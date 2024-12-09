01女生聖誕倒數月曆2024｜APIVITA蜂膠緊緻膠原滋潤面霜回復緊緻

《01女生》踏入8周年，一直致力為讀者報導熱門女生資訊及話題。上年「01女生聖誕倒數月曆」送禮活動，反應熱烈。今年為答謝讀者們支持，《01女生》特別聯乘各大品牌「加碼」製作「01女生聖誕倒數月曆」，禮物總值接近HK$30萬港元，機會難得，不容錯過！每天準時中午12時公佈是日送禮項目，晚上7時隨時加碼推出快閃送禮活動，謹記緊貼《01女生》專頁！

是次活動合作品牌逾20個，精選出多款具話題性及實用的產品，屆時只需於01女生IG 及 FB專頁完成指定任務，即有機會贏取豐富禮品，禮品包括酒店Staycation套票、聖誕下午茶、美容療程、時尚手袋、人氣美髮產品及美妝護膚套裝等。



《01女生聖誕倒數月曆2024》合共送出總值接近HK$300,000禮物，每天準時中午12時在 IG 及 FB 專頁揭曉是日禮物，齊來感受拆禮物的樂趣和喜悅。另外，參與12月20日(星期一)晚上7點「01女生聖誕倒數直播」YouTube 直播，屆時將有明星歌手於節目中和大家Chit-Chat之外，亦會邀請不同扮靚專家分享扮靚心得，更會於節目中不定時邀請觀眾來電玩遊戲、贏超豐富禮物！

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聖誕節2024｜聖誕好去處、聖誕禮物、派對聖誕穿搭美妝推薦合集

抗衰老是女生最關注的話題，踏入30歲左右，肌膚天然膠原蛋白產量開始急劇減少，衰老跡象逐漸呈現。APIVITA 全新的蜂膠緊緻膠原系列，憑藉全新獨家專利「蜂膠緊緻複合物」技術，當中富含自然界中多酚類濃度最高的兩種天然產品—蜂膠及葡萄藤，為肌膚提供填補皺紋及改善肌膚緊實度，從以提升面部輪廓。

全新蜂膠緊緻膠原系列中的超強效活性成分，能恢復年輕肌膚所需的膠原蛋白I 及III 之間的平衡，能促進皮膚對其他兩種抗衰老因子的自然生成，令肌膚透明質酸增加2.5 倍及彈性蛋白增加3.5 倍。經皮膚科醫生臨床研究，能達致減少皺紋、提升緊緻度及輪廓，發揮抗衰老功效。

為慶祝聖誕月，APIVITA送出豐富禮物予各位《01女生》讀者：

【01女生加碼送禮】Beevine Elixir Day Cream Rich Texture蜂膠緊緻膠原滋潤面霜

蜂膠緊致膠原滋潤面霜使用高達96％天然成分及純淨配方製造，富含蜂膠提升複合物、植物膠原蛋白、透明質酸、神經醯胺和角鯊烷等。使用後可多角度填補皺紋，緊緻皮膚並增強彈性，為皮膚提供滋養、水分及豐潤感。建議早晚使用在潔淨肌膚上，用於BEEVINE ELIXIR 精華後，效果最佳。

禮品：Beevine Elixir Day Cream Rich Texture蜂膠緊緻膠原滋潤面霜

名額：15個

活動日期：12月9日至12月15日

公佈日期：12月16日

【已完結】01女生聖誕倒數月曆禮品：Beevine Elixir Night Cream 蜂膠緊緻膠原晚霜

蜂膠緊致膠原晚霜使用高達96％天然成分及純淨配方製造，富含蜂膠提升複合物、植物膠原蛋白及海蓬子油，從數量、表面、深層，多角度填補皺紋，緊緻皮膚並增強彈性。乳霜質地柔軟舒適，令肌膚表面如絲般幼滑。經過皮膚科測試，不致粉刺。建議晚上完成面部清潔工作及塗上BEEVINE ELIXIR 精華後使用，效果最佳。

禮品：Beevine Elixir Night Cream 蜂膠緊緻膠原晚霜

名額：16個

活動日期：11月28日至12月4日

公佈日期：12月5日

參加方法：

1) 前往01女生Instagram/01女生Facebook

2) 按指示留言並回答指定問題，就有機會得到禮品一份！

活動條款及細則：

1. 每位參加者於此活動中只會獲獎一次。

2. 如讀者以不同帳戶重覆參加抽獎活動，也只會計算為一次抽獎機會。

3. 所有獎品不得轉讓、更換、退回、兌現現金或其他獎品。

4. 參加者所提供的個人資料會用作領獎時核對之用，如提供的資料有錯漏或不正確，而導致本公司未能聯絡參加者或核實參加者的身份，有關參與資格將會作廢。

5. 所有獎品均由供應商 (第三者供應商) 生產及提供。一經完成換領程序，本公司將不會為閣下或他人使用禮品時所導致之任何損失而負責。本公司僅此重申不對禮品之保養或使用後果負上任何責任。

6. 如發出獎品後有任何問題或遺失，本公司將不會補發。

7. 所有禮品圖片及產品尺寸只供參考，一切以實物為準。所有獎品不得轉讓、更換、退回、兌現現金或其他獎品。

8. 是次活動適用於香港。

9. 如得獎者逾期辦理領獎手續和領取禮品，將作取消資格。

10. 本公司有權保留或更改是次活動的條款及細則而不作另行通知。

11. 如有任何爭議，本公司保留最終決定權。