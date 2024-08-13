夏日保健品｜美白、健腦整腸胃！必搶澳洲BLACKMORES好物最平$63

踏入炎炎夏季，酷熱天氣、猛烈紫外光都會導致我們肌膚及身體出現不同情況，如皮膚變得暗黃、夏日腸胃疲弱、眼睛受UV侵害等。要時刻保持最佳狀態？可考慮進食營養保健品，由內而外調理，增強抵抗力！以下為大家搜羅6款高效保健品，當中包括護眼素、益生菌、魚油等，最平低至$63便可入手，全方位保養身體！



1. BLACKMORES - 山桑子護眼藍莓素 30粒

BLACKMORES - 山桑子護眼藍莓素 30粒

面對夏日強烈紫外線侵害，眼睛容易變得乾澀刺痛，加上長期接觸電子產品的藍光，眼睛便會處於極度脆弱狀態！採用高品質天然北歐野生山桑子精華，當中所含的花青素是藍莓的四倍，含量比坊間產品的標準高出36.9%，更有效維持眼部微血管健康，同時改善眼睛疲勞乾澀，舒緩眼部壓力，無論日間遊玩或是熬夜煲劇，眼睛都保持明亮健康過人啦！

BLACKMORES - 山桑子護眼藍莓素 30粒 (原價：$229）

限時優惠價：$63（最多可使用1,200積分，抵消 $12 現金）

2. BLACKMORES - INSOLAR 煙酰胺煥白精華片 60粒

BLACKMORES - INSOLAR 煙酰胺煥白精華片 60粒

美白絕對是女生夏日的重點課題，有時用極美白護膚品都沒有顯著效果？由內而外煥白是關鍵！每日一片，含高濃度煙酰胺及維生素B3，有助皮膚細胞及屏障修復、提亮膚色、祛痘縮毛孔，同時減少女生們最關注黑色素的形成，又可以抗糖化，美白抗老效果Double Up，透亮精緻女生輕鬆打造。

BLACKMORES - INSOLAR 煙酰胺煥白精華片 60粒 (原價：$330）

限時優惠價：$68（最多可使用1,300積分，抵消 $13 現金）

3. BLACKMORES - 超濃縮4倍 DHA 補腦無味深海魚油 60粒

BLACKMORES - 超濃縮4倍 DHA 補腦無味深海魚油 60粒

長期坐在「冷氣房」，容易出現血液循環不良、手腳僵硬的問題，甚至會有「腦塞塞」感覺！想要及早預防或改善，深海魚油蘊含法靠身體自行合成的Omega-3脂肪酸，不但能活躍腦部、增強記憶力，當中的血管清道夫EPA更高效增強血液循環，不用再擔心老人家、上班族平日因少郁動身腳僵硬的情況，一家大小都適用，放在家中更安心！

BLACKMORES - 超濃縮4倍 DHA 補腦無味深海魚油 60粒 (原價：$359）

限時優惠價：$96（最多可使用1,900積分，抵消 $19 現金）

4. BLACKMORES - 成人益生菌膠囊 30粒

BLACKMORES - 成人益生菌膠囊 30粒

都市人飲食習慣不良，營養不均又長期捱夜，加上進食外賣高油、高鹽、高糖，腸胃自然疲弱不適！這款益生菌膠囊一粒蘊含高達300億活性益生菌，並採用三重乾燥技術，確保其完整度，高效平衡消化系統及腸道健康，改善便秘及腸胃敏感，亦有助減少「食大餐」後的胃氣、肚脹，全方位呵護腸道健康，啱晒經常外出、年輕一代及上班族日常服食。

BLACKMORES - 成人益生菌膠囊 30粒 (原價：$269）

限時優惠價：$143（最多可使用2,800積分，抵消 $28 現金）

5. BLACKMORES - 減壓維他命B群 160粒

BLACKMORES - 減壓維他命B群 160粒

工作壓力大、生活不如意，容易積聚過多壓力，除了影響情緒起伏，更有可能令身體響起警號，出現健康問題！含高劑量維他命B雜、礦物質及天然草本，經臨床實證連續服用12星期，對改善工作壓力及個人抗壓力有顯著效果，紓緩焦慮不安及神經緊張，同時有效舒緩壓力、提升專注力及幫助入眠，為身體增加能量及恢復精力，輕鬆回復活力日常。

BLACKMORES - 減壓維他命B群 160粒 (原價：$468）

限時優惠價：$165（最多可使用3,300積分，抵消 $33 現金）

6. BLACKMORES - 葡萄糖胺強效關節止痛配方 健骨 120粒

BLACKMORES - 葡萄糖胺強效關節止痛配方 健骨 120粒

關節退化不再是長者才有的問題，保養當然要趁早，等到周身酸痛、關節退化就太遲啦！這款健骨素含有葡萄糖胺、錳和硼，能幫助慢慢舒緩關節痛楚和改善關節僵硬。同時亦減輕骨關節炎的症狀，保持關節的靈活性和健康，個人自然時刻活力充沛！

BLACKMORES - 葡萄糖胺強效關節止痛配方 健骨 120粒 (原價：$480）

限時優惠價：$205（最多可使用4,100積分，抵消 $41 現金）

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