家用脫毛機｜告別毛毛煩惱！夏日絲滑裸肌必備居家法寶$268起

現時不少美容療程都主打居家自用，不必苦惱昂貴價格及被推銷等問題，相宜價格即能自行體驗專業級水準服務。盛夏是脫毛的季節，而家用脫毛機效果更絕對不輸妨間脫毛療程，省時又方便！小編為大家係「01網購」集合5款家用脫毛儀，從手腳到比堅尼位都總有一款適用，當中人氣好評日本JUJY 冰點全身無痛嫩膚家用脫毛儀 PRO 更有低至$1,199，立即入手告別毛毛煩惱啦！



1. 日本JUJY - 藍寶石冰點無痛脫毛機

日本JUJY - 藍寶石冰點無痛脫毛機

告別反復刮毛，實現一機價格抵脫毛費用！日本JUJY 藍寶石冰點無痛脫毛機以最新技術藍寶石院線級燈、99.99W次發光次數，無痛感輕鬆脫毛，全程冰點冷敷，為更敏感肌膚護航。附屬不同大小打光頭，全身可脫，即使小面積脫毛都更精準溫和，絕對是專業級中CP最高首選！

日本JUJY - 藍寶石冰點無痛脫毛機

限時優惠價：$1,199（最多可使用23,900積分，抵消 $239 現金）

2. 日本JUJY - 8℃藍寶石冰點全身無痛嫩膚家用脫毛儀 PRO

日本JUJY - 8℃藍寶石冰點全身無痛嫩膚家用脫毛儀 PRO

同樣都是日本人氣JUJY的家用脫毛儀，升級版PRO 以600-1200nm IPL脈衝光，全方位精準照射毛髮，更能徹底抑制毛髮再生、不留黑點擊退色素。同時更新增美肌光療，一機達致冰點脫毛及柔美肌膚效果，想要享用永久脫毛效果，依家以優惠價 $1,199即可入手啦！

日本JUJY - 8℃藍寶石冰點全身無痛嫩膚家用脫毛儀 PRO (原價：$1,699)

限時優惠價：$1,199（最多可使用23,900積分，抵消 $239 現金）

3. Notime - Icelady CL-0 零感嫩膚脫毛機

Notime - Icelady CL-0 零感嫩膚脫毛機

日本人氣王牌家用脫毛儀以先進IPL彩光技術，直達毛嚢，配以專業級物理冷凍降溫，冰感單連發可減低脫毛後不適。針對不同身體部位，可切換5段光強度及3款專用濾光配件。同時退走淺層的黑色素，滿足脫毛及嫩膚美肌的效果，媲美坊間不少專業美容院脫毛儀技術。

Notime - Icelady CL-0 零感嫩膚脫毛機

限時優惠價：$1,999（最多可使用39,900積分，抵消 $399 現金）

4. Philips - 3合1無線比堅尼修剪器

Philips - 3合1無線比堅尼修剪器

想著上泳衣「毛」後顧之憂，盡情享受陽光與海灘，就要入手呢部 Philips 3合1無線比堅尼修剪器啦！相對較刺激的確脫光儀，修剪器能夠修剪更厚重的毛髮，減少割傷與不適感，同時仍能維持比基尼線的形狀，在皮膚乾濕皆適用。配備有無線充電裝置，旅行攜帶方便，隨時隨地都可以保持自信。

Philips - 3合1無線比堅尼修剪器 (原價：$498）

限時優惠價：$268（最多可使用5,300積分，抵消 $53 現金）

5.飛利浦 - SATINELLE 女士脫毛器

飛利浦 - SATINELLE 女士脫毛器

想減低毛毛生長速度，可以用飛利浦SATINELLE 女士脫毛器，將毛毛連根拔起！脫毛器拔毛夾輪可輕柔去除毛髮，不會拉扯到弱敏肌膚。2段速度選擇，提供柔和脫毛及最高效脫毛，毛髮稀少和難以觸及的部位都一樣可以輕易去除。

飛利浦 - SATINELLE 女士脫毛器 (原價：$499)

限時優惠價：$298（最多可使用5,900積分，抵消 $59 現金）

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