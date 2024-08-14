暗瘡2024｜夏日痘痘爆發不斷？6款祛痘護理好物推介 敏感肌都適用

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1. LION 獅王 - 去痘洗面乳 80g

LION 獅王 - 去痘洗面乳 80g

要完全告別頑固暗瘡、痘痘肌，第一步最重要由潔面做起！一直被網民、網紅大推的獅王去痘洗面乳，不但價格親民，更配有藥用成分的殺菌消炎成分，能快速滲透痘痘根部，徹底清除毛孔污垢，而且泡沫細膩溫和，再加入保濕成分，洗完面一點都不會繃緊，油光一整天下來亦甚少，難怪回購率這麼高，必入手呀！

LION 獅王 - 去痘洗面乳 80g (原價：$127）

限時優惠價：$42（最多可使用800積分，抵消 $8 現金）

2. Kiehl's - 金盞花植物精華爽膚水 500ml

Kiehl's - 金盞花植物精華爽膚水 500ml

被譽為肌膚夏日「涼茶」的Kiehl's金盞花水相信不陌生，每天使用肌膚保持清爽潔淨一整天。蘊含金盞花精華、人手採摘原片金盞花瓣及其他植物萃取，主打潔淨控油、鎮靜舒緩肌膚敏感泛紅位置，同時高效修護暗瘡疤痕癒合，當中不含酒精成分，敏感肌人士都啱用。平日除了用作爽膚舒緩，更可倒在棉片上作濕敷急救之用，效果加倍！

Kiehl's - 金盞花植物精華爽膚水 500ml (原價：$750）

限時優惠價：$298（最多可使用5,900積分，抵消 $59 現金）

3. La Roche Posay - B5+ 痘痕舒緩修護霜 100ml

La Roche Posay - B5+ 痘痕舒緩修護霜 100ml

深受皮膚科醫生青睞的護膚品牌La Roche Posay，其產品當然有信心保證！含5% PANTHENOL、維他命B5及積雪草萃取物，有效達至修復、迅速降紅及抗菌保護等三重修復功效，質地像雪糕般舒適，成分極緻低敏溫和，十分適合敏感肌，第二天早上效果已經很明顯。建議可薄塗作痘痕之用，或厚敷作急救泛紅乾燥肌膚之用，是痘痘敏感肌救星。

La Roche Posay - B5+ 痘痕舒緩修護霜 100ml (原價：$380）

限時優惠價：$128（最多可使用2,500積分，抵消 $25 現金）

4. Sans Soucis - 泉水甘菊去痘無瑕修復液 5ml

Sans Soucis - 泉水甘菊去痘無瑕修復液 5ml

無論是乾燥肌、油肌或是痘痘敏感肌，一支來自德國的Sans Soucis修復液便能輕鬆擊退油脂、黑頭、暗瘡，同時預防暗瘡快速消紅，效果更媲美美容院醫美級！蘊含洋甘菊精華、金盞花精華，有效消炎殺菌，同時快速修護暗瘡肌膚、痘印，亦能平衡油脂分泌，一夜祛痘同時修復不是夢。

Sans Soucis - 泉水甘菊去痘無瑕修復液 5ml (原價：$202）

限時優惠價：$102（最多可使用2,000積分，抵消 $20 現金）

5. FANCL - 祛痘營養素 60粒

FANCL - 祛痘營養素 60粒

祛痘修復內服外用雙重夾擊，效果double up！FANCL的祛痘營養素特別加入「植物性乳酸菌」，先增強肌膚防禦力，再配合促進肌膚新陳代謝的「鋅」，有助痘痘不易留痕。薏仁提取液則有助平衡水油，細緻毛孔，防止毛孔出現堵塞； 各式維他命更有助粒粒、紅腫減退，重拾肌膚平滑，最後茶氨酸成分亦有助放鬆心情、舒緩壓力、痘痘自然拜拜。

FANCL - 祛痘營養素 60粒 (原價：$360）

限時優惠價：$105（最多可使用2,100積分，抵消 $21 現金）

6. Origins - 去油暗瘡面膜 75ml

Origins - 去油暗瘡面膜 75ml

面膜除了一般的保濕、抗老、提亮外，還可以祛痘、去油、角質？Origins去油暗瘡面膜含水楊酸，能高效迅速去除粗糙的老化角質及阻塞毛孔的油脂污垢，令肌膚回復平滑，同時有助吸油及鎮靜，適合為油痘泛紅則膚而煩膚的女生們，絕對是夏日祛痘護理必搶好物。

Origins - 去油暗瘡面膜 75ml (原價：$309）

限時優惠價：$138（最多可使用2,700積分，抵消 $27 現金）

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