一步到位，助您重塑健康強韌肌，現時入手超人氣「靈芝水」更低至28折，即睇下文捉緊機會限時入手啦！逢星期五以現金及以單一訂單消費滿$500， 即送$50優惠券，切勿錯過啦！



1. Origins - 衡膚泡沬潔面霜 150ml

Origins - 衡膚泡沬潔面霜 150ml

要急救夏日敏油肌，潔面都好緊要！純素成分蘊含大葉海帶萃取物、大麥蛋白質和電器石，質地綿密細膩，一抹就完美地覆蓋面部每吋肌膚，除了能輕易卸除表面彩妝，更有效深入肌底潔淨污垢雜質並帶走多餘油脂，一舉兩得。當中淡淡的薄荷清香亦即時喚醒肌膚，就連敏感肌都啱用，性價比又咁高，難怪網民不斷入手回購！

Origins - 衡膚泡沬潔面霜 150ml (原價：$235)

限時優惠價：$115（最多可使用2,300積分，抵消 $23現金）

2. Origins - 悦木之源 靈芝菇菌抗逆健膚紓緩水 磨菇水 200ml

Origins - 悦木之源 靈芝菇菌抗逆健膚紓緩水 磨菇水 200ml

一被眾多KOL大推的皇牌「蘑菇水」，含100%素食成份，以沙棘果、經典珍稀靈芝菇菌配方，結合薑根、薑黃及聖羅勒等，質地輕盈水潤，能瞬間降紅紓敏及炎症。加上海洋精華及高效保濕草本成分，具極強鎮靜力，有效重建肌膚抗疫屏障，非常適合偏油、痘痘敏感肌的女生們使用，一步解決夏日肌膚敏弱問題。建議平日可全面濕敷作保濕急救，亦可局部敷上痘痘位置作紓緩鎮靜，絕對是「芝」養穩肌首選救星！

Origins - 悦木之源 靈芝菇菌抗逆健膚紓緩水 磨菇水 200ml (原價：$370)

限時優惠價：$102（最多可使用2,000積分，抵消 $20現金）

3. Origins - 靈芝菇菌抗逆舒緩精華 30ml

Origins - 靈芝菇菌抗逆舒緩精華 30ml

想紓敏減紅效果double up，同時從根源加強肌膚免疫力？先用皇牌「蘑菇水」再配合這支同系列精華吧！質地輕柔易推，蘊含靈芝菇菌分子複合物和積雪草，有助快速舒緩及減少敏感泛紅，更可即時為肌膚飲飽水。另外褐藻、橄欖油等天然防禦複合物則有效深層修復、顯著強化肌膚屏障，由內到外回復健康強韌肌！

Origins - 靈芝菇菌抗逆舒緩精華 30ml (原價：$535)

限時優惠價：$335（最多可使用6,700積分，抵消 $67現金）

4. Origins - 悅肌再生緊緻抗皺眼霜 15ml

Origins - 悅肌再生緊緻抗皺眼霜 15ml

眼周肌膚脆弱，容易出現浮腫、細紋、黑眼圈，特別是夏日受到紫外線傷害，眼周老化加速，更會出現敏感不適、缺水的情況。含星級抗老成分視黃醇，質地就如天鵝絨般柔軟易推，一抹融化並顯著改善眼部細紋、魚尾紋和皺眉紋，配合按摩促進膠原蛋白增生，持久提彈有感，雙眼年輕光采番哂黎！

Origins - 悅肌再生緊緻抗皺眼霜 15ml (原價：$405)

限時優惠價：$310（最多可使用6,200積分，抵消 $62現金）

5. Origins - GINZING™ 醒神活力亮采面膜 75ml

Origins - GINZING™ 醒神活力亮采面膜 75ml

每次揀面膜都「十五十六」唔個揀邊款好？要對抗夏日的乾燥暗啞肌，非常推薦Origins的醒神活力亮采面膜！蘊含獨有的3效亮肌配方（維他命C、天然咖啡因成分及礦物微粒），即時大大補充肌膚水分，同時帶出肌膚明顯的光澤提升，持續使用更能保持肌膚亮白，是妝前提亮或打造「偽素顏」的自然光澤感的不二之選！

Origins - GINZING™ 醒神活力亮采面膜 75ml (原價：$325)

限時優惠價：$220（最多可使用4,400積分，抵消 $44現金）

6. Origins - 抗逆健膚升級防曬霜SPF45 PA++++ 30ml

Origins - 抗逆健膚升級防曬霜SPF45 PA++++ 30ml

面對夏日敏弱肌問題，除了由內紓緩修復，防曬便是守護外在肌膚的第一道防線！強效配方蘊含仙人掌萃取精華，上面質感輕盈無重，有效為肌膚築起屏障，阻隔UVA/UVB光線，同時帶來強化肌膚的抗氧化保護，並防止色素沉澱，點同陽光玩遊戲都無問題啦！

Origins - 抗逆健膚升級防曬霜SPF45 PA++++ 30ml (原價：$400)

限時優惠價：$215（最多可使用4,300積分，抵消 $43現金）

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