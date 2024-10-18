名牌唇膏推薦2024｜包裝質感都是話題!這品牌的美妝佔其總銷售3成

名牌唇膏推薦2024｜對於名牌的入場門檻，不少都會從美妝著手，如CHANEL於2022年公布業績時，便表示香水和美妝的銷售額急增一倍，而在2018年時更佔品牌總銷售的三分一。當中唇膏深受女生們喜愛，她們更會被精緻包裝所吸引。以下分享各大名牌唇膏推薦，不知哪款是大家的心水？



名牌唇膏推薦2024｜款式1. CHANEL Beauty Rouge Allure Velvet Luminous Matte Lip Colour HK$380

以帶亮面光澤的黑金色唇膏殼，展現出品牌的簡約輕奢魅力。唇膏採用按壓式設計，以減少唇膏蓋不小心被弄開的問題，至於唇膏亦非常顯色，質感幼滑，並與唇色融合，展現出自然亮麗的氣場。

名牌唇膏推薦2024｜CHANEL Beauty Rouge Allure Velvet Luminous Matte Lip Colour (CHANEL官網)

名牌唇膏推薦2024｜款式2. Hermès Beauty Rouge Hermès Matte Lipstick Limited Edition HK$650

從經典唇膏設計延伸，注入柔和寂靜的啞面色調，並貫徹色彩玩味和風格，打造出如藝術品般具吸引力的唇膏外殼。唇膏色調帶有秋冬感覺，展現出quiet luxury的氛圍，同時唇膏質感幼滑細緻，充滿高質感的魅力。

名牌唇膏推薦2024｜款式3. Dior Beauty Dior Addict Hydrating Shine Lipstick HK$370

如果日常使用的話，都會傾向Dior Addict唇膏，質感舒適滋潤，而柔和水潤的唇色效果，更為雙唇增添自然感覺，即使素顏或淡妝都能展現出和諧氛圍，展現出精神的血色感覺。

名牌唇膏推薦2024｜款式4. Givenchy Beauty 高訂禁忌絲滑緞彩唇膏 HK$360

對於Givenchy的唇膏，都會帶少女感覺，色調傾向玫瑰色，質感水潤柔滑，加上精緻輕奢的皮革唇膏殼，締造出無限魅力。唇適蘊含透明質酸和乳木果油，在護膚的同時，維持唇妝的光澤。

名牌唇膏推薦2024｜Givenchy Beauty 高訂禁忌絲滑緞彩唇膏 (Givenchy Beauty官網)

名牌唇膏推薦2024｜款式5. GUCCI Beauty Rouge à Lèvres Voile 唇膏 HK$375

顯色度十足的唇膏，以十九世紀的洛可可風格包裝，展現出典雅和華麗的魅力。當中最受歡迎的為玫瑰和珊瑚色調，以締造出優雅知性的氣質。這系列的唇膏質感軟滑，可以呈現出水潤亮澤，適合自然清淡的妝容。

名牌唇膏推薦2024｜GUCCI Beauty Rouge à Lèvres Voile 唇膏 (GUCCI官網)

名牌唇膏推薦2024｜款式6. CELINE Le Rouge CELINE柔緞唇膏 HK$620

CELINE今年特別推出美妝系列，當中首發的產品便是唇膏。唇膏包裝一貫簡約風格，金色外殼以多邊形切割，可以反射出不同光澤，展現層次魅力。而唇膏色調更最先採用「凱旋紅」，看來明艷照人，加上蘊含89%天然成分，有助打造持久滋潤感覺。