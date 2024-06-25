婚前美容｜婚禮前夕肌膚狀態易不穩 化妝師：2動作可損皮膚屏障

【新娘美容/新娘妝/婚前美容】不少女生都會認為，一個貼服妝容先決條件是擁有好的化妝品。其實非也！想真正貼妝，並不可只靠完美無瑕的肌膚，而是擁有良好屏障的健康皮膚！到底新娘在婚前日常護膚需要注意甚麼？又有甚麼是護膚禁忌呢？《01女生》找來化妝師Marie，和大家分享成為新娘婚前的美容Dos & Don'ts及保養貼士，一齊以最美狀態出嫁。



甚麼是肌膚屏障受損？

肌膚屏障是表皮最外層，由皮脂膜及角質層構成，可以阻隔營養、水分流失，及抵禦細菌和有害物入侵。最常見令皮膚屏障受損因素有錯誤護膚、過度或不當美容治療、紫外線曝曬、天氣乾燥等。

Marie表示，不少準新娘在大日子或拍婚紗照前都會勤力做facial護膚，若果一不小心就會令肌膚屏障受損。加上臨近Big Day，心情緊張及睡眠不足，會令皮膚狀態變得更加不穩，繼而出現泛紅、腫脹等情況。難上妝之餘，更有機會引致暗瘡、濕疹等其他皮膚問題。

肌膚屏障受損 (圖片由受訪者提供)

修復屏障 Dos & Don'ts

婚前護膚DOs and DON'Ts (圖片由受訪者提供)

日常護膚Dos｜1.簡化護膚步驟

一般情況下，正常護膚步驟是：早上，只需要清潔、保濕及防曬3步曲。清潔時，用化妝棉簡單清潔即可，如油脂太多，可使用洗面奶。

護膚成份及步驟越精簡越好，最好用成份簡單天然，沒有刺激性的產品。不但能減少刺激肌膚屏障，更能防止皮膚出現粉刺及暗瘡。

日常護膚Dos｜2. 使用修補肌膚屏障成份的產品

例如神經酰胺和煙酰胺，都有助於補充改善肌膚屏障。而透明質酸、甘油和泛醇可以幫助肌膚保持水份。雖然看似基本，但長期使用的話，肌膚的鎖水功能也會提高，有助令妝容更貼服。

日常護膚Don'ts｜1. 過於頻密去角質

角質層對我們的皮膚來說非常重要，能保護皮膚免受外來的刺激及傷害，同時保存水份，甚至連粉底也是緊貼地依附在角質層上。

如果使用任何酸類產品，如果酸、水楊酸及視黃醇（A 醇，retinol）等，應減少使用次數至每星期一至兩次，以免令到角質層喪失保護及儲水功能。

日常護膚Don'ts｜2. 洗臉次數過於頻繁

皮膚上的油脂也是保護表皮的一層屏障！Marie更分享，在為媽媽及奶奶們化妝時，都會留意到他們的皮膚雖不及年輕肌膚般有彈性，卻十分上妝。主要是因為她們沒有太繁複的護膚步驟及過度清潔，令皮膚油脂非常平衡，維持健康屏障。

建議大家可嘗試在早上起床時，只用爽膚水或清水抹面！避免使用清潔劑產品，堅持兩星期後，皮膚都會變得健康起來。