8月快閃優惠｜Clé de Peau皇牌產品28折起 必搶3件裝養出無瑕肌

來自日本的人氣貴婦級護膚品牌Clé de Peau一直深受女生歡迎，其珍稀成分及創新科研，致力滲透肌底進行細胞級的滋養修復，重啟肌膚生命力，打造出真正的無瑕亮滑肌！現時「01網購」做緊快閃優惠，當中CP值極高的皇牌保養精華乳液3件裝，激減接近$2,000 ，熱賣的粧前乳霜更低至28折，仲唔快啲趁優惠期間入手？



1. Clé de Peau - 全效修護細胞面部防曬乳霜 SPF 50+ PA++++ 50ml

Cle de Peau - 全效修護細胞面部防曬乳霜 SPF 50+ PA++++ 50ml

要有效抗老養出細緻美肌，防曬是關鍵！含高度數防曬以及獨有深層細胞抵禦科技，不但能增強肌膚防禦力，更有效阻隔日常UVA/UVB侵害，保持肌膚光澤好狀態。當中亦採用了亮肌複合物EX及50%以上護膚成分，針對改善細紋、肌膚彈性、高效保濕，最重要是質地夠輕薄不黏笠，讓肌膚在夏日亦能時刻呼吸，潤養防曬修護一步到位，懶人必備！

Clé de Peau - 全效修護細胞面部防曬乳霜 SPF 50+ PA++++ 50ml (原價：$800）

限時優惠價：$388（最多可使用7,700積分，抵消 $77 現金）

2. Clé de Peau - 粧前乳霜 SPF25 PA++ 37ml (長管隔離)

Cle de Peau - 粧前乳霜 SPF25 PA++ 37ml (長管隔離)

夏日妝容經常出油暗沉，嚴重更會浮粉脫妝，咁仲點見人！這款粧前乳霜注入獨家護膚成分「智慧亮肌精」，不但能有效改善暗啞膚色、細紋及瑕疵，一抹修飾毛孔及粗糙膚質，同時高效保濕修復肌膚，質感水潤柔滑，輕鬆打造8小時持久順滑貼服妝容，告別脫粧及氧化的變色問題，真正實現三分鐘出門的零瑕輕透素顏妝容。

Clé de Peau - 粧前乳霜 SPF25 PA++ 37ml (長管隔離) (原價：$958）

限時優惠價：$269（最多可使用5,300積分，抵消 $53 現金）

3. Clé de Peau - 基礎保養精華乳液組 3件裝

Cle de Peau - 基礎保養精華乳液組 3件裝

面對25＋斷崖式的老化問題，抗老更要密集而高效！Clé de Peau推出被譽為「神仙3件套」的保養套裝，含皇牌凝亮柔膚水、日間防曬活膚乳霜及夜間修護乳霜，格價上更大減接近$2,000，CP值極高絕對是小資女福音！柔膚水主打深入細胞 DNA 24小時持續保濕；日間則用日乳滋養肌膚、防禦及抗氧化，令肌膚妝容不會乾裂暗沉；然後晚間便使用晚霜由內而外緊緻肌膚，深層修復並去除黑色素，長期使用肌膚顯著煥亮，是女生必搶的全方位抗老神器。

Clé de Peau - 基礎保養精華乳液組 3件裝 (原價：$3,150）

限時優惠價：$1,218（最多可使用24,300積分，抵消 $243 現金）

4. Cle de Peau - 煥活細胞精華 50ml

Cle de Peau - 煥活細胞精華 50ml

說到百搭的全能型精華，這支精華當之無愧，一支做到激活細胞、修復、抗老提亮的功效。質地輕盈滋潤，源源滲透肌膚無比柔嫩，乾油混合肌都非常適合。當中更採用全新成分三色海藻複合物，即時激活肌底再生智慧細胞力量，可以提升吸收力及防禦力同時，亦增強自我修復能力，令後續護膚效用瞬間倍大，一覺醒來面上是看得見的彈、潤、亮！

Clé de Peau - 煥活細胞精華 50ml (原價：$2,080）

限時優惠價：$1,178（最多可使用23,500積分，抵消 $235 現金）

5. Clé de Peau - [新版] 高效煥活眼霜 15ml

Cle de Peau - [新版] 高效煥活眼霜 15ml

眼部保養絕對不容忽視，黑眼圈、水腫或淚溝足以改變整個人的狀態和觀感，甚至能讓整個人看起來更老！新版眼霜針對凹陷皺紋到眼袋的各種問題，質感水盈舒適，塗在眼底不會厚重，快速滲透。當中含亮膚複合物EX及強效亮膚成分4MSK ，高效持久保濕，持續使用眼底眼眸位置會顯著明亮，皺紋明顯減少，重拾年輕有神光采 。

Clé de Peau - [新版] 高效煥活眼霜 15ml (原價：$2,100）

限時優惠價：$1,288（最多可使用25,700積分，抵消 $257 現金）

6. Clé de Peau - 完美亮澤潤唇膏 #Neutral Pink

Cle de Peau - 完美亮澤潤唇膏 #Neutral Pink

一枝便能滋潤、提亮、修護，蘊含甘草及油棕提取結合物，有效緊緻保濕，改善唇部乾裂細紋問題，加上淡淡粉嫩色更能活現後續唇色，好氣色隨時擁有！

Clé de Peau - 完美亮澤潤唇膏 #Neutral Pink (原價：$330）

限時優惠價：$190（最多可使用3,800積分，抵消 $38 現金）

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