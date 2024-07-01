7月資生堂優惠｜超人氣洗面奶低至$18！面霜、眼霜、髮膜限時折扣

來自日本資生堂SHISEIDO是受不少小資女歡迎的品牌，從臉部護膚、美妝至頭髮護理產品都一向暢銷好用！而現時在「01網購」買資生堂SHISEIDO產品有優惠，由Aqua Label 水之印全效5合1面霜、TSUBAKI修護髮膜、Elixir防曬等人氣CP值產品都有齊，而洗顏專科泡沫洗面奶更低至2折$18就有啦，快啲立即入手！同時逢星期五以現金及以單一訂單消費滿$500， 即送$50優惠券，記得mark實日子掃貨啦！



1. Aqua Label 水之印 - 5合1彈力保濕提拉緊緻蜂皇面霜

Aqua Label 水之印5合1彈力保濕提拉緊緻蜂皇面霜 90g

要保養輕熟肌，緊緻提拉功效一定要有！而Aqua Label 水之印5合1彈力保濕提拉緊緻蜂皇面霜，蘊含高濃度膠原蛋白GL和雙重玻尿酸等超強保濕成分，做到8小時持續補水。更加入3款天然及有機抗老精油，促進彈力細胞生長，減淡細紋、回復最佳年輕肌膚。

Aqua Label 水之印5合1彈力保濕提拉緊緻蜂皇面霜 90g (原價：$300）

限時優惠價：$105（最多可使用2,100積分，抵消 $21 現金）

2. Aqua Label 水之印 - 全效5合1面霜

Aqua Label 水之印全效5合1面霜 90g

同樣都是集化妝水、精華液、乳液、乳霜及面膜，5合1 的 Aqua Label 水之印全效5合1面霜，能達致8小時持續補水，隨時隨地都讓肌膚持久水潤有光澤、飽滿彈潤！蘊含高濃度複合膠原蛋白 GL (甘油)、雙重透明質酸及杏仁精華，極度滲透肌膚角質層 ，超強補水保濕力可於日間或睡眠時持續修護肌膚。

Aqua Label 水之印全效5合1面霜 90g (原價：$259)

限時優惠價：$92（最多可使用1,800積分，抵消 $18現金）

3. TSUBAKI - 沙龍般極致修護髮膜

TSUBAKI - 沙龍般極致修護髮膜 180g

經常燙染頭髮令髮絲容易斷裂、開叉，但要擁有一把健康秀髮，喺屋企做Treatment都一樣得！TSUBAKI 沙龍般極致修護髮膜含有包含山茶花精油、玻尿酸、蜂王漿等濃郁美容成分 ，零等待、塗抹後極速滲透修復，用後髮絲即時柔順亮澤。配上優雅山茶花及果蜜香氣，唔使去Salon都可以有專業級嘅護髮效果！

TSUBAKI 沙龍般極致修護髮膜 180g (原價：$180)

限時優惠價：$45（最多可使用900積分，抵消 $9 現金）

4. SHISEIDO 資生堂 - 深層滋養抗皺眼霜

SHISEIDO 資生堂 - 深層滋養抗皺眼霜 15ml

眼晴係靈魂之窗，有明亮雙眸先可以留低最好印象！資生堂深層滋養抗皺眼霜的Reneura Technology+™成分糅合抗皺成分水肽Aqua Peptide，喚醒肌膚修復及吸收力，深層補濕鎖水，滋養眼周及細緻幼紋。清爽絲潤質地不膩易吸收、令眼肌看上去更飽滿年輕。

SHISEIDO 資生堂 - 深層滋養抗皺眼霜 15ml (原價：$788)

限時優惠價：$268（最多可使用5,300積分，抵消 $53 現金）

5. SHISEIDO 資生堂 - Elixir 銀管清爽美白防曬乳液 SPF50+ PA++++

Shiseido 資生堂 - Elixir 銀管清爽美白防曬乳液 SPF50+ PA++++ 35ml

Elixir 銀管清爽美白防曬乳液一支包含乳液、美容液、防曬、隔離功能，而高防曬力度PF50 PA+++減低紫外線對皮膚的傷害。當中添加的補水成分，乳液質地，乾爽不粘膩，維持肌膚水潤，夏天用完即刻放心「曬」！

SHISEIDO 資生堂 - Elixir 銀管清爽美白防曬乳液 SPF50+ PA++++ 35ml (原價：$488）

限時優惠價：$149（最多可使用2,900積分，抵消 $29 現金）

6. 洗顏專科泡沫洗面奶 (藍色滋潤)

洗顏專科泡沫洗面奶 (藍色滋潤)

呢支風靡全球嘅資生堂洗顏專科洗面奶，連小編都好鐘意用，夏天用完肌膚好乾爽！超細膩豐富的泡沫洗後感覺滑爽不緊繃 ，有效深入清潔。而新配方增加了蠶絲蛋白保濕精華成分，清潔同時保濕，令面部肌膚保拎細滑有彈性。藍色滋潤版現時$18就可以入手，立即買定存貨啦！

SHISEIDO 資生堂 - 洗顏專科泡沫洗面奶 (藍色滋潤) 120g (原價：$90）

藍色滋潤 限時優惠價：$18（最多可使用300積分，抵消 $3 現金）

粉色膠原蛋白 限時優惠價：$25（最多可使用500積分，抵消 $5 現金）

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