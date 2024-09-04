新娘妝｜新娘試妝前要準備甚麼？化妝師教有效溝通及審視妝容方法

【新娘妝/新娘試妝】在揀選新娘化妝師之前，不少準新娘都會上網做資料搜集，並參考化妝師作品。而試妝前及試妝過程中，亦有不少地方需要準新娘注意。試妝前有何需要準備？如何跟新娘化妝師溝通？《01女生》請來化妝師Stephie 為大家分享試妝前準備及試妝溝通貼士。



在揀選化妝師之後，下一步就是預約化妝師試妝。想縮短溝通時間並且有效地表達出自己心中所想的話，不妨參考以下貼士。

新娘試妝前準備須知 (圖片由受訪者提供)

新娘試妝貼士｜1. 妝前護膚

試妝前約一星期，必須做好保濕護膚工作。因為皮膚狀態會直接影響試妝效果，這樣既可以真實呈現當日妝效，亦更容易選擇合適的化妝師 。

新娘試妝貼士｜2. 準備參考圖

試妝前，如果已挑選婚紗，可以提供婚紗圖片給化妝師參考。如果還未決定婚紗款式，可以先向化妝師描述喜歡的風格，例如韓式、泰妝、歐美、公主風及型格風等。

新娘試妝貼士｜2. 準備參考圖(圖片由受訪者提供)

新娘試妝貼士｜3. 明確表達 清晰溝通

或許每位新娘都不太了解甚麼妝容適合自己，建議可提前收集自己喜歡及不喜歡的妝容風格圖片，這樣更容易具體告訴化妝師你喜歡及不喜歡的部分。

新娘試妝貼士｜4. 留意化妝師手勢

在試妝過程中，新妝可以留意化妝師的手勢是否溫柔細心、化妝品牌子，以及化妝過程整潔度。如果過程髒亂、化妝品隨處擺放，而且刷具不潔的話，就要小心了。

新娘試妝貼士｜5. 修飾皮膚缺陷

有經驗的化妝師會注重骨相和肌肉調整，如果你的化妝師在完成底妝後，把你的外貌提升好幾個級別，說明化妝師在調整骨相方面下了苦功，成功調整內外輪廓，填補面上的凹陷，均勻面色，讓面部變得自然，更立體緊緻。

新娘試妝貼士｜5. 修飾皮膚缺陷 (圖片由受訪者提供)

新娘試妝注意｜6. 選對底妝顏色

婚紗款式多數是露肩、V領、露背等性感設計，所以粉底顏色一定不能太白，最好是貼近頸部膚色或稍微白一度。否則，上鏡會顯得臉大又扁平，加上台上打燈後會明顯看到臉和身體顏色不一致。

新娘試妝注意｜7. 保持妝容簡潔

婚禮當天是永久回憶，整體造型講求符合新娘個人氣質、以還原美貌為原則，盡量不要放太多當下流行元素在內，否則會有年代感。Stephie建議妝容保持簡潔、造型高貴優雅，這樣才是最耐看。

新娘試妝注意｜8. 判斷化妝師的審美

要知道化成千人一面是沒有意思的，因此化妝師要有審美的標準，因應每位新娘的五官把優點放大，揚長避短。如果新娘平時沒有化妝習慣，有機會無法適應淡妝。試妝時，新娘要以感到最舒適自在為首要條件，亦可適量嘗試新造型，體會自己未曾發現的美。

新娘試妝注意｜8. 判斷化妝師的審美 (圖片由受訪者提供)

新娘試妝注意｜9. 勇於發表意見

最重要亦是最難做到的一點，新娘先不要害怕或不好意思向化妝師表達意見，可有禮地表示出需要修改的位置。假如認為妝容過淡或過濃，可以直接提出：「希望修改妝容的濃淡度，想濃一點或輕手一點。」這樣，化妝師會告訴你上鏡後是否會減淡顏色，並作出調整。