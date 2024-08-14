夏日瘦身｜輕鬆養成易瘦體質 6款瘦身好物推介 必學大熱1+1纖體法

夏日要盡情同陽光玩遊戲，大展健康苗條嘅身材，除了積極做運動備戰外，由內消脂、整腸胃、通便秘同樣是關鍵。想輕鬆養出易瘦體質 ，已經受夠了種種強烈運動、「168間歇性斷食法」？以下推介6款必入手的減肥瘦身好物，當中更有人氣的賢者之食卓/康普茶，再配合日本大熱1+1纖體法，即去入手佛系瘦身自然不是夢！



1. 韓國 Danongwon - 每日康普茶 附送水樽

韓國 Danongwon - 每日康普茶 附送水樽

夏日總需要一點甜，難道除了「肥仔水」便別無他選？來自韓國的康普茶，便是在綠茶或紅茶中加入酵母菌發酵，並內含17種腸道有益菌乳酸菌，促進消化代謝及抗炎，改善腸道微生態平衡，同時抑制有害菌、促進排便，整理好腸胃自然能輕鬆瘦身。一共有蘋果/石榴/血橙/七種野莓/荔枝/水蜜桃等6種口味，而且無糖無脂肪，啱哂為食一族每日一杯！

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2. Japan Gals - Fire Slim 極速消脂丸 90粒

Japan Gals - Fire Slim 極速消脂丸 90粒

瘦身要快速見效當然要由根源重點出擊！3重強效成分有助提高AMPK功效，大大增強飽腹感以控制食慾，亦能在靜止狀態或運動狀態下比平時燃燒更多的卡路里，全日助燃消脂力加倍提升，從而減少脂肪儲存，高效改善腰部曲線、收緊肚腩，絕對是每位女生必試的瘦身神物！

Japan Gals - Fire Slim 極速消脂丸 90粒 (原價：$122）

限時優惠價：$48（最多可使用900積分，抵消 $9 現金）

3. Healthy Care - 藤黃果減肥膠囊 100粒

Healthy Care - 藤黃果減肥膠囊 100粒

正所謂「預防勝於治療」，次次食滯咗先來擔心會影響瘦身大計便太遲了。蘊含籐黃果萃取物天然成分，有助抑制醣類轉換為脂肪，同時促進新陳代謝率，加快體內脂肪分解，有研究指出服用後8-12小時，可大大減低40%以上脂肪的形成，每次開餐前食兩粒打底，就算攝取多了糖分，都可以盡情享受美食啦！

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4. 賢者之食卓 - 膳食纖維 阻澱粉 隔油份 30包

賢者之食卓 - 膳食纖維 阻澱粉 隔油份 30包

平日聚會多多，到了週末更變成「時間大師」一日食幾餐，個個星期咁食想唔肥都難啦！來自日本的賢者之食卓便是你的大餐救星，每餐一包有助延緩腸道中澱粉的吸收，阻截脂肪，餐後更會把未吸收的脂肪排出體外，有助穩定餐後血糖值升幅。細細包放係手袋、無色無味方便溶解於任何餐湯、飲料，仲要有日本健康協會推介，點食都咁放心。

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5. Pillbox OnakaW 金裝W攻脂收腩酵素

Pillbox OnakaW 金裝W攻脂收腩酵素

近來日本女生間掀起一股「1+1纖體法」熱潮，據說比168間歇性斷食法更有效，那便是消脂＋減醣雙重夾擊。除了日常先從減醣做起，受多位日本女生大推的Pillbox的攻脂收腩酵素，更是著重在消脂部分，採用葛根花萃取物異黃酮，專門針對「皮下脂肪」和深層頑固的「內臟脂肪」，大大幫助身體抑制及分解脂肪，全方位打擊脂肪，同時內含500 億 K-1 暢便菌，能加強暢便排毒，肚仔贅肉自然拜拜！

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6. Proven - 益生菌瘦身排毒配方 30粒

Proven - 益生菌瘦身排毒配方 30粒

瘦身時往往操之過急，或是用錯方法而忽略基本身體健康，引發新陳代謝變慢、腸胃消化紊亂，自然就一直看不到效果。而Proven採用世界專利的Lab4® 益生菌配方，並加入獨有胚芽乳酸桿菌，有助提升腸道健康及免疫力、促進消化機能，無需額外節食或運動，體重、腰圍均會漸漸下降，適合有肚仔贅肉的女生，輕鬆健康「坐享其瘦」。

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